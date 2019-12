Nel mese di gennaio 2020 troviamo il Sole e Mercurio spostarsi dal segno del Capricorno (dove sostano Plutone, Giove e Saturno) per accasarsi nel segno dell'Acquario, mentre Marte viaggerà dallo Scorpione al Sagittario. Venere cambierà il proprio domicilio passando dall'Acquario al segno dei Pesci, facendo compagnia a Nettuno, nel frattempo Urano continuerà il suo moto in Toro ed il Nodo Lunare resterà nell'orbita del Cancro. Di seguito le previsioni astrologiche riguardanti amore e lavoro per il segno del Toro nel mese di gennaio.

Amore

Nel primo mese del 2020 le faccende di cuore in casa Toro saranno, con ogni probabilità, fortemente influenzate dal transito di Urano nel loro segno. Il pianeta scoperto nel 1781 mal si adatta ad un segno fisso ed estremamente ostinato, come tra le peculiarità dell'animale che rappresenta. L'astro preferisce rompere le tradizioni a fronte di nuove scoperte, gli stessi cambiamenti che il segno del Toro tanto disdegna. Questa è la motivazione principale per la quale chi tra i nativi vive una relazione stabile dovrà 'scontrarsi' con le continue richieste di adattamento e novità che presumibilmente nasceranno nella coppia.

Ciò porterà facilmente i nati del segno a fronteggiare il Pianeta con scatti di gelosia, peraltro immotivati, che renderanno perplesso il partner. Non sarà una vera gelosia, quanto più un modo di manifestare la propria insoddisfazione alla mutevolezza di regole e abitudini che insorgeranno.

Lavoro

Sul versante professionale per i nativi si prospetta presumibilmente un mese decisamente produttivo e gratificante, a patto che bandiscano la fretta a fronte di un atteggiamento lungimirante. Le prime tre settimane risulteranno le più positive, grazie allo Stellium di Terra, dove per chi svolge un'attività autonoma sarà necessario ponderare a dove le prossime mosse da effettuare.

Le stesse, però, dovranno essere 'conservate' per il futuro perché attuarle a gennaio non darebbe risultati soddisfacenti e, addirittura, se messe in atto dal 22 gennaio in poi non dare alcun risultato, ne in termini morali ne economici. Per chi, invece, svolge una professione alle dipendenze altrui dovrà fare i conti con gli stravolgimenti che, con tutta probabilità, Urano nel loro segno inserirà nel loro percorso lavorativo. La 'partita' in questo caso la farà l'atteggiamento dei nativi nei confronti di tali cambiamenti: se accolti serenamente potrebbero rivelarsi oltremodo produttivi, anche se inizialmente bisognerà darsi parecchio da fare, mentre se verranno accolti malamente i nati del segno si troveranno di fronte a delle scelte drastiche nell'ambiente professionale, come lasciare o cambiare il lavoro stabile e ciò non li porterà al successo.

Giorni fortunati: 8, 11, 13 e 20.