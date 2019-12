Il mese di gennaio per i nativi Leone inizierà in maniera non proprio entusiasmante per quanto riguarda la sfera sentimentale. Venere dissonante potrebbe creare inizialmente qualche problema con il partner. Per evitare litigi e discussioni dunque, sarà necessaria una certa attenzione a non dire cose che potrebbero creare problemi. Tuttavia questa breve crisi di coppia si risolverà quando Venere sarà in posizione migliore. I single potrebbero essere impazienti di fare il grande passo per conquistare l'anima gemella.

Ciò nonostante è meglio non rischiare per il momento.

In quanto al lavoro sarà un mese ricco di guadagni. Chi ha iniziato nuovi progetti nell'anno precedente, comincerà a vedere i primi risultati. Per chi è alla ricerca di un impiego potrebbe esserci qualche difficoltà.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il mese di gennaio 2020 per i nativi sotto il segno del Leone.

Amore e amicizie

Potreste iniziare l'anno non proprio con il piede giusto all'interno della vostra relazione di coppia.

Qualche incomprensione potrebbe scatenare dei litigi, considerato che Venere si troverà in opposizione al vostro segno zodiacale. Se volete evitare litigi e incomprensioni, oppure "una breve pausa", sarebbe meglio evitare duri scontri con il partner. Siate comprensivi e mantenete un basso profilo. La situazione migliorerà molto a partire dalla terza settimana del mese, permettendovi nuovamente di trascorrere giornate intense con il partner, grazie anche al vostro fascino e ad azioni molto romantiche. Per quanto riguarda i single, se avete già una frequentazione fareste meglio a non andare oltre per il momento. Tuttavia potete comunque cercare la vostra dolce metà ma senza essere troppo diretti.

Bene le amicizie durante questo periodo: alcune si riveleranno una vera e propria valvola di sfogo utile nei momenti liberi per distrarvi dalle vostre mansioni.

Fortuna e salute

Giove dissonante le vostro cielo porterà poca fortuna durante il mese, ma fortunatamente saprete come portare avanti la carriera e la famiglia senza che la situazione precipiti.

Marte in trigono dalla prima settimana del mese vi dona tante energie, tutte da consumare per portare avanti magnificamente il vostro lavoro.

Lavoro e impegni

L'ambito lavorativo sarà la parte più interessante per i nativi del segno durante il mese di gennaio. Se avete iniziato nuovi progetti nei mesi precedenti, arriveranno i primi risultati, che vi procureranno una notevole soddisfazione e vi permetteranno di pensare al vostro futuro iniziando nuove mansioni, grazie a Mercurio in angolo benefico. L'affiatamento tra voi e i vostri colleghi sarà buono, dunque non esitate a promuovere progetti di gruppo.

Sono favorite inoltre le attività indipendenti.

Se siete alla ricerca di un nuovo lavoro, la posizione di Giove e di Venere potrebbe crearvi qualche difficoltà, tuttavia non è detto che non riusciate nell'impresa.