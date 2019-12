L'oroscopo di mercoledì 18 dicembre è pronto a fornire le informazioni relative alla sfera lavorativa e professionale. La Bilancia potrebbe incappare in alcune polemiche, mentre il Capricorno raggiungerà degli obiettivi. Di seguito tutti gli approfondimenti riguardanti i dodici segni dello zodiaco.

Oroscopo dall'Ariete ai Pesci

Ariete: tutto quello che professionalmente sperate di ottenere in questa giornata sarà a vostra disposizione. Impiegate il tempo necessario per il raggiungimento di importanti attività progettuali.

Toro: la giornata lavorativa sarà sufficientemente proficua. Dovrete attenervi alle direttive che vi sono state impartite e tutto procederà per il verso giusto. Fate il vostro e non avrete problemi.

Gemelli: oggi il lavoro sarà un po' problematico, dedicate tutto il meglio di voi stessa ad una attività che da sempre non vi va a genio. Non si può sempre fare ciò che si vorrebbe.

Cancro: sarete particolarmente presi da alcuni progetti che ritenete importanti. Non dedicateci tutta la giornata, ne potrebbe risentire in maniera importante il vostro fisico.

Leone: non mancheranno le opportunità professionali per accrescere il vostro ruolo. Sappiate cogliere al volo l'occasione propizia, non sempre avete l'onore di ricevere apprezzamenti così gratificanti.

Vergine: non sarà una giornata da ricordare positivamente in ambito lavorativo. Saranno diverse le problematiche che vi troverete ad affrontare. Purtroppo per voi le prospettive di queste ore sono tutte negative.

Bilancia: non avete la pazienza necessaria per ottenere qualcosa di rilevante. Il vostro carattere vi trascinerà in polemiche sterili e la maggior parte delle volte dannose per la vostra professione.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

Scorpione: vi state dando molto da fare per ottemperare ad alcuni impegni lavorativi. La vostra costanza e la vostra dedizione vi permetteranno di conseguire i risultati sperati. Quando vi mettete in testa una cosa la ottenete.

Sagittario: siete dell'idea che per raggiungere alcune prospettive professionali c'è bisogno di investire, non solo in termini di tempo. Se economicamente non siete messi male potete farlo, ma occhio a non esagerare.

Capricorno: tempo fa non avreste mai pensato di poter percorrere tanta strada, quindi non vanificate tutto.

Non cullatevi sugli allori e sicuramente raggiungerete i vostri obiettivi.

Acquario: la giornata vi porta a pensare ad altre attività rispetto a quelle lavorative. Non abusate troppo di ciò, potrebbe risentirne il vostro umore e il vostro portafogli.

Pesci: la vostra professione vi affascina molto, siete convinti di raggiungere risultati sempre più soddisfacenti. Il tempo sarà galantuomo e deciderà se le vostre convinzioni erano corrette.