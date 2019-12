Durante la settimana che va dal 23 al 29 dicembre, la Luna transiterà nel segno zodiacale del Sagittario, permettendo loro di trascorrere delle feste natalizie ricche di allegria e felicità, mentre Mercurio entrerà stabilmente nel segno del Capricorno, permettendo loro di godere appieno del calore dei propri familiari. Il Cancro avrà dalla sua parte un'ottima configurazione astrale per completare le ultime mansioni in ambito lavorativo e godersi un po’ di relax, mentre il Toro potrà contare su un affiatamento di coppia decisamente ottimale.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo settimanale, dal 23 al 29 dicembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 23 al 29 dicembre segno per segno

Ariete: settimana tra alti e bassi per voi nativi del segno. L'ambito sentimentale si presenterà piuttosto complesso da portare avanti, soprattutto nelle giornate di venerdì e sabato, quando l'affiatamento sarà sottotono. Non preoccupatevi: il giorno di Natale lo trascorrerete in completa tranquillità e sotto l'affetto e il calore dei vostri cari.

Se siete single trovare l'amore sarà difficile, ma in questo clima di festa non sarà la vostra prima priorità. Il lavoro procederà molto bene, con un po’ di leggerezza, ciò nonostante mantenete comunque la stessa tenacia. Voto - 7,5

Toro: l'affiatamento di coppia sarà piuttosto positivo per voi nativi del segno durante la settimana, grazie ad una configurazione astrale di tutto rispetto. Rendere felice il vostro partner facendo qualcosa per queste feste che possa stravolgere la quotidianità sarà il vostro principale obiettivo. Se siete single avete intenzione di approfittare di questo periodo di festa per fare colpo su una conoscenza che state frequentando da tempo. Per quanto riguarda il lavoro, le vostre mansioni diminuiranno giorno dopo giorno e potrete avere finalmente tanto tempo libero per rilassarvi.

Voto - 9

Gemelli: con la Luna in opposizione al vostro segno zodiacale forse potreste rallentare un po’ soprattutto sul posto di lavoro. Fortunatamente le mansioni da svolgere saranno poche, ciò nonostante quelle poche che ci saranno, dovrete svolgerle alla perfezione, quindi mantenete la concentrazione. Sul fronte amoroso saranno giornate importanti, soprattutto per i single nati nella seconda decade, che dovranno vedersela con un po’ di concorrenza. Le relazioni fisse invece preferiranno godersi appieno queste ultime giornate dell'anno. Voto - 8

Cancro: Mercurio in opposizione al vostro segno potrebbe portare un po’ di nostalgia nei single, che non si sentiranno sicuri di riuscire a conquistare una persona molto importante. Recuperate fiducia in voi stessi e convincetevi del fatto che meglio di voi non c'è nessuno.

Le relazioni fisse potrebbero prendere in considerazione l'idea di fare progetti insieme da sviluppare durante il prossimo anno. Per quanto riguarda il lavoro, sappiate che portare avanti le vostre mansioni in questo periodo di festa potrebbe rivelarsi controproducente. Voto - 7,5

Leone: anche se sarete molto impegnati, questa settimana sarete abbastanza abili a dividere nettamente i momenti lavorativi da quelli spensierati da condividere con i vostri cari. In amore infatti non esiterete a condividere con il vostro partner tutto della vostra vita, concentrandovi molto sull'affiatamento di coppia.

I single saranno alle prese con avventure e flirt che non potranno evitare. Per quanto riguarda il lavoro, anche se ci saranno delle giornate impegnative, saprete come trovare del tempo libero per rilassarvi. Voto - 8

Vergine: configurazione astrale formata da Venere e Giove in angolo benefico, pronti a proteggere e mantenere un clima felice durante queste giornate di festa. La sfera sentimentale vi donerà fascino da condividere con il partner. Attenzione però all'ambito familiare in questi giorni. Infatti rimandate eventuali discussioni con alcuni parenti per non rovinare tutto. Se siete single riuscirete a farvi strada in una concorrenza spietata, avendo ottime possibilità di riuscire a trovare la vostra anima gemella.

Voto - 7,5

Bilancia: sarà forse una settimana poco interessante per voi nativi del segno. La sfera lavorativa si rivelerà molto buona per quanto riguarda i guadagni. Ciò nonostante non ci sarà un clima particolarmente allegro. Discorso simile per quanto riguarda anche la sfera sentimentale, dove nonostante il clima natalizio non sempre riuscirete a trovare la giusta stabilità di coppia. Passerete comunque dei momenti particolarmente positivi, ma attenzione al vostro temperamento che potrebbe compromettere la situazione. Se siete single non dubitate delle vostre capacità. Voto - 7

Scorpione: Marte vi accompagnerà anche in questa settimana per donarvi energia e voglia di trascorrere delle vacanze natalizie ottimali.

In ambito sentimentale non vi mancherà quel pizzico di romanticismo che renderà la vostra relazione di coppia fortemente incentrata sull'amore, sulla voglia - ma soprattutto la gioia - di vivere momenti particolarmente felici in compagnia delle persone che più amate. Se siete single non esitate a uscire con gli amici. Potrete casualmente incontrare una persona di cui v'innamorerete all'istante. Per quanto riguarda il lavoro avete speso molto bene le vostre finanze e potrete godere di guadagni ben superiori rispetto alle vostre aspettative. Voto - 9

Sagittario: tanto buon umore dovuto agli influssi della Luna nel vostro segno zodiacale durante la settimana.

La sfera sentimentale si rivelerà ricca di amore, in un affiatamento di coppia molto stabile, anche se non porterà novità entusiasmanti. Forse per questo potreste aspettare il prossimo anno. Se siete single dopo qualche giornata un po’ faticosa, recupererete parecchi punti. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di esprimere al meglio il vostro potenziale in questo periodo e gettare le basi le per un 2020 ricco di prosperità. Voto - 8,5

Capricorno: la Luna entrerà nel vostro cielo a partire dalla giornata di giovedì, pronta a regalarvi giornate eccellenti per voi nativi del segno. Sul fronte amoroso è prevista una crescita non indifferente che vi permetterà di svolgere nuove attività con il vostro partner e prepararvi a svilupparli il prossimo anno.

I single si preoccuperanno di approfittare di questo periodo per consolidare il loro rapporto con gli amici. In ambito lavorativo avete concluso con tenacia le ultime mansioni di quest'anno, ma adesso sarà il caso di reinventarsi per un 2020 molto promettente. Voto - 9

Acquario: Venere in quadratura al vostro segno zodiacale, renderà la vostra settimana particolarmente interessante soprattutto in ambito sentimentale, in cui non mancheranno le dimostrazioni di affetto, dandovi la sensazione di sentire di avere al vostro fianco una persona davvero speciale. I single dovranno dimostrare il loro amore per fare colpo su una persona molto importante.

Per quanto riguarda il lavoro, forse avrete qualche mansione in più del solito da svolgere, ma in ogni caso non vi mancherà la voglia di portarle correttamente a termine. Voto - 8,5

Pesci: sarà necessaria un bel po’ di pazienza per i nativi del segno durante la settimana. In ambito lavorativo infatti non sempre le mansioni che svolgerete si riveleranno proficue. In ogni caso non gettate la spugna e continuate a dare il meglio di voi stessi. Meglio in ambito sentimentale: il vostro partner saprà come conquistarvi, regalandovi un dolce Natale che vi farà dimenticare, seppur momentaneamente, i problemi che state attraversando in questo periodo.

Periodo discreto per i single che potrebbero avere qualche problema nella loro ricerca dell'amore. Voto - 7