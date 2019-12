L'Oroscopo annuale del 2020 vedrà novità in amore per Toro e Gemelli, mentre Ariete e Leone pagheranno un po' per il loro orgoglio. Di seguito le previsioni dell'anno dei dodici segni zodiacali.

Oroscopo, ultime sei posizioni

12º Bilancia: non disperate amici della Bilancia perché potrete porre rimedio, purtroppo la vostra pigrizia vi ha portato a un punto di rottura e inizierete il 2020 sfogando la vostra frustrazione con chi vi sta vicino. In amore avrete un periodo di calma piatta, ma in primavera ci saranno importanti novità, inoltre avrete un'interessante offerta di lavoro.

Ci saranno un po' di alti e bassi, ma avrete la forza di reagire e già dalla primavera tutto tornerà a sistemarsi.

11º Leone: va bene essere fieri e vigorosi, ma questa smania di primeggiare vi porterà a fare scelte azzardate. Potreste perdere soldi e l'amicizia di qualcuno a cui tenete, ma avete la forza di reagire quindi fate attenzione e non siate irruenti. Avrete un importante novità sul lavoro e già da marzo potrete rendere il 2020 un ottimo anno per voi. Salute di ferro come al solito.

10º Ariete: siete dei leader nati, ma questa predisposizione vi porterà a farvi nuovi nemici.

Attirerete molte invidie, ma sarete in grado di reagire e vincere. Un evento passato influenzerà questo 2020 in modo imprevedibile. Dalla primavera sarete un segno da podio, quindi siate solo pazienti e non fatevi mettere i piedi in testa da nessuno, ma per voi non è di certo un problema.

9º Cancro: Siete troppo empatici e per questo vi lascerete influenzare negativamente da alcuni eventi esterni alla vostra vita, il che sarà molto opprimente per voi. Sappiate però che questa vostra sensibilità sarà ripagata e il bene che deciderete di fare si tramuterà in gioia per voi sin da aprile. Inoltre in estate farete un incontro davvero molto importante che metterà definitivamente a posto il vostro 2020.

8º Pesci: la vostra elevata sensibilità influenzerà l'inizio del 2020 rallentando i vostri progressi lavorativi e portandovi a una situazione sentimentale molto problematica.

Siate pazienti e non celate i vostri sentimenti, ma state tranquilli perché risolverete tutto e nella seconda metà dell'anno arriverà una gradita e attesa novità che vi renderà un segno da podio.

7º Scorpione: in arrivo cambiamenti sia in amore che in lavoro. Purtroppo ambizione e passione porteranno a iniziare l'anno in modo altalenante, ma la sofferenza non durerà molto. Il cambiamento si rivelerà positivo e potrete guardare al 2020 con rinnovato ottimismo. Con l'arrivo della primavera vi sentirete rinati e gli astri vi saranno sempre favorevoli.

Le previsioni dei primi sei segni in classifica

6º Gemelli: la parola d'ordine sarà amore, questo è l'anno in cui trionferanno i sentimenti per voi. La vostra imprevedibilità vi porterà a ottenere un'importante gratifica sul lavoro. La bipolarità che vi contraddistingue in questo 2020 non sarà un limite, ma sorprendentemente vi porterà tantissime soddisfazioni.

5º Sagittario: sarà un 2020 decisamente divertente, farete tutto quello che amate, nuovi amici, viaggi e serate all'insegna del divertimento. Purtroppo tutto questo divertimento causerà qualche flessione sul lavoro e avrete qualche grattacapo in amore, ma c'è solo da invidiarvi per quanto ve la spasserete.

4º Toro: a un pelo dal podio, sarà un 2020 ricco di soddisfazioni, avrete tanta energia e porterete a termine molte faccende. La vostra voglia di vivere coinvolgerà anche chi vi sta accanto e questo vi porterà a una novità importante in amore.

3 º Acquario: uno dei tre segni principi dell'anno, siete dei sognatori e questo a volte può essere un limite...

certo, ma non se i sogni si realizzano e sarà così. Vedrete realizzarsi il vostro più grande desiderio sin da inizio anno e questo influenzerà positivamente il 2020 in tutti i campi.

2º Capricorno: la parola d'ordine sarà cambiamento, ma laddove in genere ogni cambiamento comporta qualche sacrificio nel vostro caso vi riuscirà tutto, amore, lavoro e inoltre scoppierete di salute. Siete il secondo segno dell'anno del resto.

1º Vergine: leggere la posizione dovrebbe bastarvi, siete il segno dell'anno, il top del top, gli astri saranno sempre con voi, vi andrà tutto benissimo, amore, salute, lavoro e quella risposta che attendevate sarà più che positiva.

Complimenti amici della Vergine!