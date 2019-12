Nel 2020 assisteremo a tre transiti astrali decisivi: il primo avverrà ad inizio anno quando Plutone e Saturno si congiungeranno in Capricorno, poi sarà la volta della doppia congiunzione Plutone-Giove sui gradi del Capricorno ed, infine, ci sarà la rara congiunzione a zero gradi tra Giove e Saturno nell'orbita dell'Acquario.

Previsioni astrologiche favorevoli per Toro ed Ariete, meno concilianti per Bilancia e Gemelli.

Ariete focoso

Ariete: focosi. Nel focolare domestico, grazie alla lunga sosta marziale nel loro segno, i nativi vedranno riaccendere la 'scintilla' della passionalità nel menàge amoroso.

Al lavoro molte opportunità ma non entusiasmanti sotto il profilo economico.

Toro: figli in arrivo. Ai nastri di partenza un anno che 'inneggerà' al cambiamento in casa Toro, specialmente a causa del duetto Urano-Saturno di Terra, che potrebbe far scegliere ai nativi di avere un figlio, in pieno accordo con il partner che ne sarà entusiasta.

Gemelli: primavera 'flop'. Stando alle effemeridi il periodo più complicato di questo nuovo anno potrebbe essere la stagione primaverile, dove Marte dissonante unito a Saturno opposto non renderanno facile metabolizzare alcuni cambiamenti lavorativi.

Cancro: fiacchi. Il bottino energetico, per lunghi tratti del 2020, sarà presumibilmente scarno ed a ciò si sommerà, come se non bastasse, le pressanti richieste di turni straordinari da parte dei capi.

Infatuazioni 'pericolose' per Bilancia

Leone: finanze 'top'. Il settore economico dei nati Leone andrà, con tutta probabilità, a gonfie vele in questo nuovo anno a patto che, come 'sottolineerà' l'austero Saturno, non scialacquino il loro denaro per lussi inutili.

Vergine: flirt. Nei mesi di settembre e parte di ottobre i nati Vergine avranno la possibilità di incontrare persone intriganti, con le quali stringere legami sentimentali, per chi volesse 'accasarsi', o concedersi stuzzicanti flirt per i cuori più libertini.

Bilancia: infatuazioni 'pericolose'. Nel 2020 le probabilità che i nativi 'perdano la testa' per una persona già fidanzata o sposata sarà alta.

Tale legame già consolidato, oltretutto, non li scoraggerà minimamente.

Scorpione: revisioni finanziarie. Il settore finanziario in casa Scorpione andrà revisionato con dovizia tagliando, se necessario, le spese superflue e spendendo solo il minimo indispensabile, dono sgradito dei Pianeti Lenti che nell'Elemento Terra non saranno di 'larga manica'.

Acquario geloso

Sagittario: incontri determinanti. Nell'anno che sta per arrivare i nativi faranno delle nuove conoscenze: esse si riveleranno fondamentali per l'evoluzione del loro percorso professionale del prossimo futuro.

Capricorno: espansioni. Saranno 12 mesi in cui, grazie ai molteplici supporti astrali, i nati Capricorno vorranno e potranno allargare il loro bacino d'utenza, se sono liberi professionisti, o avanzare nella scala gerarchica, se operano alle dipendenze altrui.

Acquario: gelosi. Le motivazioni non ci saranno ma i nati del segno saranno ugualmente gelosi della dolce metà, e tale avverso sentimento è da ricercarsi sia nelle asperità planetarie sia nel clima d'insoddisfazione che regnerà in coppia.

Pesci: alle strette. La pigrizia nel 2020 sarà bandita ed i nati Pesci che non si daranno da fare, in ogni ambito della loro esistenza, potrebbero pagarne lo scotto gli ultimi giorni dell'anno.