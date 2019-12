La seconda settimana del mese sta per volgere al termine ma, prima di accogliere il weekend, vediamo quali sono i disegni degli astri e delle stelle per il 12 dicembre. Sarà una giornata faticosa per il Toro, che potrebbe fare i conti con degli imprevisti, mentre saranno 24 ore vantaggiose per il leone, nel pieno delle energie e della vitalità. Le stelle continuano a sorridere allo Scorpione, avvantaggiandolo soprattutto in amore, mentre per la Bilancia proseguono le problematiche. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo di domani per i segni da Ariete a Pesci.

Oroscopo del giorno 12 dicembre 2019 segno per segno

Ariete: è un momento faticoso per quanto riguarda l’ambito lavorativo, soprattutto per chi ha iniziato da poco un nuovo percorso. Anche in amore non mancano i momenti di tensione, qualcuno potrebbe prendere una scelta importante durante le prossime giornate, un’amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più.

Toro: potrebbero esserci degli imprevisti. Durante le prossime ore sarete totalmente assorbiti dalla sfera lavorativa e questo potrebbe creare dei contrasti nel rapporto di coppia.

A fine giornata qualcuno avvertirà un leggero calo fisico, si recupera a partire dal 20 dicembre.

Gemelli: il segno recupera dopo un inizio settimana alquanto giù di tono. Quella di giovedì 12 dicembre sarà una giornata interessante per il fisico, energia e voglia di fare non mancheranno e anche in ambito lavorativo si potrà ottenere qualcosa di più. Non è invece il momento migliore per esporsi in amore.

Cancro: rapporti interpersonali e l’amore in calo. Gli astri consigliano ai nativi del Cancro di evitare gli stress e limitare le polemiche anche in ambito lavorativo.

Leone: grande forza per il segno, durante le prossime ore alcuni nodi verranno al pettine. In ambito lavorativo qualcuno dovrà prendere una scelta, altri invece si preparano a raccogliere i frutti del lavoro svolto. Delle agitazioni restano in ambito sentimentale, il partner potrebbe accusarvi di essere freddi o distanti.

Vergine: durante la giornata di giovedì 12 dicembre il segno vivrà un calo fisico. Lo stress e la stanchezza accumulata vi costringeranno a prendervi una pausa dagli impegni. Tuttavia sarebbe bene cercare di limitare i contrasti che a causa di un’eccessiva irritabilità della Vergine potrebbero nascere in amore o in ambito lavorativo.

Non preoccupatevi: il 2020 sarà un anno decisamente migliore.

Bilancia: è un momento buio per quanto riguarda l’amore e rapporti interpersonali. All'interno delle relazioni di coppia e in famiglia non mancano i contrasti e i momenti sottotono e anche per i single alla ricerca di nuovi incontri le stelle non lasciano presagire alcuna novità. Durante le prossime giornate sarà bene non esporsi più del dovuto ed evitare di fare passi azzardati.

Scorpione: un oroscopo favorevole protegge il segno e la vantaggio soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale e rapporti con gli altri.

Al contrario, in ambito lavorativo potrebbero nascere dei grattacapi e piccoli imprevisti che però potrete risolvere con successo entro la fine della settimana.

Sagittario: durante la giornata di giovedì 12 dicembre sarete tra i preferiti degli astri. E' dunque il momento ideale per mettersi in gioco, per avanzare una proposta in ambito lavorativo o presentare un avo progetto. Ci sarà un recupero in amore, la passione si riaccende e gli incontri sono favoriti, soprattutto durante il weekend.

Capricorno: momento ideale per dedicarsi alla risoluzione di alcune problematiche nate all'interno della sfera lavorativa o in ambito scolastico.

Il weekend rappresenterà infatti un momento sottotono, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie e accusare qualche fastidio fisico. Dunque le stelle vi consigliano di sbrigare tutto entro le prossime ore.

Acquario: il segno sta uscendo da una fase molto complicata, soprattutto per quanto riguarda i rapporti lavorativi. Durante le prossime ore l’atmosfera si rasserena e l’Acquario potrà dedicare più tempo all'amore e alla famiglia. Weekend favorevole per i single alla ricerca di nuovi incontri.

Pesci: sono giornate ricche di tensione per il segno, particolarmente agitato e di cattivo umore. In amore, così come in ambito lavorativo, non mancano i momenti sottotono, meglio evitare la nascita di nuove polemiche. Con l’avvicinarsi del week end si recupera, la passione si riaccende e le divergenze nate in amore troveranno chiarimento.