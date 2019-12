L'Oroscopo del weekend che va dal 27 al 29 dicembre approfondisce la fortuna e l'amore individuando una posizione strategica degli astri, atta a diffondere energia positiva tutta da investire per progredire in maniera ottimistica. Luna presente in Capricorno rende l'amore più riservato ma anche concreto, mentre domenica il passaggio dell'astro d'argento in Acquario garantirà un amore davvero magico e romantico nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Sensazioni estroverse nell'oroscopo dell'ultimo weekend di dicembre

Ariete: attenzione a una quadratura lunare che venerdì e sabato potrebbe rendervi malinconici e farvi temere il peggio. Domenica la situazione amorosa migliorerà con la congiunzione Luna-Venere dal Capricorno che favorirà le avventure sentimentali.

Toro: Luna in sinergia con Urano potrebbe elargire un'ambizione sfrenata che non farà trovare pace finché non avrete concretizzato i sogni tenuti in cantiere da troppo tempo. È il momento di osare in amore, seguendo una scia eccitante che stupirà anche voi.

Gemelli: splendidi gli influssi venusiani e lunari di domenica che lambiranno come in un abbraccio. Molto socievoli ed estrosi, potrete attingere a una spiccata immaginazione che farà superare alcuni ostacoli in modo originale.

Cancro: a inizio weekend Luna remerà contro dal Capricorno e insieme agli altri astri, potrebbe sprigionare un pessimismo che non farà aprire alle novità amorose in modo ottimistico. Cercate di non ascoltare troppo i giudizi esterni, dando la precedenza alle ragioni del cuore.

Leone: qualche noia sentimentale potrebbe rendere la sfera amorosa alquanto tesa e Venere insieme a Luna in opposizione domenica non migliorerà la situazione, causando irrequietezza. Potrete contare però su Mercurio che farà approfondire gli eventi in chiave intellettuale e con una concretezza razionale in più.

Vergine: a inizio weekend continuerà l'influenza lunare dal Capricorno che renderà l'amore più responsabile, spronando a mettere in pratica un impegno costante per progredire e costruire per ottenere un futuro migliore. Saturno in sinergia con Plutone sta creando situazioni nuove dove la vostra perseveranza sarà fondamentale per progredire.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il fine settimana si dimostrerà un po' teso per l'amore almeno nei primi due giorni quando Luna sarà in quadratura e potrebbe sprigionare indecisione e malumore. Domenica la situazione migliorerà con l'astro d'argento in trigono favorevole che farà dichiarare amore alla persona che vi ha rapito il cuore.

Scorpione: Luna rivoluzionerà l'amore incrociando le sue energie con un Marte molto sensuale e avvolgente.

L'amore diventerà misterioso e molto profondo, dove le sensazioni celate in fondo al cuore saliranno a galla, provocando tumulti emotivi sorprendenti per la sfera affettiva. Attenzione a una domenica un po' nervosa per i sentimenti.

Sagittario: l'astro d'argento molto vicino per tutto il fine settimana, punterà un riflettore sugli affetti e soprattutto domenica, renderà gli affetti più dinamici e sarete sempre in movimento, vivendo l'amore con un'apertura mentale in più.

Capricorno: Luna nel segno venerdì e sabato cercherà di rendere le sensazioni amorose più severe e rigorose. Concentrati e più responsabili, coglierete al volo alcune situazioni imprevedibili consigliate da un Urano molto rivoluzionario nel Toro.

Domenica sarete meno critici verso voi stessi, analizzando la sfera amorosa con maggiore leggerezza.

Acquario: voglia di cambiamento per voi amici dell'Acquario soprattutto domenica quando entrerà Luna nel segno. Un modo di amare originale farà approfondire un dialogo benefico anche con gli amici, a caccia di novità sorprendenti che potranno dare il via a splendide avventure.

Pesci: più concreti grazie all'influenza del satellite notturno dal Capricorno, terrete a bada un atteggiamento sognante per mettere in pratica un modo di fare più pratico e determinato. Luna sempre più vicina a voi domenica, renderà l'amore molto romantico.