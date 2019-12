Sabato 28 dicembre 2019 troveremo la Luna e Venere sostare in Acquario mentre Mercurio transiterà sui gradi del Sagittario. Plutone, il Sole, Giove e Saturno saranno nell'orbita del Capricorno, nel frattempo Marte stazionerà in Scorpione. Infine Nettuno permarrà in Pesci come il Nodo Lunare nel segno del Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Acquario e Gemelli, meno rosee per Capricorno e Cancro.

Gemelli briosi

Ariete: nervosi. Le effemeridi giornaliere poco concilianti verso i nativi potrebbero rendere ostico il clima nell'ambiente domestico, rendendoli inclini a perdere facilmente le staffe con l'amato bene.

Toro: spossati. Le energie presumibilmente verranno meno questo primo giorno del weekend ed i nativi, come conseguenza, farebbero bene a rimandare le attività meno urgenti alle prossime giornate.

Gemelli: briosi. Il tono umorale, c'è da scommetterci, sarà alle stelle e la compagnia dei nati del segno sarà ricercatissima, sia tra i parenti che tra gli amici vecchi e nuovi. Amore in secondo piano.

Cancro: gelosi. Sabato in cui i nati Cancro potrebbero divenire improvvisamente gelosi, anche se non vi saranno reali motivi per esserlo, facendo irretire il partner.

Vergine mondana

Leone: relax. Dopo le giornate faticose appena trascorse i nati Leone, a ragion veduta, preferiranno dedicarsi al relax più assoluto in queste 24 ore in modo da ritemprare il loro benessere psico-fisico.

Vergine: mondani. Complici le festività, i nativi avranno svariate occasione per dare sfogo alla loro voglia di socievolezza e divertimento organizzando una scanzonata serata con gli amici di sempre.

Bilancia: fuori giri. Sebbene la Luna sarà nel loro Elemento 'risentirà' dell'impetuoso contrasto di Marte in Scorpione e ciò darà l'impressione ai nativi di girare a vuoto, come di non centrare l'obiettivo in questo sabato dicembrino.

Scorpione: taciturni. La voglia di comunicare col mondo circostante non sarà, con ogni probabilità, tra le priorità native della giornata quindi preferiranno rimanere in religioso silenzio osservando le movenze degli altri.

Acquario focoso

Sagittario: finanze 'top'. Il settore economico potrebbe vivere una florida giornata per i nati del segno che vorranno e potranno presumibilmente permettersi l'acquisto di un oggetto desiderato da tempo.

Capricorno: ostinati. Come la celebre canzone del compianto Faber 'In direzione ostinata e contraria' i nati del segno perseguiranno i loro scopi senza badare ad eventuali accorgimenti che renderebbero più celere l'avanzamento dei loro progetti professionali.

Acquario: focosi. La 'scintilla' della passionalità tornerà, c'è da scommetterci, a regnare sovrana in casa Acquario e, almeno per un giorno, ogni preoccupazione nel menàge di coppia verrà archiviato.

Pesci: solitari. Malgrado le giornate festive i nati del segno avranno ben poca voglia di stare immersi tra la gente, che siano parenti o amici poco importa perchè preferiranno starsene in disparte immersi tra i loro pensieri.