L'Oroscopo di lunedì 16 dicembre è pronto a fornire le previsioni della giornata, relative al piano sentimentale, per coloro che stanno vivendo un rapporto di coppia. Sarà una giornata piena di passione per lo Scorpione, Sagittario in sintonia col partner. Di seguito approfondiamo le predizioni astrali per tutti i dodici segni.

Previsioni astrologiche del 16 dicembre, dall'Ariete ai Pesci

Ariete: giornata nella quale saranno messi tasselli importanti per una vita di coppia duratura. Sarete felici di veder finalmente crescere il sogno d'amore con la vostra dolce metà.

Toro: se avete qualcosa da dire al vostro partner, questa è la giornata giusta. Organizzate una bella serata romantica e aprite il cuore alla persona che amate.

Gemelli: il partner non è così limpido come avete sempre pensato. Voi andate avanti per la vostra strada, non cedete a provocazioni e non create alibi nei confronti della persona che vi sta vicino.

Cancro: è il momento giusto, sfruttatelo. Non siete molto propensi ad affrontare i problemi di coppia, ma stavolta è diverso, ne beneficerete.

Lasciatevi andare un po' di più ed esternate i vostri sentimenti.

Leone: il rapporto di coppia, già da un po' di tempo, non va. Se decidete di prendere altre strade fatelo sempre con la coerenza e l'eleganza che vi contraddistingue: siate sinceri.

Vergine: alcuni di voi sono pronti a fare nuove esperienze, altri invece si rimboccheranno le maniche e cercheranno di risolvere un rapporto molto spinoso.

Bilancia: la vostra dolce metà saprà ascoltarvi e vi rincuorerà. Non andate oltre, il tempo sta per scadere, la sopportazione è al limite e tutto potrebbe essere compromesso per sempre.

Scorpione: giornata ricca di passione, il vostro partner se ne accorgerà e sarà fiero di voi. Quello che la vostra metà si aspettava da un po' di tempo, finalmente è arrivato.

Sagittario: sarete in grado di tirare fuori tutto l'amore che nutrite per il vostro partner. La giornata presenterà un fine serata davvero ricco di spunti interessanti: vivete tutto al massimo.

Capricorno: dimostrerete ampiamente alla persona amata di volerle bene. Anche se non c'è sempre bisogno di ribadire alcuni concetti sentimentali, è un gesto che non può che fare del bene al rapporto di coppia.

Acquario: qualche screzio fa parte di ogni relazione amorosa, sta a voi relegarlo in un angoletto o accendere una polemica che potrebbe minare la vostra giornata. È sempre meglio abbozzare su alcune cose e passare attimi tranquilli.

Pesci: vi si presenterà qualche situazione extraconiugale che vi farà vacillare non poco. Tendenzialmente riuscirete a resistere, alcuni di voi, invece, si faranno trascinare e cadranno nella trappola dell'effimero. Pensateci bene prima di chiudere un rapporto.