Nel mese di gennaio 2020 troviamo Urano sui gradi del Toro ed il Nodo Lunare stazionare in Cancro. Nettuno sosterà in Pesci mentre Marte passerà da Scorpione a Sagittario. Giove, Plutone e Saturno resteranno in Capricorno, nel frattempo il Sole e Mercurio abbandoneranno il segno per trasferirsi in Acquario. Infine Venere cambierà domicilio passando dall'Acquario ai Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Toro e Leone, meno concilianti per Gemelli e Cancro.

Oroscopo: chiamate extra per Ariete

Ariete: chiamate extra.

Chi tra i nativi lavora a chiamata in questo mese potrebbe ricevere svariate opportunità extra. Starà a loro coglierle al volo anche se non entusiasmanti sotto il profilo economico, come si aspettavano. Giorni fortunati: 2, 17, 19 e 23.

Toro: lungimiranti. Gennaio risulterà presumibilmente un ottimo trampolino di lancio per le loro idee professionali a patto, però, che optino un mood lungimirante accantonando la fretta. Giorni fortunati: 8, 11, 13 e 20.

Gemelli: revisioni finanziarie. Il settore economico in casa Gemelli andrà revisionato con dovizia in questo primo mese del 2020 tagliando le spese superflue, come 'suggeriscono' i Pianeti Lenti.

Giorni fortunati: 12 e 19.

Cancro: nervosi. Nell'ambiente professionale qualcosa potrebbe non girerà a dovere ed i nati del segno reagire a ciò divenendo estremamente nervosi. Questo comportamento favorirà, purtroppo, la nascita di attriti tra colleghi che non saranno ben visti dai capi. Giorni fortunati: 1 e 9.

Oroscopo: finanze 'top' per Vergine

Leone: progetti. Per i nati Leone il primo mese dell'anno si prospetta florido sotto il profilo professionale, grazie agli splendidi influssi planetari che li accompagneranno.

Giorni fortunati: 4, 7, 9, 15 e 18.

Vergine: finanze a gonfie vele. Le finanze per i nati del segno navigheranno presumibilmente in acque tranquille e ciò li farà optare, specialmente a metà mese, per concedersi qualche acquisto di un certo spessore. Giorni fortunati: 7, 11, 14, 23 e 26.

Bilancia: mantenimento. Sarà, c'è da scommetterci, un mese 'conservatore' più che espansionistico dove i nativi farebbero bene a non alzare troppo il tiro al lavoro, ricercando la stabilità al salto di qualità. Giorni fortunati: 15 e 23.

Scorpione: fuori giri. Gennaio non proprio conciliante, a causa principalmente di Marte che lascerà il loro segno giorno 4 per accasarsi in Sagittario. Ciò potrebbe farli girare a vuoto non riuscendo a cavare un ragno dal buco. Giorno fortunato: 2.

Oroscopo: Pesci nullafacenti

Sagittario: rivoluzionari. Nell'ambiente professionale sarà ora di cambiare le carte in tavola e questo gennaio favorirà tali movimenti rivoluzionari attuati dai nati Sagittario. Giorni fortunati: 4, 9, 12, 14 e 21.

Capricorno: instancabili.

I molteplici Pianeti nel loro Elemento 'renderanno' probabilmente i nati del segno pieni di energie e, quasi, instancabili. A fine mese i ritmi dovranno, gioco forza, essere rallentati. Giorni fortunati: 8, 12, 16 e 19.

Acquario: fine mese 'top'. Ad un inizio mese pieno di ripensamenti seguirà un gennaio scoppiettante, che coinciderà col favorevole spostamento del duetto Sole-Mercurio nel loro segno che accrescerà il loro entusiasmo. Giorni fortunati: 21, 23 e 30.

Pesci: nullafacenti. L'ozio potrebbe regnare sovrano in casa Pesci e tale ozioso atteggiamento non andrà, a ragion veduta, a genio ne nel settore professionale e nemmeno nel focolare domestico.

Giorni fortunati: 14 e 17.