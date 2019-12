L'Oroscopo di domani 3 dicembre è pronto a illustrare le previsioni della giornata. La Luna è ancora in fase crescente, ma entra nel Pesci, sciogliendo eventuali tensioni. Le preoccupazioni non mancano, come nel caso dei Gemelli, ma si fanno più leggere: c'è voglia di superare ogni problema. Per i nativi del Cancro si prospetta un martedì impegnativo, mentre per lo Scorpione l'attenzione si focalizza sulle questioni di denaro. Amore, salute e lavoro, approfondiamo il tutto scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica.

Classifica e previsioni del 3 dicembre da Ariete a Vergine

Ariete - 10° posto - Martedì interessante, anche se non si escludono battaglie. Al mattino qualcosa potrebbe turbare la tranquillità familiare o personale, ci potrebbero essere anche dei piccoli disagi. Non si escludono difficoltà economiche, in questo periodo è meglio non crearsi nuovi debiti. Comunque sia, l'importante è essere estremamente pazienti e tenere duro perché presto le acque si calmeranno. Nel prossimo fine settimana figurano evoluzioni d'amore.

Toro - 9° in classifica - Secondo l'oroscopo del 3 dicembre, quella di martedì è una giornata discreta. Coloro che lavorano alle dipendenze di qualcuno, potrebbero essere richiamati per una distrazione o una gaffe. Tenere gli occhi bene aperti non è mai sbagliato, specialmente in giornate come questa. Una persona di vostra conoscenza potrebbe farvi una confidenza inaspettata e non si escludono incontri o movimenti finanziari interessanti. Da tempo avete rimandato qualcosa che ora non può essere più prorogato.

Gemelli - 8° posto - Possibili discussioni in giornata, ma avete le capacità di uscirne a testa alta. Anche chi deve sostenere un colloquio di lavoro risulta agevolato e forte. L'amore torna protagonista soprattutto in serata, poiché c'è una maggiore apertura rispetto ai giorni precedenti. Ultimamente ci sono stati dei cambiamenti o delle piccole trasformazioni. Non si escludono ripensamenti o riflessioni su una certa preoccupazione.

Cancro - 6° in classifica - Le perdite, gli errori e le sofferenze del passato sono stati un esoso prezzo da pagare per acquisire la personalità forte, consapevole e matura di cui siete attualmente dotati.

Siete sempre pronti a battagliare per difendere la persona amata e la famiglia. Per i nativi del Cancro, infatti, il focolare domestico viene prima di tutto. In questo martedì pieno d'impegni e tensioni, conviene fermarsi di tanto in tanto oppure rinviare a un'altra giornata certe mansioni. Coloro che sono in cerca di un lavoro devono allargare il raggio di ricerca, perché le occasioni migliori non sempre si trovano a pochi passi da casa.

Leone - 4° posto - Giornata più che valida per rimettersi in sesto fisicamente.

Una volta archiviati gli impegni casalinghi o lavorativi, la cosa ideale da fare è concedersi una bella maschera facciale, un massaggio rinvigorente o un semplice bagno caldo. Prendersi cura del proprio corpo aiuta ad allentare lo stress. Se c'è da fare il bucato, questa si presenta una giornata favorevole. Non si escludono tentazioni, ma è meglio evitare di cedere.

Vergine - 12° in classifica - Il corpo chiede riposo e cura, quindi meglio correre ai ripari, altrimenti si rischia di ammalarsi in vista delle imminenti festività.

In questo momento tutte le iniziative e i progetti sono destinati a germogliare: la perseveranza premia. Qualche preoccupazione potrebbe incupire i vostri pensieri, ma è meglio scrollarsi di dosso ogni negatività e guardare le cose da una prospettiva migliore. Tra le amicizie ce n'è qualcuna di maggior spicco.

Oroscopo del giorno da Bilancia a Pesci

Bilancia - 5° posto - Le previsioni astrologiche sono a tratti interessanti. All'interno del lavoro o tra le amicizie qualcuno maligna sul vostro conto.

Non bisogna lasciarsi influenzare dai pettegolezzi e dalla gelosia altrui. Le finanze sono destinate a crescere, specie per chi lavora in proprio. Chi ha avviato un progetto di recente, deve rimanere costante e focalizzato. In amore si può sempre contare sul supporto del partner. I cuori solitari aspettano da tempo l'anima gemella, che purtroppo tarda ad arrivare. Comunque sia, c'è abbastanza serenità nell'aria.

Scorpione - 7° in classifica - In questa giornata si parla di soldi e di battaglie. Sul fronte lavorativo potrebbero verificarsi degli intoppi. Qualcuno ha voglia di cambiare città, lavoro o partner, insomma lo stress porta a desiderare queste cose.

È meglio tenersi alla larga dalle persone sconosciute e dalle loro strane richieste. In questo periodo ci sono delle preoccupazioni che non aiutano a dormire. In amore risulta necessario lasciarsi andare ed essere meno diffidenti. Presto i nodi verranno al pettine.

Sagittario - 11° posto - C'è da correre per recuperare un ritardo o una dimenticanza. Comunque sia, è meglio non strafare, altrimenti i risultati peggiorano. In giornate come questa è meglio rinviare appuntamenti, incontri o qualsiasi altro compito. Ogni cosa ha i suoi lati positivi e negativi, non si può piacere a tutti, per cui è inutile rimuginare troppo su eventuali problemi.

Spesso si fa fatica a tenere in ordine la casa: non bocciate in partenza l'idea di farvi dare una mano.

Capricorno - 1° in classifica - In questa giornata tutto risulta favorevole grazie ai vari transiti planetari di cui godete. Qualsiasi iniziativa intrapresa in questa fase, che sia d'amore o lavorativa, è baciata dalla fortuna e ha ottime chance di realizzarsi nelle prossime settimane. Coloro che hanno seminato possono finalmente raccogliere le prime soddisfazioni. Occorre sfruttare questa promettente giornata per dire basta alle cose che non funzionano più e fare spazio alle novità. Siete stanchi di una certa situazione.

Acquario - 3° posto - Possibili novità in giornata. I cuori solitari nutrono un certo sentimento per un'amicizia particolare, ma hanno timore di farsi avanti. Chi è sposato o convive si ritrova a dialogare pacificamente con il partner su questioni importanti come i figli, il matrimonio, la famiglia o i soldi. Se un lavoro non dona le stesse soddisfazioni di un tempo, significa che è necessario guardare altrove e cercare una degna alternativa. La salute migliora, specie dopo una bella e lunga dormita. A tavola è meglio non esagerare.

Pesci - 2° in classifica - L’oroscopo di domani vede l'ingresso della Luna in questo segno.

Le tensioni dei giorni scorsi scemano e la serenità torna ad allietare l'atmosfera. Bisogna fare molta attenzione alle parole altrui. Coloro che sognano in grande devono incominciare a darsi da fare perché per poter raggiungere un obiettivo occorre l'azione. Una persona che vi sta a cuore potrebbe farvi una confidenza inaspettata. L'amore è nell'aria, continuate a crederci.