L'arrivo di dicembre dà ufficialmente il via al conto alla rovescia che porterà alla fine di questo anno 2019. Come andranno queste ultime settimane per tutti i segni zodiacali? Sicuramente sarà una chiusura con il botto per il Toro che beneficerà di importanti gratificazioni lavorative. Di seguito, scopriamo l'oroscopo con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Da Ariete a Vergine

Ariete: il 2020 sarà un anno particolarmente fruttuoso per voi, in particolare per chi desidera dimostrare cioè che vale.

Nell'attesa nel mese di dicembre dovrete impegnarvi al meglio. Il periodo, infatti, inizierà infatti sottotono, ma con il concludersi otterrete buone notizie. A livello professionale chi ha un'attività potrà guadagnare di più.

Toro: prosegue il periodo favorevole per i nati Toro. Nell'ultima settimana avete vissuto un recupero che continuerà fino al termine del mese ed anche nel nuovo anno. Non mancherà forza e soddisfazione in campo lavorativo. In amore siete pronti a sciogliere le riserve dopo un lungo periodo di riflessione.

Gemelli: è il momento di prendere delle decisioni importanti per quel che riguarda il settore lavorativo. Se ci sono delle trattative in corso dovrete comprendere quale decisione prendere. In campo amoroso presto sarete pronti a rimettervi in gioco.

Cancro: ultimamente diverse situazioni stanno subendo dei rallentamenti. Alcuni progetti è possibile che possano essere rimandati ai prossimi mesi. Siate comunque fiduciosi e cercate di comprendere quali sono i vostri sentimenti per farvi avanti.

Leone: buon momento per il settore lavorativo, è possibile che qualcuno decida di costruire qualcosa di nuovo.

Non mancherà infatti la risoluzione di alcune problematiche che potrebbero crearvi dei contrattempi. In campo sentimentale, con Giove favorevole, il cielo è della vostra parte.

Vergine: avete voglia di vivere una svolta sia in campo sentimentale che professionale. Cercate di guardare al futuro e non lasciatevi andare a possibili ansie. In amore dovrete superare alcuni conflitti.

Astri e stelle di dicembre: da Bilancia a Pesci

Bilancia: a livello amoroso in questo periodo è possibile riscontrare delle difficoltà.

Il refrain non sarà diverso in campo professionale. È probabile che viviate dei momenti sottotono e che, con l'inizio del 2020, aumentino le agitazioni.

Scorpione: è un bel momento per quel che riguarda il lato sentimentale, non mancherà energia neanche a livello professionale. Cercate di sfruttare le stelle a vostro favore per trovare anche una nuova serenità. Se desiderate stare più vicino alla vostra famiglia, questo è il momento giusto per organizzarvi.

Sagittario: l'inizio del 2020 sarà frenetico per i nati sotto questo particolare segno.

In questo periodo vi sentite pronti a portare avanti dei progetti interessanti. Con la fine dell'anno è possibile che i single facciano degli incontri molto interessanti e, con l'arrivo di Mercurio a partire dalla metà del mese, potrete ottenere soddisfazioni professionali.

Capricorno: in quest'ultimo mese del 2019 non mancheranno vantaggi e novità, ma anche occasioni da sfruttare per ottenere dei riscatti. In amore le stelle saranno particolarmente favorevoli.

Acquario: dopo un periodo decisamente sottotono, la situazione del segno migliorerà decisamente.

In campo lavorativo ci sarà una buona ripresa mentre per ciò che riguarda il settore amoroso è possibile che giungano delle interessanti notizie.

Pesci: il 2020 sarà per voi un anno importante. In quest'ultimo periodo potrete gestire al meglio il campo professionale, ma anche risolvere delle problematiche in campo amoroso.