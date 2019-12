L'Oroscopo del giorno 19 dicembre 2019 è finalmente disponibile per essere consultato. Molto importante questo nuovo giorno di metà settimana per quelli come noi appassionati d'Astrologia che attendono con curiosità buone notizie portate dalle previsioni zodiacali giornaliere. In merito alle novità astrologiche, in arrivo un transito davvero speciale: l'ingresso della Luna in Bilancia a partire dalle ore 11:04 del tardo mattino di giovedì. D'obbligo in questo caso sottolineare la bella posizione in classifica per il segno della stessa Bilancia, meritevole senz'altro della posizione al "top del giorno" grazie all'ingresso dell'Astro d'Argento nel segno.

Curiosi allora di sapere quali sono gli altri simboli astrali favoriti del giorno? In questo caso, ovviamente tra gli appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco, spiccano senz'altro i nativi in Capricorno e Pesci pronosticati entrambi in periodo da cinque stelle. Intanto far da cornice ai primi in classifica, certamente gli amici appartenenti a Scorpione e Acquario, al momento valutati a quattro stelle. Purtroppo, a dover rinunciare al favorevole appoggio delle stelle, secondo quanto rilevato nelle previsioni di giovedì 19 dicembre, saranno i nativi del simbolo astrale del Sagittario.

Scopriamo qualcosa di più proseguendo la lettura delle predizioni, come al solito poste al seguito dell'attesissima scaletta con le stelline del giorno.

Classifica stelline 19 dicembre 2019

L'Astrologia applicata ai sei simboli rappresentanti la seconda tranche dello zodiaco, ovvero quella interessante i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, ha già decretato i vincenti e i perdenti del momento. Ovviamente in merito alla giornata sotto analisi in questo contesto. Focus dunque sulla nuova classifica stelline quotidiana, in questo frangente interessante il giorno 19 dicembre 2019. Allora, visto che abbiamo già anticipato più di qualcosa in apertura articolo, passiamo immediatamente a togliere il velo dal resoconto finale.

A voi l'attesissima classifica con i segni migliori e peggiori (in base alle effemeridi) del momento:

Top del giorno : Bilancia - Luna nel segno;

: Bilancia - Luna nel segno; ★★★★★: Capricorno, Pesci;

★★★★: Scorpione, Acquario;

★★★: Sagittario;

★★: NESSUNO.

Oroscopo giovedì 19 dicembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ’top del giorno’. Giornata di metà settimana valutata con il massimo della positività soprattutto in campo sentimentale: il motivo? Senz'altro la presenza della Luna in Bilancia, ben felice di dare massimo supporto in ogni tipo di relazione affettiva, soprattutto in quelle attualmente in difficoltà.

In amore pertanto, i soliti intoppi quotidiani vi lasceranno in questo periodo quasi indifferenti; sembrerà quasi che non abbiate voglia di arrabbiarvi, lasciando al partner la facoltà di dire e fare a suo piacimento. Anzi, in molti casi continuerete a lasciarvi trasportare dalla corrente della routine, senza farvi problemi. In altre situazioni invece, sicuramente sarete molto più sereni e pacati rispetto ai giorni scorsi: pronti a coltivare pensieri profondi o ad elaborare progetti a lunga scadenza?

Se single invece, in amore lanciatevi per sfruttare le influenze della Luna in Bilancia di questi giorni. Se c'è qualcuno che vi interessa, dichiaratevi senza timore, perché i desideri e la vita vanno vissuti al momento. Le previsioni del giorno, intanto, in relazione al lavoro, indicano una giornata molto piacevole. Intuito e fantasia guideranno le vostre azioni: fidatevi del vostro sesto senso per valutare persone e situazioni e per risolvere una controversia con i collaboratori.

Scorpione: ★★★★.

Una giornata al limite della media positività si profila per voi all'orizzonte. In generale, vi sentirete più ottimisti e aperti nei confronti delle persone con le quali andrete ad interagire nel corso di questo giovedì. Sarà il momento forse di esprimere anche il vostro punto di vista su un certo argomento che interessa. In amore, la finezza sarà la vostra più grande forza. Sarete in grado di seminare ciò che volete raccogliere e farvi capire senza offendere: il vostro partner ringrazia! I vostri poteri di attrazione saranno in molti casi decisamente in crescita e ogni speranza sarà lecita, purché siate disposti a rinunciare a qualcosina.

Single, finalmente potrete rilassarvi magari in riva al mare o in montagna e conoscere gente interessante. Pochi i progressi affettivi in vista nel periodo, anche se per il momento ancora lontani dall'essere di vostro pieno gradimento. L'invito è di non demordere: il periodo abbastanza a favore invita quindi a mettercela tutta. Nel lavoro invece, otterrete delle piccole soddisfazioni che vi rincuoreranno e vi renderanno più dinamici. Saranno favoriti i nuovi progetti, il che stimolerà a dare sempre il meglio.

Sagittario: ★★★. In arrivo un giorno abbastanza impegnativo, a tratti anche pesante e in grado di generare una certa ansia.

Converrà tenere un profilo basso evitando scontri con quelle persone che ben sapete: non pretendete l’impossibile dal periodo. Chiaritevi intanto le idee in merito ad alcune situazioni in atto. In amore, visto il periodo "no" potrebbe arrivare più di qualche problema al quale porre rimedio, dunque come comportarsi? Intanto sforzatevi nel non peccare d'ingenuità: nelle faccende personali siate dolci e comprensivi, così facendo la vostra vita di coppia risulterà molto più gratificante. Poi lasciate pur l'onore di decidere al partner: in questo caso oltre alle relative soddisfazioni vi sbarazzerete velocemente anche dei relativi rischi.

Single, qualche problema di dialogo farà cadere il gelo tra voi ed una persona cara con la quale pensavate di riuscire a stabilire un contatto più profondo: fate il possibile affinché non succeda! Nel lavoro, gli astri invitano ad una certa calma: qualche ostacolo inatteso potrebbe saltar fuori in ogni momento, quindi, non sarà proprio il caso di prendere iniziative non richieste.

Astrologia del giorno 19 dicembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★★. Una giornata semplicemente perfetta in ogni settore. Diciamo che senz'altro la buona fortuna sarà dalla vostra parte e le vostre speranze procederanno secondo le attese, il che vi darà la forza per mettere in pratica i vostri buoni propositi.

Le predizioni di giovedì intanto, per ciò che concerne l'amore, sarete molto comunicativi e la vostra personalità non passerà di certo inosservata. Date ascolto all'intuito e la serata con la persona del cuore sarà all'altezza dei vostri sogni, perfino quelli più inconfessabili ma da tempo agognati. Inutile però negarlo: in questo periodo sentite il bisogno di voler abbandonare vecchie abitudini, magari vivere nuove emozioni, non è così? Single, in questo periodo scoprirete che, forse, è arrivato il momento di iniziare un nuovo amore, ovviamente il tutto dovrà essere improntato alla curiosità e alla reciproca voglia di conoscersi: che aspettate, buttatevi!

Un consiglio: non disprezzate eventuali opinioni di coloro che hanno più esperienza di voi, anzi, fatene tesoro. Nel lavoro, infine, tutto procederà favorevolmente. In gran parte avrete la possibilità di fare alcune spese necessarie, forse da tempo rimandate; ovviamente senza pregiudicare le attuali risorse.

Acquario: ★★★★. Partirà discretamente bene questo vostro giovedì di metà settimana. l'emergere di nuovi desideri vi trasmetterà felicità ma potrebbe anche creare confusione nella vostra mente. Potreste apportare modifiche a qualcuna delle vostre situazioni o convivere con essa: datevi comunque una possibilità, ok?

In campo sentimentale invece, la Luna porterà sufficiente movimento alla vostra giornata. Se presa con il giusto spirito (positivo!), sorprenderà più di qualcuno con proposte anche eccitanti. La maggior parte di quest'ultime potrebbero nascere dalla voglia d'affetto del vostro partner. Qualcuno nel frattempo potrebbe lasciarsi assorbire da mille pensieri: la distrazione potrebbe essere dominante in questo giorno, creando difficoltà soprattutto in ambito familiare. Single, a voi dice bene il periodo: sprizzerete energia da tutti i pori! Forse è arrivato il momento di concedervi un po' di moto e recuperare il gusto della caccia amorosa.

Vivete la vita al massimo delle vostre potenzialità, comunque senza esagerare. Nel lavoro invece, le novità che state aspettando da tempo non sono in arrivo, almeno per ora. Sappiate attendere ancora, senza per questo perdere la pazienza, ok?

Pesci: ★★★★★. Questa parte della settimana, coincidente con il quarto giorno nella scaletta settimanale, è pronta a regalare un giovedì sicuramente buono, in quasi ogni comparto. Secondo l'oroscopo del giorno 19 dicembre, riguardo l'amore, sarete di buon umore e riuscirete a trasmettere il vostro stato d'animo anche alla persona che avete a fianco. In pratica, si prevede una giornata allegra e alquanto serena specialmente in coppia: la vostra relazione amorosa funzionerà benissimo, unica raccomandazione, servirebbe solamente un po' di passione in più per rendere il tutto veramente impeccabile.

Se single invece, in questo periodo finalmente riuscirete a porre le basi per un rapporto vincente, piacevole e, si spera per voi, duraturo e gratificante. Le stelle saranno lì, pronte per aiutarvi, quindi non fatevi scappare questa opportunità, ok? Auguri anche da parte nostra. Nel lavoro, gli astri sono pronti a dare energia e inventiva a più di qualcuno di voi nativi. Sarete dinamici ed euforici grazie alla posizione degli astri. Diciamo che avrete l'impressione di poter fare tutto: in effetti riuscirete nei vostri intenti, ottenendo dei buoni risultati.