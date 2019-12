Mercoledì 4 dicembre troviamo la Luna e Nettuno stazionare in Pesci, mentre il Sole transiterà nel segno del Sagittario. Plutone, Saturno, Giove e Venere saranno nell'orbita del Capricorno, nel frattempo Marte e Mercurio rimarranno stabili in Scorpione. Infine il Nodo Lunare sarà sui gradi del Cancro e Urano permarrà in Toro. Previsioni astrologiche favorevoli per Scorpione e Cancro, meno rosee per Gemelli e Acquario.

Umore 'flop' per Gemelli

Ariete: perplessi. L'ambiguo atteggiamento del partner farà storcere il naso ai nativi che, con ogni probabilità, esterneranno la loro perplessità in maniera veemente.

Lavoro in secondo piano.

Toro: concentrati. Oggi i nati del segno potranno presumibilmente contare su una buona dose di concentrazione, sebbene Mercurio "proverà" ad appannare, ci penserà Urano a "salvaguardarla".

Gemelli: umore "flop". Il tono umorale in casa Gemelli potrebbe non essere dei migliori e non tarderanno ad accorgersene partner e amici che, capendo l'antifona, li lasceranno "cuocere nel loro brodo".

Cancro: romantici. L'indole galante dei nativi emergerà nel focolare domestico con grande soddisfazione dell'amato bene. Qualche probabile attrito lavorativo in serata.

Scorpione intraprendente

Leone: nostalgici. La congiunzione Luna-Nettuno potrebbe portare un velo di malinconia nel mercoledì del nativo. Una vecchia fiamma sarà presumibilmente la protagonista di questi pensieri nostalgici.

Vergine: finanze "top". Con l'avvento di Giove nel loro Elemento, le finanze in casa Vergine dovrebbero navigare in acque tranquille. Qualche malumore, invece, potrebbe registrarsi nelle relazioni amorose.

Bilancia: fuori fase. Le asperità planetarie, capitanate dallo Stellium, potrebbero rendere parecchio ostica questa giornata per i nati del segno, che sembrerà di girare a vuoto in ogni attività che intraprenderanno.

Scorpione: intraprendenti. Nell'ambiente professionale i nati Scorpione saranno intraprendenti nel calcare percorsi inesplorati, specialmente chi svolge un'attività autonoma potrà dare sfoggio di una certa audacia d'intenti.

Acquario nervoso

Sagittario: revisioni. Il Pianeta della Fortuna ha abbandonato il loro domicilio e oggi sarà tempo di revisionare la loro quotidianità. Abitudini e relazioni di ogni tipo saranno passate al vaglio e solo alcune passeranno il "test".

Capricorno: lavoro "top". Nella professione i nati del segno avranno presumibilmente una marcia in più che sfrutteranno appieno e tale stacanovismo sarà ben apprezzato dai "piani alti".

Acquario: nervosi. Le Stelle, sfacciatamente dissonanti, non lasceranno presagire una giornata tranquilla. Anzi, il nervosismo sarà dietro l'angolo a tendergli un agguato dietro l'altro.

Pesci: imbonitori. I nativi cercheranno d'imporre le loro idee o, ancor peggio, di vendere i loro prodotti, a scapito sia della qualità degli stessi, che dell'opinione dei potenziali acquirenti. Difficilmente caveranno un ragno dal buco questo mercoledì.