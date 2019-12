Le festività natalizie si aprono in grande stile a Tuturano, frazione del Comune di Brindisi, dove ieri sera 8 dicembre è cominciata la kermesse intitolata "La chiazza del Natale" (La piazza del Natale). Si tratta di una serie di eventi che si terranno ogni weekend presso piazza Regina Margherita e che sono stati organizzati dal neonato comitato "Frazione Tuturano", un'associazione senza scopo di lucro ideata da alcuni giovani del posto che vogliono contribuire allo sviluppo del piccolo paesino.

Scopo della manifestazione è proprio quello di riunire la popolazione locale in questo periodo dell'anno: negli scorsi giorni in piazza è stato portato un abete, il quale è stato addobbato proprio ieri all'inizio della manifestazione. Sono stati i cittadini stessi a donare luci e addobbi vari agli organizzatori dell'evento.

Grande partecipazione

Nonostante la serata piuttosto fredda e umida in centinaia si sono riversati ai piedi della medievale torre dedicata a Sant'Anastasio per assistere all'accensione dell'albero.

La gente ha potuto degustare specialità locali a prezzi davvero modici, come ad esempio le "pettole", una specie di polpetta realizzata però con pasta lievitata molto soffice che viene fritta nell'olio bollente. I più piccoli invece si sono intrattenuti proprio nella torre, dove è stato allestito un altro albero di Natale e un grande trono: sarà qui che Babbo Natale, nei prossimi giorni, distribuirà alcuni regalini. La gente ha potuto anche ammirare i ritrovamenti archeologici che sono stati effettuati durante i lavori di ristrutturazione del monumento: si tratta di due cisterna sotterranee che servivano proprio in epoca medievale per conservare le derrate alimentari. Le stesse sono rese visibili attraverso un vetro che si trova sul pavimento.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Curiosità

Spazio alla solidarietà

Ieri, in tutte le piazze italiane, c'è stata inoltre l'annuale iniziativa dell'Ail che consisteva nell'acquistare la tradizionale "stella di Natale", una pianta dal colore rosso. L'associazione in questione, come è noto, si occupa della lotta alla leucemia. Anche a Tuturano il Comitato Frazione ha aderito all'iniziativa di Ail, distribuendo ad un prezzo davvero irrisorio la pianta in questione. Tutto il ricavato ovviamente servirà proprio per finanziare la ricerca contro la brutta malattia.

I prossimi eventi in programma si terranno sabato 12 e domenica 13 dicembre, sempre in piazza Regina Margherita. Questa volta ci sarà la proiezione del film "Klaus, i segreti del Natale" (sabato) e il giorno dopo la grande esibizione della scuola di Hip Hop "Fresh Family Academy" di Brindisi e il workshop "Pasta di Zucchero".