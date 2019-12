Il 2020 della Vergine vedrà affacciarsi delle difficoltà che saranno superate grazie all'allegria e alla voglia di vivere che caratterizzano questo segno. L'anno risulterà essere abbastanza tranquillo e non si verificheranno grandi scossoni o folli gesti d'impeto. La quiete che la Vergine spera di trovare durante le sue attività sarà l'elemento base di questa favorevole annata. Saranno buone le soddisfazioni in amore e sul lavoro.

Di seguito scopriamo nel dettaglio le vincende sentimentali e lavorative del segno in esame.

Vergine: amore e sentimenti

Il rapporto di coppia porterà i nati sotto il segno della Vergine a scoprire nuove ed entusiasmanti emozioni. Tutto sarà condito, di norma, da tanto romanticismo e voglia di condividere i propri sentimenti con la persona amata. Ci sarà anche la possibilità di iniziare a pensare qualcosa di importante, per chi è sposato potrebbe essere la nascita di un figlio, per chi non ha ancora fatto quel passo è il momento di iniziarci a pensare.

Coloro che sono attualmente single, avranno la possibilità di fare molto conoscenze interessanti e proveranno a cambiare indirizzo alla propria vita.

Non sempre sarà necessario buttarsi alla ricerca di situazioni sentimentali, a volte le cose accadano per caso e sono spesso le migliori. L'unico neo è rappresentato da qualche lite di troppo per mancata accettazione del carattere altrui, ma sarà solo una goccia in un oceano di felicità.

L'aspetto lavorativo e professionale

Il lavoro, per i nati sotto il segno della Vergine, sarà un po' il fiore all'occhiello di questa annata. Si verificheranno molte evoluzioni positive, ci potrebbero essere scalate profesionali importanti e interessanti adeguamenti economici. Bisognerà mettere in campo una buona organizzazione personale per fare sì che tutto sia programmato al meglio e non ci sia spazio per errori che potrebbero compromettere il lavoro svolto.

Coloro che sono in cerca di occupazione non dovranno chiudersi in se stessi, sarà importante conoscere persone e si avrà la possibilità di vagliare opportunità interessanti che certamente arriveranno.

Gli sudenti avranno un'annata molto complessa, il loro rendimento non sarà dei migliori. I nati sotto il segno della Vergine che stanno studiando, sembreranno essere più presi da altro anziché dalla loro formazione. Le conseguenze non tarderanno ad arrivare e molti saranno costretti a ripetere l'anno oppure a rimandare i loro sogni di gloria. Allo stesso tempo arriveranno dissidi familiari causati dal mancato impegno per lo studio, basterà concentrarsi maggiormente e alternare divertimento e doveri scolastici.