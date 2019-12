L’Oroscopo di giovedì 26 dicembre è pronto a rivelare come sarà la giornata di Santo Stefano per ciascun segno.

Ci sarà la Luna nuova in Capricorno. I nati dei Gemelli saranno ancora impegnati in mille faccende, mentre i Leone dovranno vedersela con una pessima forma fisica. In seguito le previsioni giornaliere segno per segno.

L'oroscopo di giovedì 26 dicembre: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: questa sarà una giornata importante e con un valido oroscopo. Qualcosa dovrà essere rivisto soprattutto in vista del weekend.

Il fisico risulterà in ripresa dopo gli eccessi del 24-25 dicembre. State vivendo una settimana frenetica ma al contempo gioiosa.

Toro: archiviate le feste della vigilia e del Natale potete riposare un po’. Ci sarà modo di trascorrere la giornata davanti alla tv, ma qualcuno potrebbe ricevere un’inaspettata sorpresa o telefonata. Vi sentite gonfi, valutate di intraprendere una dieta a partire da gennaio.

Gemelli: ancora avrete qualcosa da festeggiare in questo Santo Stefano. Non mancheranno dolci e qualche visita a sorpresa.

Qualcuno riallaccerà una vecchia amicizia. Fisico in calo, avete bisogno di riposare e di ricaricare le batterie in vista del nuovo anno.

Cancro: dopo due giornate senza sosta, finalmente avrete modo di riposare e ricaricare le pile. Qualcuno dovrà lavorare ma la maggior parte si dedicherà al dolce far niente. Le previsioni giornaliere annunciano un miglioramento. Presto sarete pronti a ripartire e a darvi da fare per costruire un 2020 pieno di successi ed emozioni.

Leone: sarete molto spossati ed avrete voglia di starvene rintanati in casa senza vedere nessuno. Ma l’oroscopo invita a reagire poiché avrete un cielo valido per mettere in campo nuovi progetti o per far valere i vostri pensieri. Possibili uscite in serata, i cuori solitari potrebbero fare un incontro interessante.

Vergine: in arrivo una giornata abbastanza fortunata, in cui sono possibili le vincite al gioco.

Sfruttate questo vento favorevole e portatevi avanti con compiti, lavoro o faccende casalinghe. Occhio alle spese, non è il giorno adatto per fare spese impulsive. Presto partiranno i saldi invernali.

Bilancia: l'oroscopo di Santo Stefano rivela che avrete una giornata serena anche se il vostro fisico sarà senza forze. Ci saranno poche cose da fare per questo sarà possibile concentrarsi sui proprio interessi. L’amore per le coppie si presenta stellare, i più giovani si ritaglieranno dei momenti profondamente intimi.

Scorpione: giovedì entusiasmante anche se ci sarà da fare qualche controllo. Tra qualche giorno bisognerà mettersi in viaggio oppure tornare alla solita routine. Sarete tentati di mettere già via gli addobbi di Natale. In primavera i single faranno delle conoscenze appaganti.

Sagittario: lasciatevi travolgere dalla passione, non pensate a niente.

Questo è stato un anno problematico per molti nativi, qualcuno si è lasciato altri hanno affrontato delle crisi turbolente. In questa giornata scrollatevi tutto di dosso e riflettete su ciò che volete ottenere nella vita.

Capricorno: fino a venerdì dovrete fare molta attenzione poiché sarete lunatici e distratti. Avrete modo di fare il bilancio di fine anno e di riflettere sugli obiettivi per l’anno nuovo. L’amore è un po’ in calo, cercate di ravvivare il rapporto sorprendendo il partner.

Acquario: sfruttate questa giornata di serenità e relax per recuperare le forze fisiche e mentali che avete consumato nei giorni scorsi.

Vi sentirete appesantiti e qualcuno accuserà un terribile mal di testa. Cercate di riposareun po' di più in vista del Capodanno.

Pesci: il Natale vi ha riservato molte sorprese interessanti e quasi vi dispiace che le feste siano finite. Tuttavia, in questo 26 dicembre vi potreste concedere un giorno di dolce far niente. Non rinchiudetevi in casa però. Uscite un po', almeno per una piccola passeggiata.