L'Oroscopo del 25 dicembre, giorno di Natale, preannuncia che la Luna si troverà nel segno del Sagittario, il quale beneficerà dei suoi influssi. Giornata positiva anche per l'Acquario con Venere nel segno. Qualche difficoltà per il Leone, ma in generale sarà una buon momento quasi per tutti.

L'oroscopo di Natale, segno per segno

Ariete (21/03-20/04): il giorno di Natale dovrebbe scorrere serenamente. La Luna e Mercurio saranno in trigono e Venere in sestile. Passerete dei bei momenti con il partner e in famiglia e vi divertirete con gli amici.

Assaporerete la profondità degli affetti che vi circondano.

Toro (21/04- 20/05): l'oroscopo di Natale indica che vi darete molto da fare per organizzare un bel pranzo in famiglia e con gli amici. Vi piacerà avere tutte le persone che amate intorno a voi ma fate attenzione, rischierete di stancarvi un po' troppo.

Gemelli (21/05-21/06): vi verrà il dubbio se avete comprato tutti i regali o vi siete dimenticati di qualcuno. In caso vi farete perdonare con la vostra simpatia. Certamente non dimenticherete il regalo per il partner che rimarrà sorpreso dalla vostra inventiva.

L'amore vi scalderà il cuore.

Cancro (22/06-22/07): in questo giorno di Natale le preoccupazioni verranno messe da parte. Marte vi darà più energia e trascorrerete dei momenti tranquilli, vi piacerà restare a casa e lasciare che altri si occupino di tutto. Se vi verrà chiesto, aiuterete volentieri.

Leone (23/07-23/08): sarete in movimento, qualcuno in viaggio per raggiungere la famiglia o in compagnia degli amici. Altri si godranno in maniera un po' altalenante i vari aspetti della giornata. Potreste avere qualche contrasto con il partner o sentirvi un po' nervosi.

Vergine (24/08- 22/09): la Luna e Mercurio vi creeranno qualche fastidio. Vi sentirete stanchi e vorrete trascorrere questa giornata senza troppi festeggiamenti o parenti intorno, specialmente quelli che di solito non vedete mai.

Il partner però vi chiederà di mostrare un po' più di spirito natalizio.

Le previsioni del 25 dicembre: ok Capricorno e Acquario

Bilancia (23/09-22/10): con Venere in posizione positiva e Luna armoniosa, il vostro Natale sarà dolce e romantico. Voi che amate il bello vi dedicherete con passione alle decorazioni e alla preparazione di una tavola natalizia spettacolare, che impressionerà positivamente i vostri ospiti.

Scorpione (23/10-22/11): l'oroscopo indica che non mancherà la passione in questo giorno di Natale. Vi lascerete avvolgere dalle varie emozioni e condividerete anche qualche apprensione con il partner. In generale sarà un momento propositivo e sereno.

Sagittario (23/11-21/12): coinvolgerete tutti nei vostri preparativi natalizi. Vi ritroverete a incartare tantissimi regali, perché avrete un pensiero per tutti, parenti e amici.

Lasciatevi coinvolgere dalle emozioni e cercate di non spazientirvi se un pranzo durerà troppo a lungo. Sorprese divertenti.

Capricorno (22/12-20/01): Giove nel segno vi farà trascorrere un Natale fortunato. Apprezzerete l'importanza di avere una famiglia con cui festeggiare, persone intorno che vi vogliono bene e vi stimano. Buona l'energia.

Acquario (21/01-19/02): avrete delle belle sorprese in amore. Il partner vi dimostrerà i suoi sentimenti. Stare in famiglia con poche persone che amate vi renderà felici. Rivedrete anche degli amici e passerete momenti piacevoli in loro compagnia. Il Natale sarà piacevole.

Pesci (20/02-20/03): Mercurio negativo, insieme alla Luna, potrebbe complicarvi un pio' la giornata. Vi peseranno gli incontri “obbligati” con alcuni parenti. Poi, però, godrete della compagnia delle persone che amate e vi lascerete andare a belle emozioni.