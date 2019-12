Per il segno dei Gemelli questo gennaio 2020 sarà il mese della cautela e della ponderazione, soprattutto per quanto riguarda la salute e il lavoro. Anche l'amore e i sentimenti in generale saranno messi a dura prova, ma questa situazione spinosa entrerà a far parte delle giornate dei nativi solo dal 14 gennaio in poi.

Ottime le prospettive di trovare un lavoro e di esser efficienti negli studi.

Amore e affetti

La prima parte del mese andrà decisamente bene per la serenità di coppia e per fare buoni incontri che prometteranno anche l'inizio di una relazione.

Venere in trigono non solo vi farà sentire predisposti a lasciarvi andare ai sentimenti e ad accrescere l'intesa con chi amate, ma anche a farvi sentire seducenti e davvero molto magnetici.

Marte in opposizione a partire dal giorno 14 però potrebbe portare delle incomprensioni e dei forti litigi che solo con una forza di volontà superiore al vostro nervosismo riuscirete a placare. Fate attenzione ai gesti e alle parole, perché il partner potrebbe anche decidere di prendere una strada diversa dalla vostra.

All'interno della famiglia potrebbero nascere dei malumori anche per questioni da nulla, ma che per voi assumeranno un significato importante se rapportati a qualche nostalgia del passato mai del tutto sanata.

Lavoro e studio

L'appoggio di un pianeta della fortuna quale è Venere sarà di enorme aiuto anche per l'ambito lavorativo. Questa carica fisica e mentale dai primi giorni fino al 14 vi porterà ad avere delle soddisfazioni economiche, ma anche eventualmente delle promozioni e degli avanzamenti di carriera. Favoriti i Viaggi di lavoro, e degli spostamenti per accordi. Dal 16 subentrerà Mercurio, risolvendo così molti dei vostri problemi legati ad alcuni aspetti burocratici e comunicativi. Avvertirete pure una notevole impennata nelle collaborazioni fra colleghi di lavoro e anche con i capi.

Anche i colloqui per intraprendere nuove strade lavorative saranno decisamente più produttivi con l'appoggio di Mercurio, quindi le probabilità di essere assunti e di convincere l'eventuale datore di lavoro si faranno sempre più alte.

Studiare non sarà un problema, soprattutto se voi studenti introdurrete molti dettagli discorsivi durante i vostri esami. Rimanere concentrati sarà comunque una delle chiavi vincenti per avere un voto ottimale.

Fortuna e salute

Giove in opposizione potrebbe crearvi delle difficoltà anche piuttosto serie per quanto riguarda la fortuna, quindi dovrete organizzare le vostre giornate lavorative basandovi esclusivamente su ciò che siete in grado di fare, senza eccedere o fare “salti nel buio” che potrebbero compromettere il vostro futuro. Prendetevi molta più cura del vostro corpo rispetto al solito, iniziando dall'alimentazione ed evitando cibi nocivi.

Fate attenzione a eventuali malanni o malesseri, anche se di lieve entità.