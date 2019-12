Termina l'ultima settimana del mese di dicembre 2019 e, mentre ci avviciniamo all'inizio del nuovo anno, continua il percorso astrologico per tutti e dodici i segni zodiacali. Nel dettaglio approfondiamo le previsioni del 29 dicembre 2019, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli vivere buone novità e belle sensazioni. Per la Vergine bene i rapporti sentimentali.

Astrologia di domenica da Ariete a Vergine

Ariete: in questa giornata che sta per iniziare avrete una visione delle cose più serena e limpida, soprattutto avrete modo di verificare la disponibilità di una persona a continuare un rapporto sentimentale.

Toro: in questo momento non sono da sottovalutare i nuovi incontri. Il consiglio è quello di pensare al 2020 come ad un anno di realizzazione sia amoroso che professionale.

Gemelli: queste ore porteranno buone novità e ottime saranno le sensazioni da vivere. Cambiamenti in arrivo a partire dai prossimi giorni in modo positivo.

Cancro: in questo periodo le polemiche non mancano e non sapete se continuare o no un progetto di tipo personale. Alcuni sentono che la persona che sta al loro fianco non è sincera fino in fondo.

A livello lavorativo giornata nel complesso positiva.

Leone: attenzione alle piccole tensioni, Venere In opposizione dimostra come in amore non tutto è chiaro. Per un recupero sarà necessario attendere la settimana prossima.

Vergine: in questa giornata ci sarà bisogno della vostra preparazione e capacità di risolvere i problemi per fare scelte importanti in vista del prossimo 2020. Bene un rapporto sentimentale.

Previsioni e oroscopo del 29 dicembre da Bilancia a Pesci

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale se ci sono state tensioni bisogna risolverle al più presto in quanto non vi sentite effettivamente liberi fino in fondo.

Scorpione: nella prima parte della giornata ci sarà un lieve calo di umore, ma nulla di grave, anche perché Capodanno nascerà in maniera positiva per voi. Attenzione quindi alle piccole tensioni che potrebbero nascere.

Sagittario: la giornata sarà favorevole per i progetti di lavoro e per i contatti con soci e collaboratori. Vi sentite al momento più liberi di agire e più disponibili.

Capricorno: ci sarà una bella energia in questa giornata. Giove e Saturno nel vostro segno zodiacale portano novità in vista del 2020.

Acquario: giornata importante e attiva, forse troppo piena di stimoli. Grazie a Venere nel vostro segno zodiacale avrete maggiore fascino da sfruttare.

Pesci: il cielo è dalla vostra parte e questo aiuta anche chi ha questioni legali o personali da risolvere. C'è un evento di lavoro però da programmare al più presto.