Martedì 24 dicembre 2019 sul piano astrologico troviamo la Luna e Mercurio sostare in Sagittario, mentre Marte stazionerà nel segno dello Scorpione. Plutone, il Sole, Saturno, Giove e Venere saranno nell'orbita del Capricorno, nel frattempo Urano sarà sui gradi del Toro. Infine Nettuno rimarrà stabile in Pesci, così come il Nodo Lunare che permarrà nell'orbita del Cancro.

Previsioni astrologiche favorevoli per Vergine e Leone, meno entusiasmanti per Toro e Bilancia.

Sul podio

1° posto Vergine: finanze 'top'.

Il settore economico in casa Vergine godrà presumibilmente di ottima salute, tanto che qualche nativo vorrà tentare qualche investimento che avrà buone possibilità di risultare fruttuoso.

2° posto Sagittario: briosi. L'umore sarà alle stelle ed i nativi vorranno divertirsi organizzando una spensierata cena in casa dove, tra amici vecchi e nuovi, le risate non mancheranno.

3° posto Leone: regime alimentare. Sebbene durante le feste risulti più complicato, potrebbero essere molti i nati Leone che vorranno evitare di esagerare a tavola ponendo grande attenzione a nutrirsi in maniera salutare.

I mezzani

4° posto Capricorno: regali dell'ultimo minuto. Le giornate precedenti hanno impegnato parecchio i nativi sul versante professionale ed alcuni tra loro non hanno pensato all'acquisto dei regali. Sarà la giornata ideale per acquistarli prima che la festa entra nel vivo.

5° posto Scorpione: routine. Giornata senza infamia ne lode dove i nati del segno potrebbero decidere di dedicarsi alle attività insolute rimandate nei giorni scorsi, in modo da avere più spazio di manovra nelle giornate successive.

6° posto Toro: abbuffate. Martedì in cui i nati del segno, c'è da scommetterci, vorranno godere appieno dei piaceri della tavola senza badare a colesterolo o eventuali chili in eccesso.

7° posto Cancro: umore 'flop'. Il tono umorale dei nati Cancro sarà presumibilmente messo a dura prova dai transiti odierni ma, viste le festività, partner ed amici 'spingeranno' perchè assumano un atteggiamento più conciliante.

8° posto Bilancia: stressati. Le incombenze da ultimare potrebbero essere molte e stresseranno i nativi, i quali in alcuni casi decideranno di delegare a qualcun altro alcune delle attività.

9° posto Acquario: attriti amorosi. Nel focolare domestico il clima potrebbe non essere dei migliori tanto da innescare battibecchi col partner per questioni di poco conto. Sarà bene, almeno durante le festività, accantonare tali ostilità.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: sfacciati. Martedì in cui i nati Ariete saranno in modalità 'senza filtro' dicendo e facendo ogni cosa che gli passa per la testa ma, viste le asperità astrali dell'anti-vigilia, farebbero bene a ponderare meglio gesti e parole.

11° posto Gemelli: gelosi. In queste 24 ore i nati Gemelli potrebbero essere colpiti dal 'tarlo' della gelosia che emergerà a causa delle avance che il partner riceverà.

Saranno solo complimenti, però, a cui il partner non darà adito.

12° posto Pesci: solitari. Sebbene le giornate siano pregne di tavole imbandite, auguri e regali, i nati del segno avranno, invece, voglia di starsene per conto loro chiudendo il mondo circostante fuori dall'uscio di casa.