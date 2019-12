La giornata di martedì 10 dicembre favorisce i nativi Scorpione, grazie agli influssi del pianeta Marte in congiunzione, mentre per l'Ariete, nonostante qualche piccolo grattacapo, in molte occasioni l'esperienza tornerà utile per superare certi ostacoli. Il transito della Luna nel segno dei Gemelli permette loro di condividere meglio i propri sentimenti con il partner, mentre Sagittario sarà particolarmente allegro, soprattutto al lavoro, grazie a una configurazione astrale formata da Mercurio e Plutone. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo di martedì 10 dicembre.

Previsioni oroscopo martedì 10 dicembre segno per segno

Ariete: configurazione astrale segnata dagli influssi del Sole nel segno del Sagittario, che aiuterà le relazioni fisse, nonostante qualche grattacapo da superare. Per quanto riguarda i single, questi saranno protetti dal pianeta Venere, che permetterà loro di fare audaci conquiste. Per toccare il cuore della vostra amata avrete bisogno di un carattere forte e deciso, ma anche di sensibilità. In ambito lavorativo gli astri saranno sufficientemente positivi e ci potrebbero anche essere novità interessanti.

Presto inizierete a vedere i primi risultati. Voto - 8

Toro: se avete una relazione da poco, dovrete cercare di capire che le idee del partner, anche se potrebbero non andare bene, vanno comunque condivise e accettate. Se invece siete già in coppia stabile, potrete tirare un sospiro di sollievo. I litigi e le incomprensioni al momento sembrano risolte. Per quanto riguarda il lavoro, se avete un'attività in proprio potete stare sereni: la crisi è momentaneamente accantonata per lasciare spazio a utili investimenti.

Voto - 7,5

Gemelli: con la Luna in congiunzione al vostro segno zodiacale durante la giornata di martedì, trascorrerete dei momenti piuttosto positivi. Proprio in amore potreste ricevere delle valide conferme per consolidare ulteriormente il vostro rapporto di coppia. Se siete single, inizierete a sentire la necessità di costruirvi una vita di coppia, che sia con o senza l'amore della vostra vita. Nel lavoro con le vostre idee potrete ottenere molto: qualsiasi cosa abbiate da dimostrare però, dev'essere espressa nel modo più chiaro.

Voto - 8

Cancro: la sfera sentimentale potrebbe portarvi molto lontano, letteralmente. In questo periodo avete la necessità di costruire un rapporto solido con il partner. Cercate dunque di far valere le vostre idee. Se siete single, chiedetevi se siete invaghiti o soltanto intimoriti da una persona che vi turba ogni volta che la vedete, in modo da poter controllare le vostre emozioni quando dovrete incontrarla di nuovo. Nel lavoro i rapporti di collaborazione saranno complessi, forse perché potrebbero nascere dei disaccordi con i colleghi.

In ogni caso, se non ve la sentite, rimandate eventuali collaborazioni a un altro giorno. Voto - 7

Leone: questa parte della settimana non si prevede troppo negativa per voi nativi del Leone. Pur considerando che potreste ricevere qualche delusione, le sorprese non mancheranno. Cercate di tenere sempre la testa alta. In ambito sentimentale otterrete la stabilità e le sicurezze desiderate se siete in coppia ormai da tanto tempo, ma anche storie stimolanti e passionali, qualora siate alla ricerca dell'amore.

Nel lavoro, a volte, quando si passa un periodo difficile, si capisce meglio ciò che si desidera. Provate a vederla da questo punto di vista. Voto - 7

Vergine: gli influssi di Venere e Saturno, nel segno del Capricorno, vi aprono a un periodo di cambiamenti durante la giornata di martedì. A volte sembra che non vi rendiate conto delle opportunità che avete, anzi, il più delle volte continuate a lamentarvi senza capire che gli altri potrebbero risentirsi. Cercate di mantenere un temperamento più costante.

In ambito sentimentale non siate superficiali. Potreste sentirvi a disagio ogni tanto, ma se siete sicuri di cosa state facendo, andate avanti senza farvi troppe domande. Voto - 7

Bilancia: si apre un periodo di grandi e piccoli successi per voi nativi Bilancia. Un giorno davvero positivo su tutti i fronti. Sarete molto aperti con i sentimenti e alcuni nodi tra voi e il partner verranno al pettine, permettendovi di ristabilire l'affiatamento di coppia. I single dovranno ridimensionare i loro obiettivi e smetterla di promettere anche quando non possono. In ambito lavorativo forse è arrivato il tempo di stringere nuovi accordi o optare per qualche nuovo investimento.

Voto - 8,5

Scorpione: Saturno benefico nel segno del Capricorno vi rende tra i segni più favoriti durante la giornata di martedì. Con Marte in congiunzione al vostro segno zodiacale, sarete vogliosi di condividere le vostre esperienze con il partner, con i colleghi oppure con un amico. In ogni caso, sarete particolarmente socievoli. In amore avrete l'occasione di fare qualcosa di nuovo, sia che siate single oppure no. Per quanto riguarda il lavoro, è arrivato il momento di proporre qualche collaborazione con i colleghi per ottenere più guadagni. Voto - 9

Sagittario: una configurazione astrale formata dai pianeti Mercurio e Plutone favorisce sia l'attività lavorativa che sentimentale.

Proprio in amore, grazie a Plutone, sarete propensi a invogliare la vostra anima gemella con nuovi progetti e idee coinvolgenti. I cuori solitari dovranno cercare di essere meno accomodanti e rivelarsi per quello che sono realmente. Per quanto riguarda il lavoro, le vostre amicizie potrebbero tornarvi particolarmente utili. Sarà il momento ideale per mettersi in gioco e mettere in atto qualcosa di veramente creativo. Voto - 8,5

Capricorno: se avete qualche con problema con qualcuno, durante la giornata di martedì potreste discuterci. Ciò nonostante non commettete passi falsi. Nel lavoro le scelte che farete andranno anche in base alla vostra disponibilità economica, quindi perché sentirsi in colpa?

State lavorando a delle idee davvero valide, che meriterebbero maggiore attenzione dalle persone per cui lavorate. In amore gli astri v'invitano a mettere da parte ripicche inutili: la buona volontà e il dialogo sincero creano sempre radici profonde, ottime da sfruttare in futuro nei rapporti a qualsiasi livello. Se siete single, potreste mettere da parte l'amore e pensare di più al divertimento. Voto - 7,5

Acquario: sarete particolarmente teneri, dolci e affettuosi qualora stiate cercando l'amore. Ciò nonostante qualcuno potrebbe mettere in discussione i vostri sentimenti. Voi dimostrategli il contrario.

In ambito sentimentale sarete favorevoli a ogni cosa vi propone il partner, considerato inoltre il periodo natalizio, oltre agli influssi della Luna nel segno dei Gemelli. Per quanto riguarda il lavoro, la Luna vi dona l'abilità di saper concludere efficacemente gli affari con i clienti. Se lavorate in altre città, oppure dovrete rinnovare contratti, questo periodo è adatto. Voto - 8

Pesci: se siete single e siete a un passo da trovare l'amore, la giornata di martedì sarà perfetta per voi nativi Pesci. Cercate dunque di comportarvi in modo sereno e galante: è normale che sentiate un po’ di tensione.

Per le coppie fisse, sarebbe il caso di iniziare a preoccuparsi di più della propria dolce metà. In quanto a lavoro, se dovrete ancora pensare a progetti che ancora non sono stati avviati, sarà conveniente rimandare altri appuntamenti che con il lavoro proprio non c'entrano nulla. Voto - 7,5