Giovedì 26 dicembre 2019 troveremo il Sole, la Luna, Saturno, Plutone e Giove nell'orbita del Capricorno, mentre Marte stazionerà sui gradi dello Scorpione. Urano continuerà il suo moto in Toro come Venere nel segno dell'Acquario. Infine, Nettuno permarrà nel segno dei Pesci ed il Nodo Lunare continuerà la sua sosta in Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Capricorno e Toro, meno entusiasmanti per il Cancro e Acquario.

Sul podio

1° posto Capricorno: lavoro 'top'. Le questioni lavorative andranno a gonfie vele questo giovedì grazie allo Stellium di Terra che 'donerà' ai nativi le intuizioni giuste ed il momento più opportuno per metterle in atto.

2° posto Toro: affettuosi. Durante le cene tra parenti, i nati Toro risulteranno presumibilmente estremamente affettuosi verso le persone care che saranno entusiaste del loro modo di comportarsi.

3° posto Sagittario: briosi. Entusiasmo ed allegria saranno le peculiarità odierne in casa Sagittario, che sfodereranno in ogni occasione si trovino, risultando briosi e coinvolgenti tra gli amici.

I mezzani

4° posto Leone: pensierosi. Giovedì in cui i nati Leone potrebbero rimanere 'incastrati' tra i loro pensieri ponderando a fondo come e quando agire nel prossimo futuro.

5° posto Bilancia: silenziosi. Sebbene qualcosa potrebbe non girare per il verso giusto, i nati del segno preferiranno rimanere in silenzio ad osservarne le evoluzioni anziché esternare le loro perplessità in merito.

6° posto Gemelli: fuori luogo. Oggi i nati del segno avvertiranno, c'è da scommetterci, un senso di disagio riguardo le persone che incontreranno o un luogo dove saranno costretti dalle circostanze ad andare.

7° posto Vergine: venali. L'attaccamento al vile denaro non è mai una buona cosa ed oggi, i nati del segno, saranno presumibilmente accusati proprio di questo dalle persone che avranno attorno.

8° posto Cancro: stressati. Lo stress potrebbe far capolinea nella giornata odierna a causa delle copiose incombenze da portare a termine a cui i nativi farebbero bene a rimandare ai giorni seguenti.

9° posto Scorpione: fuori giri. 24 ore dove ai nati del segno sembrerà di girare a vuoto mentre svolgeranno le loro attività odierne, specialmente nel settore professionale.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: indisponenti. Il loro atteggiamento, burbero ed indisponente, potrebbe far storcere il naso a parenti ed amici che, viste le asperità del giorno, non perderanno tempo nel fargli una 'lavata di scapò.

11° posto Ariete: irascibili. I nati Ariete, quest'oggi, potrebbero avere un diavolo per capello senza che realmente ve ne sia motivo. Il nervosismo che probabilmente ne deriverà potrebbero sfogarlo innescare polveroni dialettici con l'amato bene uscendone, però, con le 'ossa rotte'.

12° posto Pesci: bugiardi. Dire una bugia per evitare una cena dai parenti è ciò che potrebbero fare quest'oggi i nati Pesci.

Il loro 'piano' avrà ben poche chance di andare in 'porto' perché sarà facilmente scoperto.