Nel mese di gennaio 2020 troveremo il Nodo Lunare in Cancro mentre Urano rimarrà sui gradi del Toro e Nettuno in Pesci. Saturno, Plutone e Giove rimarranno in Capricorno, nel frattempo Mercurio ed il Sole abbandoneranno il segno di Terra per viaggiare verso l'Acquario. Infine Marte passerà da Scorpione a Sagittario e Venere da Acquario a Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Leone e Capricorno, meno rosee per Pesci e Cancro.

Sul podio

1° posto Leone: progetti. I nati del segno godranno di ottimi influssi in questo primo mese del 2020 e tali favori astrali favoriranno probabilmente l'andamento dei loro progetti professionali in essere.

Giorni fortunati: 4, 7, 9, 15 e 18.

2° posto Toro: lungimiranti. Gennaio sarà presumibilmente un ottimo trampolino di lancio per le idee innovative dei nati Toro che, però, dovranno essere attuate con lungimiranza senza far prevalere la fretta. Giorni fortunati: 8, 11, 13 e 20.

3° posto Capricorno: stacanovisti. La voglia di darsi da fare non dovrebbe mancare in casa Capricorno, specialmente nella prima parte del mese, e ciò potrebbe portare qualche gratificazione economica. Giorni fortunati: 8, 12, 16 e 19.

I mezzani

4° posto Sagittario: rivoluzionari. I nativi insoddisfatti del proprio lavoro potrebbero dare una svolta al proprio percorso professionale, cambiando Azienda o cambiando mansioni in quella attuale. Giorni fortunati: 4, 9, 12, 14 e 21.

5° posto Vergine: finanze 'top'. Il settore economico dei nati del segno dovrebbe navigare in acque tranquille e dedicheranno parte del loro tempo libero allo shopping più sfrenato. Giorni fortunati: 7, 11, 14, 23 e 26.

6° posto Ariete: chiamate extra. Chi tra i nativi lavora a chiamata potrebbe ricevere qualche opportunità supplementare in questo mese.

Dovrà, però, accontentarsi del ritorno economico sotto le aspettative che ne deriverà. Giorni fortunati: 2, 17, 19 e 23.

7° posto Acquario: fine mese 'top'. Ad un inizio gennaio colmo di dubbi e ripensamenti sul proprio destino professionale seguirà presumibilmente una fine del mese dove l'aria inizierà a farsi più conciliante per i nativi, dono gradito del duetto Sole-Mercurio che si sposterà nel loro segno. Giorni fortunati: 21, 23 e 30.

8° posto Bilancia: mantenimento. Il mese potrebbe rivelarsi più 'conservatore' che 'espansionistico', dove i nati Bilancia farebbero bene a mantenere un profilo basso al fine di mantenere le posizioni lavorative acquisite nel tempo.

Giorni fortunati: 15 e 23.

9° posto Gemelli: finanze 'flop'. Il parterre planetario non sarà granché conciliante coi nati Gemelli e ciò si 'tradurrà' in un settore finanziario traballante che necessiterà di qualche taglio. Giorni fortunati: 12 e 19.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: oziosi. Accidia non fa rima con guadagno e nemmeno con lavoro ed in questo primo mese del 2020 i nati Pesci potrebbero rendersene conto a loro spese. Difatti saranno molti i giorni in cui preferiranno oziare anziché darsi da fare e ciò non sarà proficuo per il loro percorso professionale.

Giorni fortunati: 14 e 17.

11° posto Cancro: nervosi. Nell'ambiente professionale qualcosa potrebbe non girare a dovere ed i nati Cancro esternare il loro malcontento senza troppi giri di parole. Qualcuno, però, non gradirà tale atteggiamento ed il loro nervosismo gli si ritorcerà contro. Giorni fortunati: 1 e 9.

12° posto Scorpione: fuori giri. La voglia di tentare nuovi percorsi in ambito lavorativo non dovrebbe mancare ma ciò che, invece, presumibilmente verrà meno saranno le occasioni di riuscita.

Giorno fortunato: 2.