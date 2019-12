L’ultimo mese dell’anno scorre veloce e presto daremo il benvenuto al 2020, vediamo allora quali sono i presagi degli astri per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute dei nati sotto il segno della Vergine. Sarà un anno molto positivo per l’amore e i rapporti interpersonali, durante i mesi di gennaio e febbraio qualcuno potrebbe portarsi dietro vecchie problematiche, ma poi si recupererà alla grande. Il lavoro sarà tra i protagonisti di questo 2020, potrebbero esserci dei cambiamenti, ma soprattutto grandi soddisfazioni.

Approfondiamo di seguito l’Oroscopo del 2020 per il segno della Vergine, con previsioni astrali su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del 2020 per il segno della Vergine

Amore: l’inizio del 2020 riserverà dei momenti sottotono al segno, che continua a trascinarsi alcune delle difficoltà dei mesi precedenti. Con l’arrivo della stagione calda la situazione si rasserena, sarà possibile trovare delle soluzioni e ritrovare la complicità di coppia. Durante la seconda metà dell’anno le stelle favoriscono i progetti a lungo termine, come chi decide di sposarsi o di avere un figlio.

Sarà un'estate "bollente" per i single alla ricerca di nuovi incontri, sia che vogliate incontrare l’anima gemella, che trascorrere una serata piacevole gli astri vi accontenteranno. Arrivano delle soluzioni anche per coloro i quali sono alle prese con situazioni legali, come per esempio una separazione, si potrà trovare una mediazione. Sarà dunque un 2020 abbastanza sereno dal punto di vista sentimentale, prevarranno i momenti di tranquillità e buonumore e sarete pronti a risolvere ogni eventuale contrasto.

Lavoro: Il 2020 sarà una anno vantaggioso per quanto riguarda gli affari e la sfera lavorativa, si potrà ottenere molto. Qualcuno potrebbe decidere di cambiare impegno, trasferirsi in un’altra città, anche estera o aprire un’attività in proprio. Qualunque sia il vostro obiettivo, durante il prossimo anno potrete ottenere i risultati e le gratificazioni sperate.

Le stelle vi favoriscono e vi danno una marcia in più, voi dal canto vostro avete il compito di credere in voi stessi e lanciarvi a capofitto nelle nuove opportunità. Anche dal punto di vista economico sarà un anno sereno, durante i mesi di gennaio e febbraio, tuttavia sarà bene non esagerare con le spese.

Salute: durante il primo trimestre qualcuno potrebbe risentire di qualche piccolo acciacco o malessere stagionale. Con l’arrivo delle primavera però potrete recuperare. Le energie verranno ricaricate, così come la voglia di fare e la forza fisica. Sarà un 2020 ideale per chi desidera iniziare delle cure o dei trattamenti di salute, ma anche per chi vuole praticare dello sport o cambiare stile alimentare.