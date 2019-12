Mercoledì 11 dicembre 2019 troviamo il Sole e Mercurio nel segno del Sagittario mentre la Luna stazionerà in Gemelli. Plutone, Saturno, Giove e Venere transiteranno nell'orbita del Capricorno, nel frattempo il Nodo Lunare sarà nella quarta casa del Cancro. Infine Nettuno permarrà in Pesci come Urano che continuerà la sua sosta in Toro. Previsioni astrologiche favorevoli per Leone e Gemelli, meno entusiasmanti per Vergine e Pesci.

Sul podio

1° posto Acquario: sereni. Nel focolare domestico questo mercoledì tornerà presumibilmente il sereno, dopo le burrascose giornate appena trascorse.

Anche l'amato bene sarà entusiasta del clima d'affettuosità che regnerà in coppia.

2° posto Gemelli: briosi. Il tono umorale dei nativi sarà ottimo ed a beneficiarne saranno anche le persone con cui avranno a che fare, le quali apprezzeranno il loro mood brioso.

3° posto Leone: finanze 'top'. Il settore economico in casa Leone dovrebbe navigare in acque tranquille ma, come 'consigliano' Saturno ed Urano, sarà bene non scialacquare tale bottino in vista di periodi meno floridi.

I mezzani

4° posto Toro: poliedrici.

Col supporto dei Pianeti Lenti nel loro Elemento, i nativi saranno probabilmente orientati su più fronti pratici e professionali, traendone ottimi riscontri morali ed economici.

5° posto Sagittario: relax. Mercoledì dove i nati del segno vorranno staccare la spina dal tran-tran quotidiano ritagliandosi ampi spazi di relax in modo da ricaricare le batterie, in vista della giornata seguente.

6° posto Ariete: impulsivi. Oggi i nativi potrebbero essere in modalità 'senza filtro' e dire ogni cosa gli passi per la testa.

Tale atteggiamento, però, potrebbe portare qualche grana nell'ambiente professionale dove farebbero bene a 'mordersi la lingua'.

7° posto Bilancia: straniti. Il comportamento sopra le righe del partner farà, con ogni probabilità, saltare la mosca al naso ai nati del segno che non perderanno tempo nel chiedere numi in merito.

8° posto Cancro: umore 'flop'. 24 ore in cui i nativi avranno l'umore sotto i tacchi a causa del dissonante duetto Mercurio-Sole unito alle asperità 'portate' dai Pianeti di Terra.

9° posto Scorpione: irrequieti. Sino a sera i nati Scorpione avvertiranno presumibilmente un senso d'irrequietezza, specialmente nel focolare domestico, dono sgradito della doppia avversità dei Luminari.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: stressati. Tante, forse troppe, le incombenze pratiche da ultimare quest'oggi per i nativi. Procrastinarne alcune sarà una saggia idea, altrimenti lo stress sarà dietro l'angolo ad aspettarli.

11° posto Capricorno: amore 'flop'. A fronte di un ostinato impegno sul fronte professionale, specialmente per i lavoratori autonomi, potrebbero risentirne le faccende di cuore che, inevitabilmente, verranno messe in secondo piano.

12° posto Pesci: voltagabbana. I nativi quest'oggi potrebbero mutare più volte opinione sul luogo di lavoro e tale comportamento non andare a genio ad alcuni colleghi, che non le manderanno certo a dire.