Nuovo appuntamento con l'Oroscopo del giorno 19 dicembre, che è sempre pronto a svelare l'andamento della giornata di giovedì. Tale giornata vedrà le persone del Cancro alle prese con i malanni stagionali. Per i nativi del Capricorno sarà un periodo favorevole nel campo sentimentale. Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di giovedì e le previsioni segno per segno.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – In questa giornata avrete un umore po' altalenante. Scontri e riappacificazioni, sorprese belle e brutte, si alterneranno tra loro mandandovi in tilt.

La tolleranza verso i vostri colleghi e superiori poco gentili, non fa altro che ritardare lo scontro. Dovete avere più rispetto di voi stessi e affrontare la situazione a testa alta.

Toro – Periodo idilliaco per i rapporti appena nati ma negli ultimi giorni di dicembre ci sarà un po' di burrasca. Alcuni nodi verranno al pettine e non tutti sarete in grado di scioglierli. Ci saranno molte situazioni da spiegare, per tale motivo dovrete munirvi di pazienza. La situazione finanziaria non sarà delle migliori, dovete capire che cosa accade nel vostro ambiente, almeno guadagnerete quel rispetto che tanto vi manca.

Gemelli – Coloro che hanno la possibilità di viaggiare per lavoro riusciranno a gestirlo e a portare a casa qualche risultato in più. Lavorare in un ambiente tranquillo vi permetterà di riflettere su ogni singola questione. In amore, alcuni di voi si troveranno a scegliere e pochi si lasceranno guidare dalla razionalità. Negli ultimi mesi, l'stinto farà da padrone e ci saranno anche dei ripensamenti. È improbabile che qualcuno vi creda sulla parola.

Previsioni di giovedì 19 dicembre: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – In questo periodo dovete essere molto prudenti.

I malanni di stagione sono alle porte e voi non siete immuni da questi attacchi. Anche un semplice mal di gola potrebbe atterrirvi per giorni. Cercate un po' di relax. In amore non sarete al top. Se avete già delle difficoltà, la vostra relazione potrebbe risentirne a causa di uno stallo che non vi porterà da nessuna parte. Non abbiate timore, perché chiusa una porta si apre un portone.

Leone – Qualcuno in questo periodo vi darà degli ottimi consigli su come gestire alcuni affari, su come impostare un lavoro o come riordinare le idee.

Questo vi farà piacere perché i consigli vengono da una persona stimata, perciò non potete assolutamente deluderla. In amore, dimostratevi un po' interessati ad alcune persone anche se non è vero, potreste scoprire qualcosa di incredibile e rivalutarle. Magari nei prossimi mesi, il sentimento crescerà e pian piano vi riscoprirete innamorati.

Vergine – Le coppie, in questo periodo, non possono continuare a ignorarsi o a vivere nell'ombra. Dovete dare uno scossone a certe relazioni monotone o noiose.

L'abitudine crea brutti scherzi. Non permettete mai che la noia entri nella vostra storia e non trascurate mai il partner. In campo lavorativo la speranza è l'ultima a morire. Nella mente avete molte idee nuove che riuscirete a mettere in pratica velocemente. Sfruttate le vostre energie in maniera costruttiva. La positività in momenti altalenanti è importantissima.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Questo fine mese di dicembre non dovrebbe portare sorprese, a meno che non facciate predominare la parte più irrequieta ed istintiva di voi, che non sempre vi ha portato benefici e nemmeno adesso ve ne porterà.

L'attenzione per la riflessione e le esigenze altrui basterà a contenervi un po'. In amore avete bisogno di rinnovarvi e lasciare indietro gli errori del passato e le brutte esperienze, che tuttavia vi hanno fatto diventare quello che siete. Avrete nuovi progetti da portare a termine oppure migliorare quelli vecchi.

Scorpione – In questo periodo avvertite dentro di voi un gran bisogno chiudere con il passato e di voltare pagina. Avrete il coraggio di esprimere il vostro disappunto su tutto ciò che non vi piace e farvi valere contro chi, in continuazione, vi mette i piedi in testa.

In amore avete la possibilità di non azzardare rapporti improvvisati. Se siete single, avrete tutto il tempo necessario per rendervi conto di chi avete davanti. Datevi delle possibilità e datene agli altri, ma ricordate di contare sempre fino a cento prima di prendere una decisione.

Sagittario – In questi giorni dovrete darvi da fare senza permettervi distrazioni.. Potreste concludere un accordo o un affare nei primi giorni della prossima settimana. Ciò non significa che avrete la strada spianata ma dovete mostrare le vostre capacità e sudare sette camicie per ottenere buoni risultati. Le coppie avranno qualche discussione ma 'l’amore non è bello se non è litigarello'.

L'oroscopo di giovedì 19 dicembre: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Periodo favorevole. Sarete più concentrati negli affari sentimentale che quelli di lavoro, e questo vi gioverà molto. Negli ultimi tempi mostravate una certa acidità nei confronti delle persone che vi corteggiavano o condividevano con voi la propria vita. Un po' di romanticismo non guasta mai. Di recente, avete sostenuto molte spese e questo vi ha un po' scoraggiato, non avete avuto il giusto riconoscimento monetario per i vostri sforzi. Pian piano, la situazione inizierà a cambiare in meglio.

Acquario – Alcuni rapporti lavorativi si definiranno e otterrete molte conferme, soprattutto da persone importanti.

Otterrete gratificazione da coloro che sono il vostro punto di riferimento, ve lo siete meritati con impegno e pazienza. In amore, molti sono i segni che vi attireranno particolarmente e vi spingeranno l'uno nelle braccia dell'altro. Evitate i segni di fuoco, con i quali potreste avere scontri.

Pesci – Chi sta insieme da molto tempo dovrebbe iniziare a fare progetti seri. In questo fine anno, potrebbe realizzare il sogno scelto con il partner. In campo lavorativo ci sarà un po' di concorrenza, che vi farà venire dei dubbi sulle vostre abilità. Tuttavia non dovete permettere che prendano il sopravvento, quindi affilate le unghie e combattete come solo voi sapete fare.

Dovete solo riacquistare fiducia in voi stessi.