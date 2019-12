L'Oroscopo di domani venerdì 20 dicembre 2019 mette in bella mostra l'intenzione degli astri in merito al periodo in oggetto. La giornata sotto valutazione oltre a svelare la classifica stelline quotidiana rende disponibili le nuove previsioni relative alla prima sestina zodiacale. In analisi pertanto, come al solito, prettamente i comparti interessanti l'amore e il lavoro messi in questo caso in relazione ai soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Senz'altro tanti di voi saranno in trepidazione, nell'attesa di sapere come sarà questo venerdì di fine settimana, non è così?

Ebbene, ad avere la fortuna di essere additati dall'astrologia del giorno, certamente in ottima evidenza nell'articolo di oggi, solo due segni, entrambi altamente positivi e degni di rappresentare la parte migliore dell'universo zodiacale. In questo caso parliamo sicuramente a favore del Toro e del Leone, ambedue valutati in periodo a cinque stelle. Di diverso avviso invece le previsioni zodiacali del 20 dicembre per quanto riguarda gli amici nativi dell'Ariete nonché dei Gemelli, in questo contesto pronosticati alla pari, entrambi quindi classificati con le tre stelle relative ai periodi "sottotono".

Classifica stelline 20 dicembre 2019

Un nuovo venerdì è alle porte con all'orizzonte la presenza del nuovo weekend. Allora la domanda è: come saranno gli astri del giorno in relazione al segno relativo al proprio Tema Natale? A dare le risposte, giuste o sbagliate che siano (questo solo il tempo potrà dirlo), come di consueto è compito della nostra classifica stelline giornaliera, in questo frangente impostata sulla giornata di venerdì 20 dicembre 2019. Iniziamo pure a confermare, visto che sono già stati svelati nell'anteprima di rito, i segni migliori tra i sei sotto analisi. In questo caso ad essere supportati da astri altamente di parte, come già anticipato in apertura, Toro e Leone. A seguire come si suol dire "a ruota", il Cancro e la Vergine posizionati entrambi in seconda posizione con quattro stelline a corredo.

A chiudere il giro, Ariete e Gemelli. A voi il resoconto condensato con le stelline segno per segno:

★★★★★: Toro, Leone;

★★★★: Cancro, Vergine;

★★★: Ariete, Gemelli.

★★: NESSUNO

Oroscopo venerdì 20 dicembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★. Una giornata sottotono è quasi certa. In arrivo quindi un periodo abbastanza carico di stress soprattutto in campo sentimentale. Diciamo che le vostre capacità di ascolto e consigli saranno preziosi per coloro che vi sono a fianco, in primis per il vostro partner. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, una piccola burrasca potrebbe arrivare nella vostra vita di coppia, ma tranquilli perché passerà velocemente e vi fornirà una valida scusa per fare la pace con la persona amata. Single, chiedere la luna in questa giornata non sarà proprio il caso, considerando soprattutto che proprio l'astro in questione, vista la negativa specularità al 80%, restituirà sicuramente flussi negativi in direzione del segno.

Spazientirsi non servirà proprio a niente, anche perché il vostro cattivo umore non farebbe altro che peggiorare la situazione. Nel lavoro invece, bene e male, giusto e sbagliato si mescoleranno fino a confondervi. Quindi fermatevi un momento, non fate e né dite nulla ed aspettate che ogni cosa riacquisti i giusti ritmi. Riuscirete lentamente a risolvere argutamente questioni che vi assillavano da tempo, serviranno però calma e pazienza.

Toro: ★★★★★. In arrivo un venerdì 20 dicembre quasi certamente "spettacolare". La giornata di fine settimana partirà e terminerà alla grande con l'amore ed i buoni sentimenti in primissimo piano.

In questo caso l'Astrologia applicata al periodo consiglia di non affidarsi comunque troppo sulla - seppur scontata - fortuna, ok? Prendere i cosiddetti "fischi per fiaschi" potrebbe essere abbastanza probabile. In amore intanto, Giove e Sole in trigono al vostro Urano vi daranno tanti buoni motivi per apprezzare l’armonia che senz'altro regnerà nel rapporto di coppia. L'affetto per la persona amata renderà questa giornata ancora più speciale... Single, si profila una giornata gradevole, il che vedrà come protagonisti non solo i settori dello svago ma anche quelli relativi all'amicizia. Ingredienti ideali per un ottimo cocktail sicuramente vi verranno in mente molto presto: di certo avete già mille pretesti per organizzare un'uscita con gli amici e divertirvi con loro, non è così?

Nel lavoro, gli astri coloreranno di verde il semaforo posto lungo la vostra strada. Non potrete certo lamentarvi di questa giornata positiva che si aprirà sicuramente con molte novità. Sarà notevole lo spirito d'iniziativa e l'intraprendenza, il che vi aiuterà a portare a termine tutti i vostri impegni, con successo.

Gemelli: ★★★. Il prossimo venerdì sarà un periodo messo in conto dagli astri come "sottotono" per molti di voi Gemelli. Nel corso della giornata arriveranno scarse possibilità o addirittura zero occasioni su cui puntare nei diversi ambiti. Di certo non sarà come ve la sareste aspettata; forse vi sentirete stanchi e un po' scarichi di energie.

Più di qualcuno non avrà per niente voglia di affrontare i soliti compiti quotidiani e a risentirne alla fine sarà (purtroppo) il rapporto con il partner. In amore intanto, la Luna in quadratura a Venere annuncia per voi nativi più di qualche imprevisto o problemi in ambito familiare. Tranquillizzatevi e, nel mentre, attendete il modo migliore per superare certi dissapori con i vostri cari, magari lasciando semplicemente sbollire la rabbia: con calma tutto si sistemerà. Single, dovrete fare buon viso a cattivo gioco ed accettare un cambio di programma e qualche imprevisto che potrebbero verificarsi nell'arco della giornata.

Un po' di scompiglio amplificherà certamente le vostre ansie rendendovi inquieti ed insicuri. Non siate in ansia, presto ritornerà il sereno nella vostra vita. Nel lavoro, sopporterete a fatica certe situazioni scomode. In qualche caso non avrete alcuna voglia di collaborare con i vostri colleghi e questo vi renderà molto scontrosi.

Astrologia del giorno 20 dicembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★. In arrivo un giorno poco lineare, anche se abbastanza tranquillo, ovviamente non esente da momenti anche "pesantucci" da gestire al meglio. Diciamo pure che in gran parte la giornata di fine settimana sarà all'insegna della normale routine.

In generale prossimamente gioirete di quanto avete seminato in precedenza: si prospettano quindi grandi opportunità su cui investire, ma per il momento state calmi e sereni. Le previsioni di venerdì invece indicano in amore una certa stabilità, sia che siate già in coppia che se in cerca d'affetto. Le acque saranno più tranquille specie a fine giornata: avrete la fantasia e le idee giuste per inventarvi qualcosa di malizioso e magari rendere la serata molto interessante... Single, le stelle vi invitano ad essere un tantino più pronti. Cercate quindi, di non farvi scappare le buone occasioni che senz'altro il destino vi presenterà: afferratele al volo!

Nel lavoro infine, potrete contare sulle vostre capacità ed anche sul sostegno delle persone che vi saranno vicine. Più di qualcuno si presterà di buon grado aiutandovi a risolvere qualche problema o dando buoni consigli. Ci saranno sicuramente molte aspettative su nuovi progetti che potranno rivelarsi favorevoli per il vostro futuro.

Leone: ★★★★★. In arrivo un ottimo venerdì sicuramente indirizzato al meglio del meglio. Secondo le vostre più rosee attese, sarete certamente vincenti su tutta la linea, qualunque sia la vostra condizione: senza dubbio potrete contare su frangenti anche molto fortunati e ciò non è affatto poco.

In amore intanto, non ci sarà bisogno di molte parole per trasmettere a chi sapete ciò che avete nel cuore. In molti casi saprete ben comunicare anche senza parlare, solo con gli occhi: questo sarà più che sufficiente per mostrare quanto apprezzate la persona che avete accanto e soprattutto nel cuore. Single, forse ci saranno momenti in cui vacillerete, ma se guarderete in fondo ai vostri pensieri saprete intraprendere la scelta giusta. Consiglio: restate saldi ai vostri principi e cogliete al volo tutte le possibilità in arrivo: ritrovare quell'equilibrio interiore che vi era mancato nei tempi addietro non sarà più un'utopia.

Nel lavoro, approfittate delle opportunità vincenti messe in gioco in questo periodo dalle stelle, magari per dare libero sfogo al vostro spirito d'iniziativa. L'abilità per risolvere qualsiasi problema non vi farà certo difetto! I ritmi si faranno piuttosto serrati, ma i risultati appagheranno il vostro desiderio di conquista, rendendovi alla fine soddisfatti.

Vergine: ★★★★. Partirà e terminerà nella più mesta delle routine questo vostro giorno di venerdì, punto di ritrovo del fine settimana lavorativo. In questo periodo siete di umore leggero anche se ben disposti a ripartire con il piede giusto.

Cancellate eventuali vostri risentimenti e approfondite maggiormente la conoscenza delle persone che vi interessano, ok? L'oroscopo di domani 20 dicembre perciò consiglia in amore massima concentrazione e zero distrazioni. In coppia la buona comunicazione migliorerà sensibilmente: mostrandovi teneri ma non troppo arrendevoli, di certo otterrete tutto ciò che desiderate dalla persona che amate. Single, una notizia piacevole e del tutto inaspettata vi metterà in uno stato d'animo raggiante: potrebbero prefigurarsi per voi interessanti nuovi progetti proprio dietro l'angolo. In certi casi sarà davvero il momento di fare tutto ciò che è necessario per fare chiarezza su tanti punti rimasti in sospeso.

Cercate di fare tutto con calma perché la fretta è cattiva consigliera. Nel lavoro, per chiudere, pianeti in grado di ostacolarvi non ce ne saranno sicuramente, quindi non avrete scuse. Lasciatevi quindi alle spalle il passato e ripartite a pieni giri: riorganizzate tutto con cura e stabilite le vostre priorità, il resto verrà da sé.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.