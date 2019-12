Le previsioni astrologiche del 27 dicembre ci informano sull'andamento dei 12 segni dello zodiaco, relativamente alla sfera lavorativa e professionale. Per il Sagittario gratificazioni in vista, mentre la Bilancia dovrà avere pazienza e attendere tempi migliori.

Previsioni zodiacali dall'Ariete ai Pesci

Ariete: state cercando in tutti i modi di mettervi in mostra. Non abbiate timore, chi conta si accorgerà presto di voi. Sfruttate al meglio l'occasione che potrebbe presentarsi.

Toro: siate calmi ma decisi, probabilmente ciò che state facendo non soddisfa a pieno le vostre esigenze.

La scelta che farete sarà sicuramente la migliore che potevate fare.

Gemelli: la giornata risulterà essere particolarmente lunga e faticosa. La cosa positiva è che verrete a capo di tutto quello che vi metterete a fare. Cercate di passare una serata all'insegna del relax.

Cancro: avete deciso di agire da soli, reputate che l'aiuto di qualcuno potrebbe essere per voi deleterio. Portate avanti le vostre idee, sperando che siano vincenti.

Leone: non tutti i mali potrebbero venire per nuocere. Vi state apprestando a fare cose completamente diverse rispetto a quelle fatte in passato.

Cercate di capire alcuni meccanismi nel più breve tempo possibile e tutto andrà nella vostra direzione.

Vergine: dovete cercare di pensare maggiormente a voi stessi, non fatevi attirare da alcune sirene che sanno di tutto tranne che di prospettiva interessante. A volte è meglio tenere quello che si ha.

Bilancia: giornata che vi metterà alla prova. Non avete voglia di polemizzare inutilmente, ma ci vorrà tutta la vostra pazienza per mandare giù alcuni bocconi amari. Tenete bene in testa il vostro obiettivo e continuate a lavorare con serietà.

Scorpione: non tutto marcia per il verso giusto, state portando avanti un progetto a dir poco complicato. Cercate di non pensarci troppo e godetevi i momenti di pausa.

Sagittario: le cose si stanno mettendo nel verso giusto, presto avrete le meritate gratificazioni, professionali ed economiche.

Basta solo saper attendere e sarete felici e soddisfatti.

Capricorno: oggi avrete qualche grattacapo di troppo, non tutto andrà nella direzione giusta, fortunatamente le cose si aggiusteranno col passare della giornata. Non buttatevi troppo giù, c'è sempre un rimedio a tutto.

Acquario: gli obiettivi che vi eravate prefissati stanno per essere raggiunti. E' stato un bel gioco di squadra, riconoscete il giusto merito ai vostri colleghi. L'unione fa la forza.

Pesci: l'invidia è una brutta bestia e voi lo sapete bene. Continuate a occuparvi in maniera seria e oculata di tutto ciò che è di vostra competenza. Fate il vostro e non pensate ad altro.