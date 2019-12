L'Oroscopo di domani mercoledì 18 dicembre 2019 è ben disposto a regalare emozioni oppure a saziare curiosità in merito all'amore e al lavoro. In evidenza la terza giornata della settimana in corso, come da copione messa sotto accurato controllo da parte dell'Astrologia quotidiana. Ricordiamo, intanto, che ad essere messi sotto analisi i sei segni appartenenti alla prima sestina dello zodiaco. A coloro ancora poco ferrati in materia, ricordiamo che fanno parte della sestina di cui sopra i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Tra le figura astrali di spicco nella giornata oggetto, intanto, in evidenza la presenza della Luna in Vergine in trigono astrale a Venere, Saturno e Plutone e il sestile verso Marte in Scorpione. Alla luce di quanto appena svelato, vediamo subito di evidenziare quali saranno i segni più fortunati a metà settimana. In base a quanto estrapolato dalle effemeridi del momento, a "volare" saranno solo gli amici nativi in Ariete, Cancro e Vergine, valutati alla pari con cinque stelle relative ai periodi "top".

Per quanto riguarda, invece, tutti gli altri segni? Diciamo che il giorno della settimana sotto la lente in questo contesto sarà abbastanza discreto per Toro e Gemelli. Di diverso avviso, intanto, le secondo le previsioni zodiacali del 18 dicembre per ciò che riguarda gli amici nativi in Leone valutati con le due classiche stelle relative ai frangenti da "ko".

Classifica stelline 18 dicembre

La nuova classifica stelline, interessante il giorno 18 dicembre 2019 appena svelata, ha già stilato la scala di valori in termini di positività e negatività relativamente a questo nuovo mercoledì.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo Curiosità

Pronti a scoprire se il vostro segno rientri tra i favoriti del giorno? Visto che abbiamo già dato in termini di anticipazioni sui segni più e meno fortunati del momento, senza perdere neppure un attimo, iniziamo a mettere in fila indiana le stelline quotidiane con, in bella mostra nella scaletta sottostante, i segni zodiacali dal migliore al peggiore. Il resoconto complessivo è pronto a seguire:

★★★★★: Ariete, Cancro, Vergine;

★★★★: Toro, Gemelli;

★★★: NESSUNO;

★★: Leone.

Oroscopo mercoledì 18 dicembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★★.

In arrivo un mercoledì sicuramente molto positivo, diciamo pure a tutto tondo con la parte centrale di questa settimana. In pratica vi attende un brillante periodo, ottimo per effettuare opportuni rilanci in alcuni settori della vita. Le previsioni di riuscita saranno superiori se affronterete gli impegni con la giusta convinzione. Secondo le previsioni del giorno, per quanto riguarda l'amore, la giornata che avrete di fronte si annuncia certamente di vostro gradimento. In linea generale il periodo potrebbe essere animato e ricco di sorprese, ma anche di occasioni stimolanti.

La sfera sentimentale assicurerà momenti davvero felici soprattutto a coloro che hanno una bella storia d'amore con tanta passione da condividere. Single, le emozioni si susseguiranno nel corso della giornata tenendovi deliziosamente in tensione, esattamente come piace a voi. Basterà solamente sorridere cercando solamente di divertirsi insieme agli amici di sempre. Nel lavoro, invece, eccellenti novità potranno bussare alla vostra porta. Gli astri che contano assicureranno determinazione, autorevolezza e anche (finalmente!) un buon numero di soddisfazioni personali.

Toro: ★★★★. Una giornata improntata alla normalità e in gran parte immersa in cose e situazioni già vissute in precedenza. Insomma, la solita "minestra riscaldata"? Anche se fosse, ben venga: meglio questo che non una giornataccia negativa, non trovate? Però, se sarete attivi e svegli con la voglia di mettere in pratica quelle idee che considerate poter essere vincenti, riuscirete a portare a casa una bella soddisfazione. In amore, intanto, sforzatevi di tenere aperta la porta del buon dialogo: il confronto nella vita sentimentale di tutti è essenziale per garantire una buona affidabilità del rapporto.

Questo, infatti, potrebbe essere il momento adatto di chiarire alcuni malintesi, anche se di minima importanza, perché contribuirà a migliorare la fiducia da e verso la persona amata. Single, alcune situazioni d’amore evolveranno sicuramente a vostro favore. Buon momento per sistemare qualcosa rimasta in sospeso e magari chiarire una volta per tutte la vostra posizione nei riguardi di chi sapete. Intanto questo mercoledì potreste incrociare l’anima gemella: forse qualcuno che già conoscete? Nel lavoro, la giornata prevede un'immersione totale nella routine, il che servirà senz'altro a smaltire gli impegni arretrati oppure a rimettere ordine nelle vostre finanze.

Gli obiettivi ambiziosi richiederanno pazienza, quindi scalpitare non servirà a nulla.

Gemelli: ★★★★. Giornata abbastanza tranquilla, non difficile da tenere entro certi limiti e soprattutto, se presa con le dovute attenzioni, non mancherà di regalare qualche buona soddisfazione. Questo mercoledì, se saprete sfruttare al meglio le vostre buoni doti legate all'intuizione e alla fantasia, tutto andrà secondo le migliori aspettative. In amore, il dialogo con il partner sarà più soddisfacente e sereno del solito: arriverete finalmente a conclusioni positive senz'altro condivise da entrambi. Sarete finalmente sulla stessa lunghezza d'onda ed inizierete ad organizzare le prossime feste natalizie rigorosamente insieme.

Single, le stelle annunciano una giornata discretamente positiva per i sentimenti. Riuscirete forse anche a costruire rapporti solidi e duraturi, però quanta fatica sulla vostra strada... Molti potranno essere intenzionati a fare scelte importanti, magari mettendosi alla ricerca dell’amore vero: crederci sarebbe già una mezza vittoria! Nel lavoro, con la Luna nel campo della Vergine, farete bene a concentrare le risorse mentali su qualcosa di insolito. Concludete alla svelta gli impegni che avrete tra le mani e passate ad altro, però senza esitazioni.

Le predizioni del giorno 18 dicembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★★.

In arrivo uno splendido giorno per il Cancro, certamente ben disposto a dare un tocco di positività a questa parte della settimana. Consiglio: seguite con fermezza i vostri obiettivi che, per strani che possano sembrare soprattutto agli altri, alla fine vi ripagheranno con generose soddisfazioni. Le previsioni di mercoledì prevedono buone nuove in amore: sarete semplicemente effervescenti e starvi accanto sarà per tutti un piacere. Tanti saranno i complimenti che riceverete e questo non farà altro che migliorarvi nell'umore e rendervi senz'altro più disponibili nei confronti di chi amate. Single, sarete affascinanti e seducenti cogliendo tutte le occasioni per fare breccia nel cuore della persona interessata.

Chi è libero e gli piace volare "di fiore in fiore", potrebbe avere incontri (favoriti da Venere in trigono alla Luna) con la persona dei propri sogni: se così fosse, ben venga. Nel lavoro, infine, cielo assolutamente fantastico. Sarete dotati di grinta, di intuito e anche di un pizzico di fortuna: fiuterete le insidie al volo evitandole, raggiungendo così la metà desiderata.

Leone: ★★. Periodo sicuramente da prendere con le cosiddette "pinze", specialmente nel comparto dedicato ai sentimenti. Eventuali "giri di parole" non serviranno a rendere meno tesa quella situazione che solo voi sapete. Perciò, meglio arrivare subito al dunque così forse la vostra sincerità sarà premiata.

In amore, potreste essere piuttosto distratti e non accorgervi di quello che potrebbe succedere proprio sotto il vostro naso, finché non sarà troppo tardi. Tenete sotto controllo il rapporto con la persona amata e aprite bene gli occhi così eviterete errori grossolani. Single, non meravigliatevi se a tratti vi sentirete incerti e confusi circa eventuali decisioni da prendere o su alcune strategie da seguire. Avvertirete un po' di stanchezza e la situazione planetaria odierna sarà piuttosto problematica! Fate chiarezza e cercate di sgombrare in fretta il campo da ogni possibile equivoco: riposatevi per rigenerarvi, ok?

Nel lavoro fate mente locale, lavorate su voi stessi imparando a calibrare tempi, progetti e iniziative. Il capoufficio potrebbe essere molto intransigente con voi, quindi siate diplomatici, perché le solite questioni irrisolte richiederanno ben presto la vostra attenzione.

Vergine: ★★★★★. Partirà decisamente bene questo mercoledì di centro settimana. In molti sarete in grado di comunicare l'ardore dei vostri sentimenti in modo naturale, senza scompigliare la sensibilità delle persone a voi care. Siate audaci e avrete sicuramente successo al di là di ogni speranza... L'oroscopo di domani 18 dicembre, pertanto, consiglia in amore di tenere alta la fiducia nei sentimenti: Venere aiuterà le coppie ad apprezzare i momenti di grande armonia e passione mentre la Luna favorirà nuovi approcci sentimentali.

Ci saranno recuperi e riappacificazioni ed alcuni di voi finalmente si ritroveranno a stretto contatto (soprattutto fisico...) con la persona del cuore. Single, saranno sicuramente in arrivo passioni incontrollabili che sconvolgeranno la routine quotidiana. Sarà difficile riprendere il controllo, ci riuscirete solo se sarete veramente innamorati e pronti per un futuro a due. Nel lavoro, ottima sarà sicuramente questa giornata. Vi lancerete in nuove situazioni che vi emozioneranno non poco e vi regaleranno un nuovo entusiasmo e non vi mancheranno le opportunità per un miglioramento e forse un bel salto di qualità.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.