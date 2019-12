L'Oroscopo di gennaio è pronto a svelare che mese sarà sul piano astrologico. Le prime giornate dell'anno nuovo saranno estremamente intense, anche se partiranno piuttosto lentamente.

In molti dovranno riprendersi dalle festività di dicembre, alcuni fra i nativi del Bilancia si metteranno a dieta. Per i Leone, ma anche per molti altri segni, gennaio sarà il mese del riscatto.

Adesso scopriamo nel dettaglio le previsioni per ciascun simbolo zodiacale.

Previsioni dell'oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete - Partirà in maniera entusiasmante questo primo mese dell'anno nuovo.

Una volta archiviate le festività di Natale, Capodanno e l'Epifania sarete pronti a partire con il turbo per mettere in atto i buoni propositi stilati nel mese di dicembre. Tuttavia, per vedere dei cambiamenti sarà necessario mantenere alta la motivazione e la concentrazione. Verso la fine del mese si potrebbe verificare qualche intoppo che vi farà venire voglia di gettare la spugna. Una certa situazione burocratica o amministrativa sarà sbloccata. Questo sarà il mese perfetto per rimettersi in forma in vista dell'estate.

Toro - Non sottovalutate questo primo mese del nuovo anno. Emergeranno delle buone occasioni specialmente per coloro che da tempo cercano un nuovo sbocco lavorativo. I giovani che vogliono tutto e subito, dovranno capire che nella vita bisogna fare molta gavetta. Comunque sia, questo gennaio donerà molto sprint e sarà un mese interessante per chiunque desideri una gravidanza. Qualcuno dovrà prendere il treno o l'aereo, altri dovranno affrontare delle terapie importanti. Non bisognerà mai scoraggiarsi perché questo 2020 avrà molto da offrire.

Gemelli - In questo mese freddoloso avrete voglia di partire per i Caraibi o per una qualsiasi altra meta soleggiata. Avrete dei problemi in casa, ma grazie al vostro spirito combattivo non vi lascerete schiacciare dagli eventi. Le coppie giovani che sognano di sposarsi, cominceranno a valutare dei progetti.

Il rientro dal lavoro o dallo studio sarà a dir poco traumatico in quanto sentirete nostalgia di casa. Si ravviverà la fiamma dell'amore per le coppie sposate o conviventi.

Cancro - L’Oroscopo del mese di gennaio dice che sarà un mese un po' traballante. Ci saranno dei controlli fisici da fare, qualcuno dovrà recarsi in ospedale o dal dentista. I più giovani si daranno da fare nello studio ma la mente non sarà molto concentrata. Approfittate di questo mese per alimentarvi meglio così da arrivare in ottima forma all'estate. Le coppie si ritroveranno a trascorrere delle intense serate davanti al caminetto o alla tv. In casa ci saranno delle sistemazioni da fare, qualcuno dovrà mettere a posto gli addobbi di Natale e riprendere in mano la solita routine. Ci sarà una grossa voglia di ricominciare e mettere in atto dei progetti destinati ad accrescere le entrate.

Possibili revisioni o controlli all'auto, si verificheranno anche delle fuoriuscite extra di denaro. Tenete duro perché a partire da febbraio tutto andrà meglio.

Leone - Questo sarà il mese del riscatto. Dopo un 2019 demoralizzante e pieno di cadute, qualcuno si rialzerà e si rimboccherà le maniche. Le coppie in crisi dovranno prendere una decisione e non si esclude una separazione. Chi nei mesi precedenti ha avviato un progetto noterà un certo rallentamento. La salute non sarà eccellente, qualcuno si potrebbe ritrovare bloccato a letto con l'influenza. Certe notti saranno insonni a causa delle preoccupazioni, cercate di bere meno caffè e di muovervi di più.

Quelli che si sentono demoralizzati devono fare mente locale e sviluppare un hobby o un progetto appassionante.

Vergine - Gennaio porterà con sé molta noia e lavoro. Tornerete alla solita routine ma con mille speranze nel cuore. Dovrete cercare di essere meno capricciosi nei confronti dell'amato, non potete arrabbiarvi per ogni sciocchezza. Il vostro atteggiamento potrebbe anche avere dei risvolti poco piacevoli. Nel lavoro avrete molte cose da svolgere e finirete per pensare male del vostro futuro o del superiore. Incongruenze negli affari o negli investimenti. Prima di prendere una decisione riguardante il denaro, riflettete attentamente.

Possibili viaggi

L'Oroscopo di gennaio 2020 da Bilancia a Pesci

Bilancia - Le previsioni astrologiche rivelano che avrete un gennaio interessante anche se partirà al rallentamento. Le festività trascorse vi succhieranno via molta energia, per questo le prime settimane saranno faticose. Dal pomeriggio del 15 gennaio le cose cambieranno in maniera positiva ed il merito sarà anche del transito lunare. Sfruttate questo mese per lanciare i vostri progetti più ambiziosi, un poco alla volta il successo arriverà. Alcuni dovranno intraprendere una dieta per via degli eccessi dicembrini. Eliminate o diminuite quei vizi nocivi altrimenti avrete delle serie difficoltà a lungo andare.

L'amore sarà si farà intenso, qualcuno riceverà una bella notizia come una gravidanza o una proposta di matrimonio.

Scorpione - Sarà un mese particolare. Coloro che hanno lavorato durante le festività natalizie, potranno prendersi delle vacanze e rigenerarsi. Qualcuno sarà in partenza, altri incominceranno una cura o una terapia importante. Cercate di diminuire la caffeina, specialmente se avete difficoltà a chiudere occhio la notte. Sarà il momento perfetto per dedicarsi anima e corpo ai nuovi progetti di vita, presto qualcuno si trasferirà o riceverà una promozione. Coloro che studiano saranno poco concentrati e motivati.

Sagittario - Vivrete 31 giorni interessanti, l'anno nuovo partirà con il botto per voi nativi del Sagittario. Le giovani coppie dovranno affrontare un cambiamento, magari una gravidanza. Avete avuto un 2019 turbolento ed ora sarà possibile ricominciare con i giusti auspici. Con il partner di sempre non mancheranno delle discussioni dovute a faccende economiche, tuttavia il vostro legame sarà più solido che mai. Quelli che si metteranno a dieta, avranno difficoltà a resistere alle tentazioni.

Capricorno - Gennaio sarà un mese pieno di occasioni. Sarà portato avanti una certa causa o questione burocratica.

Coloro che nello scorso anno hanno avuto delle crisi d'amore riusciranno a voltare pagina. Se c'è stato un tradimento e non riuscite a perdonare, dovrete trovare la forza di rescindere ogni legame. I giovani avranno modo di riprendere a studiare e riusciranno a focalizzarsi su quelle materie più insidiose. Incominciate l'anno nuovo con il piede giusto e sviluppate una nuova passione oppure colmate eventuali lacune. Buone occasioni per chi cerca un lavoro oppure vorrebbe cambiare mestiere. Attenzione ai soldi, cercate di non sforare il budget prefissato.

Acquario - Il 2019 è stato un anno niente male, ci sono state delle problematiche ma anche dei momenti intensi ed emozionanti.

Il 2020, però, promette cose migliori grazie al cielo astrale. Sarà possibile partire per un viaggio avventuroso, svolgere nuove attività, innamorarsi, sposarsi o allargare la famiglia. Già da gennaio vi sentirete ispirati ma il successo dipenderà da voi e dalla vostra capacità di essere forti e pronti a tutto. Dovrete fare attenzione all'influenza che questo mese porterà con se. Soldi in arrivo, peccato che avrete anche delle tasse e spese da pagare.

Pesci - Questo mese di gennaio partirà un po' al rallentatore poiché le feste dicembrine vi lasceranno abbastanza svuotati. Non avrete alcuna voglia di tornare a lavorare o a studiare, cercherete di procrastinare.

Ma a partire dalla fine del mese ritroverete lo spirito giusto e metterete il turbo in tutte le attività. Guardatevi dai falsi amici, in questo gennaio dedicatevi alle vostre cose senza pensare a niente. Riprenderete in mano un hobby che per mancanza di tempo avete finito per trascurare. Questa sarà un'ottima annata, cercate di porvi degli obiettivi ambiziosi e fattibili.