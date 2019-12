Giorno di Natale che sta per partire e portare novità e belle emozioni ai dodici segni zodiacali. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 25 dicembre 2019, giornata che vedrà i nati sotto il segno del Cancro avere l'occasione di parlare dei sentimenti. Per il Capricorno occasioni per lanciarsi fin da ora verso nuovi progetti.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: siete impegnati in un importante progetto di lavoro, avete in mente un grande programma da sviluppare. Sfruttate anche questa giornata di Natale per ragionarci e pensarlo al meglio.

Toro: le stelle vi seguono e aiutano in questa giornata di festa, riceverete un regalo speciale ed importante. Inoltre, guardate all'anno prossimo con grande forza.

Gemelli: in queste ore avremo la Luna in opposizione che porterà un Natale a tratti perplesso, ma solo per le questioni finanziarie. In amore invece cielo importante.

Cancro: per i nati sotto questo segno zodiacale le relazioni sono importanti in questo momento, tuttavia sentite la necessità di fare chiarezza e questo Natale aiuta. A livello lavorativo giornata utile per recuperare le energie.

Leone: novità per tutti a Natale, alcuni hanno un nuovo percorso da affrontare, in particolare i giovani sono pronti all'azione. Bene anche l'amore.

Vergine: in queste ore di Natale che stanno per partire dedicatevi alle cose che vi piacciono di più. Compromessi importanti anche nelle relazioni d'amore, storie che vivono maggiori momenti di passionalità.

Previsioni e oroscopo del 25 dicembre dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: le stelle sono promettenti per i nati sotto questo segno zodiacale in vista del futuro, anche se i rapporti in alcuni casi non sono stati semplici da gestire.

Scorpione: Natale di netto recupero per tutti coloro che sono stati male, la situazione generale in amore e nel lavoro è in ripresa. Vivrete al meglio ogni rapporto in questa giornata.

Sagittario: creatività e passione in questa giornata grazie alla Luna che entra nel vostro segno e vi aiuta in tutto quello che farete.

Sfruttate ogni occasione che vi si presenterà.

Capricorno: queste ore saranno importanti per definire diverse attività, evitate di sprecarle. Programmate qualcosa di nuovo da qui ai prossimi mesi.

Acquario: ritorni di fiamma e sensazioni particolari da vivere grazie alle stelle che regalano anche una maggiore serenità ai nati sotto questo segno zodiacale. Natale bello da vivere con le persone che amate.

Pesci: in questo momento sentite la necessità di liberarvi di un peso e dire come la pensate nei confronti della persona amata. Possibilità anche di togliervi qualche sassolino dalla scarpa.