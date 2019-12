Durante la giornata di giovedì 12 dicembre grazie al plenilunio dei Gemelli i nativi Bilancia saranno inclini a fare qualcosa solo con il partner, come un piccolo viaggio fuori città, mentre chi è del Capricorno sarà spinto a trascorrere il proprio tempo con i familiari. Saturno in opposizione al segno del Cancro potrebbe creare qualche problema, mentre una configurazione astrale discreta regalerà ai nativi Toro una giornata piuttosto lenta in ogni ambito. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di giovedì 12 dicembre per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo giovedì 12 dicembre segno per segno

Ariete: sarete magnetici e intriganti voi single alla ricerca dell'anima gemella. Potreste fare dei lunghi viaggi e faticare un po’, ma alla fine i vostri sforzi verranno ricompensati.

Per le coppie fisse ormai da tempo, Giove benefico favorisce l’organizzazione con la vostra dolce metà: non esitate a delle possibili fughe d'amore in vista delle vacanze natalizie. In ambito lavorativo scoprirete se avete le attitudini giuste per portare avanti un vostro progetto o quello di un’altra persona, che contava su di voi e sulla vostra professionalità per averne un ricavo. Voto - 7,5

Toro: potreste essere un po’ impacciati durante la giornata di giovedì. In ogni caso, avrete una buona configurazione astrale a vostro favore, pronta a aiutarvi in ogni ambito.

In amore Giove benefico vi dà la fortuna di spostarvi per le feste natalizie in coppia con la persona amata, specie se appartenete alla prima decade. I single sentiranno il bisogno di essere coccolati e amati, ma troveranno anche spazio per dedicarsi alle loro passioni. Per quanto riguarda il lavoro si affaccia per voi l'opportunità di cambiare quello che meno vi piace del vostro impiego. Voto - 8

Gemelli: ancora la Luna in angolo benefico nel vostro segno durante la giornata di giovedì. Nella sfera sentimentale sarete più inclini ad agire seguendo il vostro cuore e le vostre emozioni: il vostro rapporto diventerà più soddisfacente, continuate su questa strada.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

Se siete single siate fiduciosi, anche se la giornata non riserva grandi sorprese. In ambito lavorativo le cose diventano più facili quando il vostro carico di lavoro diventa più semplice e vi garantisce ottimi guadagni. Voto - 8,5

Cancro: Saturno in opposizione al vostro segno zodiacale vi rende la giornata più complessa del solito, l'importante è che voi sappiate di valere più di quanto gli altri possano immaginare. In amore molti di voi hanno grandi pretese, ciò nonostante molti pianeti contrari non sempre vi danno la possibilità di spostarvi come voi vorreste.

Navigherete a vista ma raggiungerete le mete sperate. Se siete single fare nuovi incontri potrebbe rivelarsi ostico. In ambito lavorativo i contatti con i vostri colleghi e con la clientela saranno più semplici da gestire, permettendovi di ottenere dei discreti guadagni. Voto - 7

Leone: una configurazione astrale piuttosto positiva vi alletta parecchio durante la giornata di giovedì. In amore un colpo di fulmine potrebbe improvvisamente cambiarvi la vita e trascinarvi in un vortice di emozioni come non le provate da tempo, ma non potete pretendere di entrare in una nuova storia d'amore in fretta.

Le relazioni fisse avranno qualche imprevisto, ma il fuoco dell'amore che arde in voi non si spegnerà e l'intesa di coppia rimarrà su livelli ottimali. In ambito lavorativo avete le doti giuste per trascinare la folla dalla vostra parte e sarete degli ottimi leader. Voto - 8

Vergine: una Luna dissonante potrebbe portare qualche problema in ambito familiare per i nativi del segno. Marte in Scorpione fortunatamente vi assiste specie se siete nati in settembre e in amore i propositi per una relazione fiduciosa non mancheranno.

Per i single sarebbe il caso di pensare ad alcuni presupposti per l'anno nuovo. In ambito lavorativo potreste essere agitati, considerando che ultimamente le cose non vanno come volete: siate fiduciosi, mantenete la calma e continuate a fare ciò che sapete fare meglio. Voto - 6,5

Bilancia: favoriti dal plenilunio dei Gemelli, la giornata di giovedì si presenterà all'insegna dei successi in ogni ambito. La sfera sentimentale potrebbe riservare un dolce viaggio, solo voi e la vostra anima gemella. I cuori solitari proveranno una sensazione che non sempre accade, ossia l'eccitazione di incontrare nuove persone con cui andare subito d'accordo.

Nel lavoro la vostra attività vi rimanda soddisfazioni considerevoli e che sono frutto dell’impegno costante da voi profuso nel vostro lavoro. Voto - 8,5

Scorpione: avete un'ottima configurazione astrale dalla vostra parte, a partire dal pianeta Marte, che vi concede una buona dose di fortuna da spendere sotto ogni ambito. La sfera sentimentale vi dona fascino da utilizzare con la persona che avete al vostro fianco, favorendo l'affiatamento di coppia. Se siete single questo è il momento giusto per prendere decisioni utili per il vostro futuro. Al lavoro cercate di non farvi turbare da nessuno: state facendo un buon lavoro e non sarà di certo un collega poco esperto a dirvi dove state sbagliando.

Voto - 7,5

Sagittario: profilo dei transiti discreto per i nativi del segno, le sorprese piacevoli o spiacevoli saranno dietro l'angolo. Fate dunque attenzione a quello che fate. Al lavoro vi sentirete particolarmente dinamici e perfino effervescenti, non potranno sfuggirvi ottime opportunità che sarete pronti a captare. In ambito sentimentale situazioni che fino a poco tempo fa sembravano segnali di instabilità, cominciano ad essere chiarite e quello che vi turbava cessa di essere una fonte di agitazione di preoccupazione. Se siete single, sappiate che qualcuno vi sta osservando. Voto - 8

Capricorno: Venere in congiunzione al vostro segno zodiacale vi rende particolarmente inclini a trascorrere il vostro tempo con i familiari.

Non vedetela come una cosa negativa, sarà l'occasione adatta per trascorrere una serata diversa e, chi lo sa, magari potreste ricevere delle inaspettate sorprese. Se avete una relazione o se siete single, non esitate a mostrare il vostro amore, a prescindere da come andrà a finire. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, vi soddisfano i risultati raggiunti grazie al vostro infaticabile impegno professionale. Giove e Saturno coadiuvati da Urano vi spalleggiano. Voto - 8

Acquario: con la Luna in trigono al segno dei Gemelli, l'amore di coppia sarà l'ambito più favorito durante la giornata di giovedì.

Se desiderate organizzare un viaggio di fine anno con la persona amata, i transiti planetari favoriscono questa scelta. I single potranno avere qualche buona idea per svagarsi e riunirsi con la famiglia in vista delle feste. Per quanto riguarda il lavoro potreste avere qualche difficoltà a farvi capire dai colleghi. Se lavorate in gruppo questo potrebbe essere un problema. Fate marcia indietro e correggete i vostri errori. Voto - 7,5

Pesci: risplendono magnifici nel vostro cielo i pianeti Venere, Giove e Nettuno, a far sì che sappiate afferrare la fortuna per i capelli, specie se siete nati in febbraio.

In ambito sentimentale se avete il partner lontano, sentirete ancora di più il distacco, forse perché non avete goduto a pieno degli ultimi momenti passati insieme. Caso contrario, trascorrere tutto il tempo che potete affianco la vostra anima gemella. I single potrebbero fare incontri romantici. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di non farvi trascinare in discussioni inutili. La maggior parte di esse avranno poco valore e vi faranno solo perdere tempo. Voto - 7,5