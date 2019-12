Per il segno dell'Acquario, questo gennaio 2020 sarà molto più remunerativo dal punto di vista lavorativo. L'amore sarà favorito in quelle coppie che sono insieme da molto tempo ed hanno già maturato la propria relazione.

La fortuna non sarà troppo dalla vostra parte, ma dovreste cercare di sfruttare le vostre sole capacità.

Amore e affetti

L'inizio di quest'anno non sarà dei più idilliaci se si pensa all'amore e alla sfera sentimentale, soltanto fino al giorno 13 grazie a Venere ci saranno opportunità amorose da mettere in atto, conquiste da fare, relazioni da evolvere.

Dopodiché sarà il Sole a subentrare, rendendo questa condizione positiva ancora un po' più lunga e densa di opportunità.

All'interno di storie d'amore già consolidate ci sarà molta complicità e serenità, esse saranno decisamente ben accette dopo tante tensioni e gelosie che non avevano ragione di essere.

Ci saranno occasioni di fare incontri per i single che potrebbero trasformarsi in qualcosa di più intenso e passionale, anche se potrebbe trattarsi di avventure passeggere. L'autostima sarà molto più alta, quindi non si manifesteranno timidezze ed incertezze di varia natura.

In famiglia ci sarà qualche piccola difficoltà e incomprensione. Dovreste cercare di andare incontro alle esigenze degli altri membri con un atteggiamento più volenteroso, e non solamente perché dettati dal dovere.

Lavoro e studio

La creatività sarà il concetto chiave con cui vi muoverete in questo mese. Quindi i lavori favoriti dagli astri per il segno saranno quelli prevalentemente artistici o comunque che prevedano un "alto tasso" di iniziativa e di intraprendenza. Se Mercurio vi darà tanto spirito di comunicazione da utilizzare sia con i colleghi che con i clienti, Giove e Saturno invece potrebbero seriamente cercare di mettervi i bastoni fra le ruote, facendovi fare qualche “caduta” dalla quale però vi rialzerete con le vostre sole forze ed anche piuttosto in fretta.

Cercate di utilizzare questa voglia di fare anche nell'inviare curriculum se state cercando un impiego stabile, l'importante è che non vi fermiate alle prime delusioni che probabilmente si presenteranno davanti ai vostri occhi.

Gli studi potrebbero invece essere molto faticosi, specialmente quelli che abbracciano una sfera scientifica piuttosto che artistica o umanistica. Con un po' di sforzo però alla fine riuscirete a fare del vostro meglio.

Fortuna e salute

Non sarà la fortuna ad accompagnarvi, ma quel barlume che vi offrirà Venere e il Sole vi aiuterà comunque in modo piuttosto significativo, soprattutto in ambito lavorativo. La salute potrebbe invece presentarsi altalenante, e sarà il fisico ad essere provato mentre la mente sarà ancora attiva e fantasiosa anche in quei momenti di spossatezza eccessiva. Lo stress quindi potrebbe non rappresentare un problema troppo pesante.