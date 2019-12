Lunedì 23 dicembre 2019 sul piano astrologico troveremo la Luna e Mercurio sostare in Sagittario, mentre il Sole, Plutone, Saturno, Giove e Venere saranno nell'orbita del Capricorno. Marte permarrà in Scorpione, così come Nettuno in Pesci ed Urano che rimarrà stabile nel segno del Toro. Infine il Nodo Lunare permarrà nell'orbita del Cancro.

Previsioni astrologiche favorevoli per Sagittario ed Ariete, meno concilianti per Cancro e Pesci.

Ariete passionale

Ariete: passionali. Nel focolare domestico i nati Ariete potranno contare nuovamente sulla scintilla della passionalità che potrebbe 'esplodere' dalle prime ore pomeridiane.

Toro: distratti. Mercurio in orbita dissonante che fa il 'paio' coi Luminari in contrasto, appannerà presumibilmente idee ed intenti dei nativi, rendendoli inclini ad errori grossolani nell'ambiente lavorativo.

Gemelli: perplessi. Lo strano atteggiamento del partner potrebbe far storcere il naso ai nativi che, anzichè esternare le loro perplessità in merito, preferiranno di buon grado fermarsi ad osservarne gli sviluppi.

Cancro: umore 'flop'. Le molteplici asperità astrali mineranno il tono umorale portando i nativi del segno, di conseguenza, ad avere un comportamento indisponente nella propria dimora.

Il partner non perderà tempo nel farglielo notare.

Relax per Leone

Leone: relax. Le giornate pre-festive come questa potrebbero richiedere molte energie ai nativi che, difatti, opteranno per un lunedì rilassante, rimandando ai prossimi giorni le incombenze meno urgenti.

Vergine: mondani. Che sia una festa di gala o una scanzonata serata tra amici, i nati del segno non perderanno l'occasione per divertersi in compagnia. Lavoro in secondo piano.

Bilancia: amore 'flop'. Le vicende amorose di questa giornata potrebbero nascondo il 'fantasma' dell'insoddisfazione che, si 'alleggerirà' solo quando il lunedì starà volgendo al termine.

Scorpione: pungenti. Le battute al vetriolo dei nativi non risparmieranno nessuno dei loro conoscenti e, data la dissonanza di Mercurio, risulteranno più 'pungenti' del solito.

Sagittario lungimirante

Sagittario: lungimiranti. Lunedì i nati Sagittario riusciranno, con grande disinvoltura, a guardare al prossimo futuro con sguardo speranzoso e lungimirante ponendo le basi per le prossime mosse da effettuare.

Capricorno: attriti professionali. Qualche contrasto nell'ambiente lavorativo sarà possibile, perchè Marte e Mercurio non 'comunicano' tra loro e, perlopiù, sono in contrasto coi nativi.

Acquario: dubbiosi. Il pensiero in casa Acquario potrebbe tornare a delle scelte precedentemente fatte, che saranno rimesse in discussione. Sarà bene, però, che i nativi guardino avanti perchè ciò che è stato non potrà più 'tornare'.

Pesci: fiacchi. Le energie potrebbero venir meno in questo primo giorno della settimana, nel quale i nati del segno preferiranno ciondolare per casa anziché 'mettersi in tiro' ed uscire con il partner e i figli.