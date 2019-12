L'Oroscopo dell'amore di coppia del 21 dicembre analizza gli influssi magnetici di Luna in Bilancia. Nella casa astrologica dedita al matrimonio e a Venere, gli affetti acquistano maggiore consapevolezza e le sensazioni diventano empatiche e molto affettuose. Di seguito le previsioni astrali fortunate che analizzano anche la presenza dell'astro venusiano in Acquario.

Astri e oroscopo di sabato

Ariete: il temperamento in amore diventa molto instabile perché subisce l'influenza di una Luna in quadratura che fa reagire agli impulsi in modo discontinuo.

Ipersensibilità ed emotività si alterneranno in modo caotico, per fortuna l'influsso venusiano terrà a bada questo modo di amare confusionario.

Toro: cercate di non essere troppo impazienti nei confronti della persona amata. La quadratura di Venere con Urano potrebbe spingere a seguire una scia troppo impulsiva per le sensazioni, scatenando anche litigi.

Gemelli: la nuova posizione dell'astro venusiano in casa astrologica undicesima risulta molto benefica per l'amore di coppia. L'aiuto di un'amica a voi vicina potrebbe essere risolutivo per arginare una questione alquanto tesa per i sentimenti.

Cancro: Luna ancora per poco in posizione di quadratura astrale, rende le sensazioni amorose piuttosto altalenanti e vi stupirete voi stessi di come cambierete umore in coppia, alternando fasi di enfasi a momenti di silenzio tenebroso.

Leone: le emozioni diventano più profonde grazie alla presenza di Luna in Bilancia. Le sensazioni vengono filtrate attraverso una razionalità più obiettiva, in modo tale da avere un quadro completo della relazione a due e dei sentimenti che sprigiona.

Vergine: la comprensione reciproca e l'empatia saranno le armi vincenti che i pianeti mettono a disposizione per raggiungere l'armonia di coppia. Certo Mercurio cerca di offuscare un po' le idee e rendere pigri i sentimenti, ma gli altri astri lotteranno per garantire un amore stabile.

Previsioni astrali profonde e sensibili

Bilancia: il buon gusto e l'eleganza non vi mancheranno con Luna nel segno che approfondisce il vostro interesse per l'estetica. Curerete i minimi dettagli in coppia e una diplomazia sensibile sarà benefica per rendere la relazione più sentimentale e sensuale.

Scorpione: raffinati e sensuali, ma anche molto prudenti e restii a manifestare amore se non del tutto meritato dal partner, tenderete a restare in silenzio tenendovi tutto dentro. Ma attenzione che non tarderà l'occasione in cui questo serbatoio di emozioni esploderà come un vulcano.

Sagittario: la sfera mentale cerca di dominare l'affetto in coppia, ma una Luna sensibile in posizione favorevole e insieme a Sole, attua un irradiamento sentimentale che lambisce gli affetti come in un abbraccio, rendendoli accoglienti e molto caldi.

Capricorno: Venere passa nel domicilio adiacente ma non vi abbandona. Il suo influsso diventa più libero nella casa astrologica dell'amicizia e potrete vivere l'amore in modo più frizzante e indipendente. Complici sempre Plutone, Saturno e Giove che favoriscono un cambiamento costruttivo.

Acquario: Venere entra nel segno rende l'amore più frizzante e leggero. Luna dalla Bilancia equilibra alla perfezione romanticismo e passione, creando un mix vincente per l'amore di coppia. Via libera a vivere splendide e avvolgenti sensazioni.

Pesci: la dolcezza sarà padrona degli affetti e voi diventerete i protagonisti della coppia.

Alcune intuizioni sensibili e fortunate saranno benefiche per migliorare il rapporto, che vivrete in modo baldanzoso e con una marcia in più.