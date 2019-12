L'Oroscopo dell'amore di coppia di sabato 28 dicembre approfondisce ancora una volta la presenza di Luna in Capricorno, che insieme a Plutone, Saturno, Giove e Sole ricerca un benessere amoroso attraverso sensazioni concrete e leali. L'astro d'argento in esilio nell'elemento Terra si sente a disagio e smorza un modo di amare leggero, lasciando campo libero a un amore razionale e rigoroso, che non prevede l'approfondimento dei bisogni emotivi. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Consapevolezze e responsabilità nell'oroscopo dell'amore di sabato

Ariete: Luna in quadratura a Nodi lunari dal Cancro attua un approfondimento introspettivo che punta un riflettore sulle sensazioni vissute in passato. Non lasciatevi, però, influenzare troppo da questi impulsi karmici, che potrebbero opprimere l'amore di coppia. Piuttosto trasformate le esperienze passate in un'evoluzione presente benefica anche per il futuro.

Toro: Urano nel segno cerca di dare una scossa emozionale, smorzando gli effetti di una Luna troppo rigida in Capricorno.

Uno spiccato senso pratico farà vivere l'amore in modo più concreto, anche se meno leggero e più tendente a sensazioni stabili.

Gemelli: Venere approfondisce l'amore in modo frizzante e una ventata di novità pervade il rapporto a due. Gli astri presenti in Capricorno, tuttavia, pretendono di più da voi, approfondendo una vitalità un po' offuscata da Luna e Saturno.

Cancro: l'influenza lunare in opposizione tra un po' svanirà e tutto sarà più chiaro e meno indefinito. I sentimenti potrebbero escludere le emozioni e una certa rigidità getta un'ombra sulla relazione a due. Non temete: a breve questa sensazione si affievolirà.

Leone: attenzione a non dominare eccessivamente la persona amata. L'abitudine a comandare che vi è consona potrebbe infastidire il partner, quindi cercate di attingere a una bontà d'animo innata che renderà la relazione più spontanea.

Vergine: lo spazio emotivo viene circoscritto dagli influssi lunari, dove l'impressionabilità predomina sulla leggerezza. Il modo di amare diventa più rigido anche a causa della presenza di Saturno che rende tutto molto circospetto e instabile.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: più diplomatici del solito, sarete attenti a non ferire i sentimenti della persona amata, contenendo un modo di fare istintivo e molto impulsivo provocato da Marte in Scorpione. Attenzione, però, a non cadere in un'insicurezza nociva per l'amore.

Scorpione: gli obiettivi che vi siete posti saranno raggiunti grazie a una forza d'animo che viene elargita da Marte nel segno. In sinergia con Plutone, potrete ribaltare la situazione amorosa a vostro favore e sarete molto convincenti nei confronti del partner.

Sagittario: buone le intuizioni con Mercurio nel segno che filtra i sentimenti rendendo il tutto molto razionale e concreto. Gli astri molto vicini, poiché in Capricorno, attuano un cambiamento più costruttivo che potrebbe richiedere sacrificio nel presente, ma i risultati saranno splendidi in futuro.

Capricorno: piuttosto in esilio e soffocata da un eccessivo rigore, Luna nel segno soffre e non riesce a rendervi espansivi come vorrebbe. Cercate di non chiudervi in voi stessi negandovi i piaceri di coppia, piuttosto approfondite i sentimenti con maggiore slancio.

Acquario: Venere nel segno regala amore e contrasta con la leggerezza l'influenza del satellite notturno in casa astrologica decima, che cerca di rendere il rapporto di coppia più chiuso.

Rifuggirete le fragilità emotive arginando le paure, poiché incapaci di vederle in modo sensibile.

Pesci: l'emotività, tutto a un tratto, diventa una cosa difficile da affrontare e l'influsso lunare dal Capricorno di certo non aiuta. Tuttavia stabilire un contatto con alcuni sentimenti accantonati in fondo al cuore sarà più facile, solo grazie all'influenza benefica di Nettuno nel segno.