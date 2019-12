Nel 2020 ci saranno tre transiti determinanti: a gennaio Saturno e Plutone si congiungeranno in Capricorno mentre Giove e Plutone andranno in congiunzione ad aprile e dicembre nel segno del Capricorno; infine, a dicembre Saturno e Giove andranno a congiungersi a 0° nell'Acquario. Di seguito le previsioni astrologiche riguardanti amore e lavoro per il segno zodiacale della Bilancia.

Lavoro

L'anno che sta per insediarsi non si prospetta particolarmente conciliante verso i nati Bilancia, a causa delle molteplici asperità dei Pianeti Lenti a cui si sommerà l'opposto Marte da fine giugno in poi.

L'ambiente professionale, di conseguenza, riserverà qualche sorpresa poco gradita, come cambi gestionali o di mansione che saranno mal digeriti dai nativi. Ciò provocherà una certa insofferenza che sarà palese, specialmente dalla stagione primaverile, nel loro comportamento nel luogo di lavoro. Il nervosismo potrebbe regnare sovrano e da questa indisposizione nascerà qualche attrito dai toni accesi con capi e colleghi che, purtroppo, non farà altro che irrigidire tali rapporti interpersonali rendendo l'ambiente più ostico, dove la serenità sarà una chimera.

Uscire 'indenni' dal 2020 sarà possibile a patto di 'ingoiare qualche rospo' e sfoggiare, spesso e volentieri, un pizzico di diplomazia per cavarsi fuori dai guai.

Amore

Sul versante amoroso le effemeridi 'suggeriscono' che l'anno 2020 sarà difficoltoso soltanto per i nativi che perseguiranno i loro desideri primari senza badare alle circostanze. Nello specifico saranno i single del segno ad essere maggiormente 'sotto la lente d'ingrandimento' planetaria perché le loro scelte di cuore potrebbero ricadere in persone intriganti si ma già impegnate in una storia d'amore.

Che siano fidanzati, sposati o in flirt i nativi potrebbero ostinarsi a 'corteggiarli' ugualmente, cacciandosi in situazioni poco limpide e calamitando antipatie ed indignazione delle parti in causa. I pianeti, dunque, daranno molteplici opportunità ai nati del segno per 'desistere' da tali infatuazioni e virare verso persone libere ma ,a causa dell'opposizione di Marte unita ai periodi quando anche Mercurio ed il Sole saranno opposti, renderà estremamente difficoltoso riuscirci. I nati Bilancia che perseguiranno nel loro 'scopo' potrebbero pagarne le conseguenze da ottobre con un culmine durante l'ultima congiunzione annuale in Acquario che, in molti casi, li metterà alla berlina o in situazioni estremamente imbarazzanti.

Per chi, invece, imparerà a desistere da tali desideri riuscirà a trovare chi cerca proprio quando il 2020 starà volgendo al termine.