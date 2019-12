L'Oroscopo del giorno 19 dicembre prevede una condizione astrologica di forza per il Leone, mentre lo Scorpione potrà ottenere maggiori conferme.

Scopriamo adesso nel dettaglio le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: potreste essere confusi e parecchio agitati. In generale siete delle persone molto disponibili, ma quando perdete la calma siete quasi inavvicinabili. Attenzione alla salute: potreste avvertire dei forti mal di testa a causa dell'eccessivo stress.

Toro: chi ha vissuto in passato una delusione, farà fatica a lasciarsi andare per poter trovare un nuovo amore. Siete delle persone che fanno parecchia fatica a distaccarsi dalla persona amata. Siete molto abitudinari e i cambiamenti spesso vi sconvolgono. Cercate di essere prudenti e di evitare le scelte troppo affrettate.

Gemelli: in questa giornata del 19 dicembre potreste essere molto preoccupati. Avrete bisogno di riflettere parecchio per capire in quale direzione poter proseguire. Se dovrete prendere delle decisioni importanti, non lasciatevi influenzare dagli altri ma pensate a ciò che realmente voi stessi desiderate.

Cancro: i nati sotto il vostro segno zodiacale saranno sicuramente gli indiscussi protagonisti in questo periodo. Sul lavoro potrete primeggiare con le vostre brillanti idee. Maggiore confusione invece in amore, dove non riuscirete ad essere completamente sinceri con il partner. Ben presto ci sarà comunque modo di risolvere le situazioni conflittuali.

Leone: se qualcuno vi provoca non dovrete esitare a reagire. Gli astri vi regaleranno dei momenti di grande forza e voglia di fare. Riuscirete finalmente a portare a termine dei progetti che da tempo vi trascinavate dietro.

Vergine: la vostra grande grinta vi sarà sicuramente d'aiuto in questa giornata del 19 dicembre. Non siete delle persone che si fermano davanti alle difficoltà, ma cercano di affrontare ogni problema della vita con forza e positività. Il vostro spirito sarà contagiosi anche per chi vi sta intorno.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: sarete impegnati nella realizzazione di alcuni vostri progetti. In molti hanno già deciso i nuovi programmi per l'anno imminente e le strade lavorative da perseguire.

Potrete godervi il periodo festivo in compagnia dei vostri affetti più cari.

Scorpione: avrete bisogno di maggiore sicurezze. Le persone che vi stanno al fianco riusciranno a trasmettervi la giusta energia e potrete finalmente ritrovare la tranquillità, anche dal punto di vista sentimentale.

Sagittario: la giornata del 19 dicembre sarà abbastanza tranquilla per i nati sotto il vostro segno zodiacale. Si tratta delle ultime settimane di relax prima dell'arrivo del nuovo anno, in cui non mancheranno le nuove proposte.

Il 2020 inizierò infatti per voi all'insegna di molteplici successi.

Capricorno: siete delle persone molto combattive, che non si lasciano affliggere dalle difficoltà. Sarà però inutile perseguire in strade che più volte si sono rivelate essere sbagliate. Dovrete cercare di essere maggiormente prudenti e realisti.

Acquario: per voi ci saranno alcune difficoltà e tensioni, ma potrebbero risolversi entro la fine del mese. Avrete migliori opportunità, soprattutto in ambito professionale. Non amate particolarmente le festività perchè vi causano un forte stress.

La cosa di cui avrete maggiormente bisogno sarà la serenità.

Pesci: in questa giornata del 19 dicembre darete maggior spazio all'amore, che negli ultimi tempi avevate trascurato. Sentirete il bisogno di ritrovare quella serenità familiare che da tempo non avvertite. Le feste Natalizie potranno essere una buona occasione per mettere da parte tutti i disguidi.