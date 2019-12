Mercoledì 4 dicembre troviamo la Luna e Nettuno stazionare in Pesci, mentre Plutone, Saturno, Giove e Venere saranno sui gradi del Capricorno. Marte e Mercurio permarranno in Scorpione, come Urano nell'orbita del Toro. Infine il Nodo Lunare sarà nel domicilio del Cancro e il Sole permarrà in Sagittario. Previsioni astrologiche favorevoli per Capricorno e Scorpione, meno concilianti per Bilancia e Leone.

Sul podio

1° posto Capricorno: lavoro "top". Le vicende professionali dei nati Capricorno andranno presumibilmente a gonfie vele.

Dono gradito dello Stellium di Terra, impreziosito dal munifico Giove, subentrato anch'esso nel loro segno.

2° posto Scorpione: intraprendenti. I lavoratori autonomi del segno avranno, con ogni probabilità, una marcia in più questo mercoledì, grazie all'audacia di cui daranno sfoggio.

3° posto Toro: concentrati. I nati Toro, quest'oggi, saranno dotati di un'ottima concentrazione che potranno e vorranno indirizzare nelle attività pratiche odierne, ricavandone probabili gratifiche economiche.

I mezzani

4° posto Vergine: shopping.

Sebbene Urano e Saturno "invitino" alla prudenza, i nativi potrebbero non badare a spese questo mercoledì, concedendosi un'intensa sessione di shopping.

5° posto Cancro: romantici. L'indole romantica dei nativi potrebbe far nuovamente capolino nel focolare domestico, dopo giorni meno concilianti da questo punto di vista. In serata probabili diverbi professionali.

6° posto Ariete: straniti. L'ambiguo atteggiamento del partner renderà, con tutta probabilità, perplessi i nati del segno, che non perderanno tempo nel chiedere spiegazioni in merito.

7° posto Sagittario: revisioni. Oggi i nativi saranno "invitati" dalle effemeridi a revisionare la loro quotidianità, sia per quanto riguarda l'ambiente professionale, che per le relazioni personali.

8° posto Pesci: bugiardi. Un mercoledì in cui i nati del segno vorranno convincere con ogni mezzo, spesso anche mentendo, alcune persone delle loro idee. Peccato, però, che le loro bugie avranno le gambe corte.

9° posto Acquario: nervosi. In cielo gli Astri odierni metteranno sul cammino nativo diverse ostilità, favorendo l'insorgere di una certa insofferenza. Dedicarsi a un nuovo hobby sarebbe l'antidoto per uscirne "indenni".

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: fuori fase. Per i nati Bilancia, questo mercoledì, sembrerà presumibilmente di girare a vuoto in qualunque circostanza. Un giorno di ferie sarebbe l'ideale per evitare errori e ricaricare le batterie.

11° posto Gemelli: umore basso. Il tono umorale potrebbe non essere dei migliori in casa Gemelli e il loro broncio far storcere il naso a qualche collega. Amore in secondo piano.

12° posto Leone: nostalgici. Un malmostoso pensiero, legato a una vecchia fiamma o a un lavoro passato, potrebbe riemergere nelle menti native, lasciando uno strascico di nostalgia nel loro mercoledì.