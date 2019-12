Il mese di dicembre sta per volgere al termine e presto daremo il benvenuto al nuovo anno, vediamo allora quali sono i disegni degli astri e delle stelle per i nati sotto il segno dello Scorpione nel 2020.

Durante il mese di gennaio il passaggio di Saturno in Acquario in quadrato a Urano in Toro renderà lo Scorpione desideroso di rivalsa. La voglia di riscattarsi dal grigiore dei mesi precedenti sarà forte, ma non mancheranno i momenti sottotono. Con l’arrivo della bella stagione inizierà un momento più vantaggioso, inizierete a riscuotere i primi successi e a sentirvi più soddisfatti, sia in ambito lavorativo che all’interno della sfera sentimentale.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo del 2020 per il segno dello Scorpione, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrali del 2020 per lo Scorpione

Amore: l’inizio del nuovo anno si rivelerà un po’ complicato per quanto riguarda la gestione dei rapporti interpersonali e di coppia. Frequenti saranno i litigi e le discussioni, il malumore dello Scorpione non aiuterà in tal senso, alcune relazioni potrebbero non reggere il colpo e giungere al capolinea. Coloro i quali riusciranno a superare con successo questo momento negativo, vivranno una primavera e un’estate 2020 serena, all’insegna della passione e del romanticismo.

In questo momento saranno favoriti i progetti, come il matrimonio o l’arrivo di un figlio. Durante la stagione calda i single ritroveranno la voglia di mettersi in gioco, le stelle favoriranno i nuovi incontri e qualcuno potrebbe incontrare l’anima gemella.

Lavoro: come anticipato durante i mesi iniziali del 2020 il desiderio di rivalsa, vi farà prendere decisioni di pancia, più che di testa. Dunque potreste commettere degli errori ed entrate in contrasto con i colleghi o i superiori. Il cambiamento che desiderate inizierà a mostrarsi a partire dal mese di aprile. Da questo momento in poi l’ambizione dello Scorpione inizierà a portare i risultati sperati, la tensione cederà il posto alla soddisfazione e a nuove opportunità. La stagione autunnale si rivelerà interessante per coloro i quali desiderano trasferirsi, iniziare dei nuovi percorsi lavorativi o fare degli investimenti.

Salute: i primi mesi del 2020 saranno faticosi anche per il fisico, non mancheranno infatti i momenti di agitazione, in cui lo stress e la stanchezza avranno la meglio su di voi. A partire dal mese di marzo inizierà per lo Scorpione un momento di recupero in tal senso. I nativi del segno potranno recuperare le energie e decidere di preservarle attraverso la pratica di un nuovo sport, che li aiuti a sfogare la tensione e lo stress. Favorite anche le cure di tipo alimentare.