Il mese di gennaio per i nativi Toro sarà caratterizzato da un periodo ricco di novità e di ardore in ambito sentimentale. Una meravigliosa configurazione astrale vi consentirà di essere particolarmente attivi all'interno della vostra relazione di coppia. Prima di raggiungere tali risultati con la vostra anima gemella, dovrete "soffrire" nei primi sette giorni del mese. Ciò accadrà perché Saturno disturberà la vostra relazione, portando qualche incomprensione, con conseguente discussione. Successivamente la situazione migliorerà e si stabilizzerà su livelli ottimali.

I single avranno maggiori occasioni di trovare l'amore nella seconda metà del mese. Per quanto riguarda il lavoro, tanti pianeti in trigono vi regaleranno un mese stupefacente, con dei risultati grandiosi e una grande forza di volontà che userete per guadagnarvi lo stipendio. La fortuna sarà nella media, mentre la salute sarà molto buona per tutto il tempo necessario. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il mese di gennaio 2020 per i nativi Toro.

Amore e amicizie

Periodo entusiasmante sul fronte amoroso per voi nativi Toro.

Venere, infatti, sarà in angolo benefico al vostro segno e assieme a Giove vi darà la possibilità di aprire una nuova pagina della vostra relazione di coppia. Fate attenzione alle prime giornate del mese, in quanto si potrebbero generare delle discussioni con il vostro partner a causa di Saturno dissonante. Per tutto il resto di Gennaio non avrete nulla di cui preoccuparvi, anzi: sarete liberi di osare e creare un affiatamento di coppia incredibile.

Se siete single avrete la possibilità di trovare la vostra anima gemella nella seconda metà del mese. Potreste, tuttavia, avere bisogno dell'aiuto di un amico. Proprio parlando di amicizie, queste saranno molto importanti, che sia per una serata in compagnia oppure per la richiesta di un semplice favore.

Fortuna, salute e lavoro

Gli influssi di Giove nel vostro cielo vi doneranno fortuna a sufficienza per trascorrere delle giornate tutto sommato buone, soprattutto nella terza settimana del mese.

Per quanto riguarda la salute, sarà molto buona. Marte vi donerà una un'ottima forma fisica, permettendovi di fare il vostro lavoro senza affaticarvi troppo.

Sarà un periodo particolarmente interessante grazie a Urano in quadratura al vostro segno. A volte potreste non ottenere risultati ottimali, ma spesso saprete come riuscire a guadagnarci dai vostri incarichi. Ciò nonostante, sarà presto richiesto qualche cambiamento per migliorare ulteriormente la vostra condizione. In ogni caso avrete una notevole determinazione, utile per svolgere magnificamente il vostro lavoro.

Se siete alla ricerca di un nuovo impiego, cercate di fare svariati colloqui di lavoro. Anche se troverete qualcosa che non riuscirà a soddisfarvi, sarà in ogni caso un buon inizio per mettere da parte qualche soldo e iniziare a fare carriera.