Il mese di gennaio 2020 per il segno del Cancro non sarà idilliaco, anzi. Potrebbe presentare ai nativi numerosi ostacoli da affrontare sul lavoro e molta capacità di equilibrio in amore.

Purtroppo la fortuna non sarà dalla loro parte, quindi dovranno fare molta attenzione a come gestiranno i loro soldi e le iniziative progettuali.

Amore e affetti

Venere passerà dalla vostra costellazione in un modo decisamente molto più favorevole durante la seconda metà del mese, quindi sarà quello il periodo in cui si stabilizzeranno alcune relazioni, mentre saranno più serene altre, libere da eventuali crisi che in questo ultimo periodo si sono fatte sentire.

L'importante sarà mantenere questo equilibrio appena risistemato, perché dalla seconda metà del mese potreste avere a che fare con dei litigi piuttosto forti che potrebbero minare la coppia. Le opportunità di conquista non si faranno di certo attendere, però dovreste fare in modo di uscire soprattutto nei weekend. Sicuramente Marte che lascerà il trigono potrebbe portare un sensibile calo del desiderio e di un certo magnetismo utile per attirare qualcuno che volevate conquistare da tempo. Ovviamente ne risentirà anche l'autostima, ma non lasciatevi sopraffare troppo dal pessimismo.

L'ambito familiare avrà una stabilità inaspettata, con altrettante sorprese che sicuramente non avevate idea di trovare proprio in quei membri della famiglia che ultimamente vi hanno fatto arrabbiare.

Lavoro e studio

Mercurio uscirà dall'opposizione soltanto dal giorno 17 gennaio. Prima di questa data quindi potreste avere parecchie difficoltà di concentrazione, di gestione lavorativa e a trovare semplicemente un lavoro adatto alle vostre esigenze. Soprattutto potreste avere difficoltà a gestire le finanze, finendo con il recuperare molto poco di quello che avevate progettato in un primo momento. Molti ostacoli vi faranno pensare di mollare, ma questa sarà la cosa più sbagliata che possiate fare. Vi basterà comunque stringere i denti fino alla seconda metà del mese. Dopodiché le cose andranno meglio in ambito comunicativo, ma Giove e Saturno non vi aiuteranno nei vostri intenti, anzi.

Potrebbero chiedervi di sacrificare qualcosa per un profitto maggiore. Il risparmio sarà la vostra unica arma contro questo periodo piuttosto turbolento.

Voi studenti riuscirete ad avere voti ottimali soltanto quando Mercurio sarà dalla vostra parte uscendo dall'opposizione, perciò sempre dal giorno 17.

Fortuna e salute

Proprio sempre a causa di Giove la fortuna potrebbe non essere una compagna fedele in questo mese. Anzi, potrebbe seriamente mettervi i bastoni fra le ruote per eventuali progetti. Quindi evitate ogni tipologia di accordo o viaggio che potrebbe rivelarsi decisamente poco vantaggioso. Ciò non significa che non ci saranno alcune novità positive, seppure piccole.

Il nervosismo di alcuni insuccessi si farà sentire in tutta la sua forza, ma se riuscirete a ritagliarvi degli spazi dedicati esclusivamente a voi e alla cura di voi stessi sarete in grado di mitigare lo stress.