Nel 2020 vi saranno tre transiti planetari determinanti: Plutone e Saturno congiunti in Capricorno, la doppia congiunzione Giove-Plutone nel Capricorno ed, infine, Giove e Saturno si congiungeranno a zero gradi nel segno dell'Acquario.

Le previsioni astrologiche annuali sono favorevoli per Toro e Leone, meno concilianti per Acquario e Cancro.

Sul podio

1° posto Leone: finanze 'top'. Il settore economico dei nati Leone vivrà svariati momenti di floridezza nel corso del nuovo anno, grazie ai transiti dei Pianeti Lenti di Terra e dal lungo transito di Marte di Fuoco.

2° posto Toro: settore economico a gonfie vele. Gli svariati transiti nel loro Elemento durante questo 2020 faranno il 'tifo' per le finanze del Toro, rimpolpandole più volte con entrate extra.

3° posto Sagittario: incontri determinanti. I nativi in questo anno potranno fare delle nuove conoscenze che avranno un ruolo fondamentale per il loro percorso professionale. Alcune di queste figure professionali potrebbero proporgli opportunità lavorative estere.

I mezzani

4° posto Capricorno: espansioni.

Le effemeridi annuali sembrano sottolineare la voglia dei nativi di espandere i propri orizzonti lavorativi e, con tutta probabilità, questo sarà un anno dove riusciranno in tali intenti.

5° posto Vergine: colpi di fortuna. La loro indole fortunata, che spesso li protegge dagli eventi esterni, in questo 2020 potrebbe divenire ancor più evidente e marcata con veri e propri colpi di fortuna, come il fatto di trovarsi al posto giusto al momento giusto per cogliere un'insperata opportunità.

6° posto Ariete: di fiore in fiore.

L'anno che sta per iniziare metterà presumibilmente sul 'piatto delle possibilità' dei nativi svariate opportunità professionali, sebbene molte di queste saranno per brevi periodi e poco soddisfacenti sul versante economico.

7° posto Scorpione: finanze 'flop'. Il lavoro non dovrebbe mancare quest'anno, ma ciò che invece darà qualche preoccupazione sarà il fronte economico. Sarà bene non avanzare alcuna richiesta di aumento stipendiale perché verrebbe respinta.

8° posto Bilancia: routine. Un anno con poche novità all'orizzonte che, però, oltre che routinario potrebbe nascondere qualche difficoltà nelle relazioni interpersonali sul versante lavorativo dove i nativi non le manderanno certo a dire.

9° posto Gemelli: primavera 'flop'. Nei mesi primaverili del 2020, quando Saturno farà una breve capatina in Acquario, il fronte lavorativo dei nati Gemelli risentirà presumibilmente di qualche cambiamento che sarà di difficile metabolizzazione.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: lavoro 'flop'. Saranno probabilmente in molti i nativi che in questo nuovo anno avranno da ridire con capi e colleghi. Non sarà tanto ciò che diranno ma i modi irruenti con i quali esterneranno il loro malcontento a irrigidire i rapporti professionali.

11° posto Cancro: fiacchi. I transiti Lenti di Terra, uniti a Marte opposta per svariati mesi, ridurranno al lumicino le energie in casa Cancro. Come se non bastasse verrà chiesto ai nativi di fare straordinari o lavori extra e lo stress potrebbe insorgere.

12° posto Pesci: alle strette. Il 2020 sarà un anno dove soltanto chi si impegnerà a fondo, e si sarà impegnato nel corso degli anni precedenti, riceverà i compensi dovuti. I nativi, però, opteranno probabilmente per il solito motto 'il massimo risultato col minimo sforzo' e ciò non li porterà da nessuna parte.