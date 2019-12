Il mese di gennaio 2020 per i nativi Pesci sarà caratterizzato da una buona dose di fortuna che arriverà da parte del pianeta Giove. Ciò getterà le basi per trascorrere un mese ricco di guadagni, passione e prosperità. Proprio in ambito sentimentale il pianeta dell'amore giunge nel segno durante la seconda parte del mese, fornendo i presupposti necessari per una relazione di coppia felice e ricca di eventi positivi. Ottime prospettive anche per i single per riuscire a trovare la loro anima gemella, grazie anche ad una salute che sarà spesso su livelli ottimali.

Per quanto riguarda l'ambito lavorativo i vari problemi che hanno reso difficile il lavoro verranno finalmente risolti, alcuni dunque avranno a che fare con progetti lavorativi molto semplici da realizzare. Coloro che sono alla ricerca di un nuovo posto di lavoro potrebbero prendere in considerazione l'idea di guardare oltre le loro aspettative.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il mese di gennaio 2020 per i nativi sotto il segno dei Pesci.

Amore e amicizie

Durate queste settimane, la sfera sentimentale si rivelerà essere molto favorevole per i nativi del segno.

La passione amorosa può rinvigorire anche i rapporti spenti e rendere ancora più bella la vostra storia d’amore. Prendetevi cura del vostro partner, siate comprensivi e amorosi e non avrete problemi a costruire un rapporto solido, promuovendo inoltre progetti da portare avanti con la vostra anima gemella, acquisti anche piuttosto ingenti oppure organizzare eventi molto importanti. Se siete single in cerca di avventure, non rifiutate un invito perché ci sono tutte le condizioni per far nascere nuove relazioni.

Per quanto riguarda le amicizie, sappiate usare adeguatamente per trascorrere efficacemente delle giornate di divertimento, senza trascurare eventuali progetti da svolgere insieme.

Fortuna e salute

Nonostante la fortuna sia soltanto a piccole dosi, essa sarà comunque sufficiente per costellare il vostro mese di grandi soddisfazioni, grazie anche al pianeta Giove.

La salute si manterrà su livelli ottimali, soprattutto se siete nati nella seconda e nella terza decade. Approfittate del periodo per fare qualcosa più del necessario.

Lavoro e impegni

I vari problemi lavorativi che hanno reso difficile gli scorsi mesi stanno per terminare e il nuovo passaggio astrologico di Giove in sestile con il vostro cielo promette di essere davvero molto efficiente. Avrete quindi la possibilità di dare sfogo a nuove iniziative, progetti che potrebbero rivelarsi proficui e intuizioni a volte geniali. Favorite inoltre le collaborazioni con colleghi fidati. Se siete alla ricerca di un nuovo impiego, le possibilità non vi mancheranno. Sappiate dunque guardare oltre alle vostre aspettative. Giove e Saturno vi spalleggiano. Abbiate il coraggio di osare.