Per il segno della Bilancia in questo gennaio 2020, soltanto l'amore solido sarà capace di affrontare le tempeste che imperverseranno senza la minima scalfittura, mentre la stabilità all'interno della famiglia rimarrà invariata e abbastanza affiatata.

Un po' più traballante la situazione lavorativa e lo stress che ne può derivare. Molto meglio la fortuna e le energie messe a disposizione di Marte, soprattutto quelle fisiche.

Amore e affetti

La prima parte del mese di gennaio sarà un periodo in cui sarà utile fare di tutto per ristabilire una complicità forte con il partner ed eventualmente riaccendere una passione che probabilmente si è irrimediabilmente sopita.

Per i single le amicizie potrebbero anche trasformarsi in amore e di prospettive di iniziare una relazione nel migliore dei modi. Venere sarà in trigono ma soltanto fino al giorno 13 gennaio. Quindi dopo questa data, se la relazione in corso non avrà maturato un legame abbastanza forte anche una semplice litigata potrebbe essere fortemente deleteria anche se non del tutto insanabile. Potrebbe sorgere nuovamente una sorta di noia all'interno della coppia man mano che il mese giungerà al suo termine.

La famiglia invece sarà un punto cardine che sicuramente sarà positivo e favorevole alle vostre scelte ma cercate di evitare discussioni, dal momento che saranno pressoché inutili e magari solamente dettate dal nervosismo.

Lavoro e studio

Il lavoro non presenterà grandi prospettive, sia che l'abbiate sia che lo stiate cercando. Fino al giorno 16 infatti Mercurio in quadratura sarà molto negativo per voi, soprattutto a livello comunicativo. Soltanto dopo questa data le cose miglioreranno, ma non in modo così significativo come potreste pensare in un primo momento. Marte però con la sua fortuna potrebbe veramente fare la differenza, regalandovi molte energie e intraprendenza. Proprio su questa linea saranno favoriti i liberi professionisti, gli artisti e per i lavori manuali. Bisogna però prestare attenzione al nervosismo troppo forte che potrebbe farvi litigare seriamente con qualche collega, che mal sopportate da sempre.

Probabilmente sarà lo studio più che il lavoro a portare ai nativi molte occasioni positive. Marte vi permetterà anche di studiare di notte, mentre Mercurio nella seconda parte del mese vi darà una capacità comunicativa rara ed eccezionale.

Fortuna e salute

Se Giove non vi sortirà l'appoggio di cui avete bisogno, soprattutto sul fronte lavorativo, Marte senza dubbio vi darà la capacità di fare ben oltre ciò di cui siete normalmente in grado. Venere e Mercurio subentreranno soltanto successivamente, ma vi daranno le soddisfazioni che vi mancano. Sulla salute sarà un mese decisamente ottimo per cambiare alimentazione scegliendone una che vi depuri l'organismo e che vi doni un'energia utile per fare qualche sport che vi faccia rimettere “in carreggiata”.