L'Oroscopo dal 23 al 29 dicembre apre le porte ad una settimana magica grazie all'atmosfera di Natale. Finalmente sarà possibile ritrovare un po' di serenità dopo mesi frenetici e difficoltosi. Coloro che hanno affrontato delle battaglie potranno sotterrare l'ascia di guerra, anche se in modo temporaneo. In famiglia per molti si verificheranno momenti di unione, anche se qualcuno finirà per discutere di questioni politiche o di denaro. Ci sarà un grosso 'via vai' sia in casa che fuori. Nonostante ciò, questa settimana riserverà delle sorprese e delle novità inaspettate grazie all'aspetto lunare: infatti, nel giorno di Santo Stefano (26 dicembre), ci sarà il novilunio.

I nativi di Cancro e Bilancia saranno i più indaffarati.

Amore, lavoro, soldi, fortuna e famiglia saranno al centro delle previsioni astrologiche per questa settimana.

Previsioni dell'oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete - La settimana porterà un po' di riposo. Sarà possibile recuperare un arretrato e ricevere un bel dono. Non amate molto le sorprese, ma questa volta qualcuno vi stupirà positivamente. Trascorrerete le giornate in lieta compagnia e la famiglia apparirà più solida che mai. La sera della vigilia dovrete evitare certi argomenti altrimenti rischierete di litigare pesantemente.

Avrete un bel po' di faccende da sistemare, specialmente in casa. Ci saranno degli ospiti da accogliere. Comunque sia, Cupido scaglierà la sua freccia verso i single, ma ciò che nasce in questo periodo non sempre è destinato a durare. Le coppie giovani vivranno momenti intensi e progettuali. Non trascurate il fisico e occhio ai dolci.

Toro - Avete avuto un dicembre impegnativo, soprattutto nella sfera lavorativa. La vostra pazienza è stata messa a dura prova ed avete affrontato certe questioni finanziarie e amorose.

A partire dalla settimana dal 23 al 29 dicembre, la ruota incomincerà a girare positivamente. Avrete modo di pensare solamente a voi stessi e ai vostri cari. Qualsiasi problema sarà lasciato in stand by o addirittura risolto. Nelle prime tre giornate incontrerete molte persone, tra cui un ammiratore segreto. Rivedrete dei vecchi amici o dei parenti lontani. Farete delle gradite sorprese e resterete a bocca aperta davanti ad un dono particolarmente bello. Di solito detestate le feste, ma quest'anno tutto sarà speciale e vi sembrerà di tornare bambini.

Nel weekend qualcuno si metterà in viaggio, magari per trascorrere la fine dell'anno in un posto speciale.

Gemelli - Preparatevi ad affrontare una lunga settimana che in un primo momento vi sembrerà interminabile e pesante. Tra faccende di casa e uscite, non riuscirete a riposare come si deve. Qualcuno avrà a che fare con una serie di ospiti da intrattenere. Vi sentirete schiacciare dall'invadenza dei familiari. Soltanto i cuori solitari si divertiranno, grazie agli incontri promettenti che avverranno in questi giorni.

Dovrete fare molta attenzione a non spendere più del dovuto. Ripenserete ai Natale della vostra infanzia, quando tutto era più spensierato e dolce. Coloro che amano cucinare, avranno modo di realizzare una nuova ricetta e riceveranno elogi dai commensali. Non pensate ai problemi lavorativi o legali, cercate di riposare a dovere così potrete ripartire abbastanza carichi nel nuovo anno. Non abbuffatevi più di tanto a tavola.

Cancro - L'Oroscopo della settimana di Natale parla di giornate belle ma anche impegnative.

Già da lunedì sarete molto indaffarati, sia nel lavoro che in casa. Qualcuno dovrà prepararsi ad accogliere degli ospiti, magari qualche parente o degli amici di vecchia data. Durante la settimana risentirete o rivedrete delle persone che avevate perso di visto da tempo e vi stupirete di quanto siano cambiate esteticamente. Durante il cenone della vigilia vi sentirete porre delle domande scomode ma dovrete essere bravi a fare buon viso a cattivo gioco. Comunque sia, sarà per voi una settimana speciale, piena di doni, sorprese e novità.

Gli under 40 single, avranno delle occasioni favorevoli per fare conoscenze interessanti. Non si escludono dei momenti passionali anche per le coppie di vecchia data.

Leone - Il vostro è un segno molto forte ma anche pungente, per questo motivo dovrete guardarvi dal rispondere in malo modo. Nutrite sempre dei sospetti verso il prossimo e vi guardate alle spalle persino dai parenti. Saranno proprio quest'ultimi a darvi del filo da torcere durante la settimana e non vedrete l'ora che le feste giungano al termine. Avrete una gran voglia di esplorare e di partire, del resto avete dei grossi sogni.

Il 2020 vi regalerà molte opportunità, ma sfruttate queste giornate per fare mente locale sui vostri desideri. In amore avrete delle serate passionali anche se dovrete sottovalutare il partner. Chi ha dei figli avrà modo di trascorrere maggior tempo con loro.

Vergine - Dopo diverse settimane impegnative finalmente potrete prendervi una pausa ma sarete molto 'scarichi'. Ciononostante non troverete un secondo di tranquillità in quanto dovrete correre avanti e indietro. Uscite impreviste, shopping dispendioso, incontri e chiamate inaspettate, insomma sarà una settimana piena. A Natale riceverete sia una bella che brutta sorpresa, tuttavia dovrete cercare di non perdere le staffe.

Sfruttate queste giornate per fare il bilancio dell'annata e incominciate a mettere nero su bianco gli obiettivi che intendete realizzare nel 2020. Finalmente potrete spegnere la sveglia dato che non sarete obbligati ad alzarvi presto.

La settimana per i segni da Bilancia a Pesci

Bilancia - Le previsioni di questa settimana vi vedono correre avanti e indietro tra lavoro e faccende di famiglia. Pur essendo un periodo di riposo, qualcuno si ritroverà ad accettare un turno extra o a sfruttare queste giornate di pausa per ultimare un progetto importante. Sarà una settimana dispendiosa, ci saranno delle grosse uscite di denaro tra regali e spese casalinghe.

Qualcuno vi farà innervosire alla vigilia di Natale ma essendo un segno diplomatico, riuscirete a controllarvi. Comunque sia, le giornate non saranno un fallimento totale, anzi. Vi sentirete più forti e passionali. Chi ha un partner vorrebbe convolare a nozze o allargare la famiglia e ciò si attuerà nei prossimi due anni. Adorate ricevere regali e attenzioni.

Scorpione - Per molti questa sarà la settimana giusta per staccare la spina e prendersi del meritato riposo. Cercate di sfruttare questa pausa per riflettere su quello che volete attuare nel prossimo anno. Avrete dei giorni movimentati, soprattutto lunedì, martedì e mercoledì.

Ci sarà un grosso viavai di gente e sarete sommersi di telefonate e messaggini. Ritroverete l'armonia anche se qualcuno non vedrà l'ora che finiscano le feste per poter ritornare alla solita quotidianità. Avrete una gran voglia di fare cose straordinarie e vorrete gustarvi ogni singolo giorno natalizio. Qualcuno avrà delle spese da fare e spenderà una sostanziale somma di denaro. Tenetevi alla larga dalle domande scomode che i parenti vi faranno e non esagerate con il cibo la sera della vigilia.

Sagittario - Settimana veramente speciale, vi divertirete molto la sera della vigilia di Natale. Aspettatevi delle dichiarazioni d'amore.

Questo periodo favorisce la gravidanza e la nascita di nuovi progetti. Sotto l'albero troverete numerosi doni ma il più importante sarà la ritrovata serenità. Coloro che hanno recentemente vissuto una perdita, dovranno cercare di godersi al meglio il tempo prezioso da trascorrere con familiari o amici. Spegnete ogni preoccupazione e cercate di svagarvi. Le coppie potranno finalmente lasciarsi andare alla passione e qualcuno riceverà un grandioso dono nel 2020. Gran parte degli under 30 che vivono ancora con i genitori trascorreranno la settimana a guardare la tv per giornate intere e a mangiare eccessivamente.

Capricorno - Cupido potrebbe scagliare la sua freccia d'amore proprio alla vigilia di Natale. Sarà una settimana fin troppo particolare in cui vi ritroverete a riflettere sugli errori commessi in passato e sulle persone che non ci sono più. Dovrete fare ordine interiore e chiudere con tutte quelle cose negative che non vi consentono di progredire. Da tempo avete soppresso un sogno, ma nei prossimi giorni avrete modo di riportarlo alla luce. In famiglia la sera della vigilia o durante il pranzo natalizio qualcuno potrebbe affrontare degli argomenti spinosi, cercate di tacere e godetevi le festività.

Novità in dirittura d'arrivo.

Acquario - Sarà una sorprendente settimana. Avrete la possibilità di decidere come trascorrere le festività ma evitate gli eccessi. Rivedrete o risentirete alcuni parenti e amici. Qualcuno vi interrogherà sulla vostra vita sentimentale e lavorativa e ciò vi causerà molto fastidio. Stringete i denti, in fondo si tratta di mera curiosità. Mangerete fin troppo e il giorno di Natale vi alzerete confusi e stanchi. Avrete molte cose da fare in casa e finirete per perdere la pazienza perché nessuno vi aiuterà. Evitate di rovinare le feste. Non tiratevi indietro e siate più partecipi in famiglia. Fisico in ripresa da domenica. Attenzione alle dimenticanze.

Pesci - Non riuscirete a staccarvi completamente dal lavoro e dovrete correre per accontentare tutti. Vi sarà chiesto di trascorrere più tempo in famiglia, ma avrete talmente tanti pensieri che vi frulleranno in testa. I mesi precedenti sono stati estremamente faticosi. Siete un segno lento e pigro, per questo impiegate molto a eseguire un certo compito. In casa sarete impegnati a cucinare e la creatività non vi mancherà. Realizzerete un ottimo cenone e pranzo di Natale anche se qualcuno trascorrerà le festività fuori. Riceverete diverse chiamate da parenti e amici di vecchia data, inoltre la sera vi gusterete un bel film in tv assaporando l'atmosfera tipica di questo periodo. Presto le feste finiranno e dovrete tornare alla solita quotidianità. Shopping in vista, attenzione a non sperperare eccessivamente.