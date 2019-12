Mercoledì 25 dicembre 2019 troveremo la Luna e Mercurio nel domicilio del Sagittario mentre il Sole, Giove, Plutone e Saturno transiteranno in Capricorno. Urano retrogrado sosterà in Toro, nel frattempo Marte proseguirà il suo moto in Scorpione. Infine il Nodo Lunare sarà nell'orbita del Cancro e Nettuno continuerà a transitare in Pesci. Previsioni astrologiche di Natale favorevoli per Capricorno e Sagittario, meno concilianti per Pesci e Toro.

Toro burbero

Ariete: impulsivi. Nel giorno di Natale è probabile che i nati Ariete risulteranno estremamente impulsivi, sia nei comportamenti che nelle parole.

Sarà bene ponderare meglio ogni mossa odierna perchè qualcuno, in caso contrario, potrebbe rimanerci male.

Toro: burberi. L'atteggiamento del mercoledì nativo potrebbe essere indisponente ed il loro fare burbero non andare a genio alla loro cerchia di amicizie che non perderanno tempo nel farglielo notare.

Gemelli: briosi. Durante questa giornata festiva i nati del segno risulteranno scanzonati e briosi, adattandosi facilmente ad ogni contesto. Qualche malumore in serata sarà probabile nel focolare domestico.

Cancro: focosi. Nell'alcova la passionalità avrà ottime possibilità di andare a gonfie vele, sia per i nativi che vivono una relazione duratura sia per chi è 'fresco' di conoscenza.

Scorpione distratto

Leone: anima della festa. In queste 24 ore condite da tavole luculliane e 'mille' auguri i nati Leone si troveranno a meraviglia dimostrando ancora una volta che, quando vogliono, possono essere l'anima di qualunque festa.

Vergine: finanze 'top'. Il settore economico dei nativi andrà, c'è da scommetterci, a gonfie vele in modo che possano concedersi anche qualche regalo last-minute.

Bilancia: stressati. I preparativi del Natale anziché rilassare potrebbe stressare oltremodo i nativi che dovranno badare a tanti dettagli contemporaneamente, mentre partner ed amici si godono la festa.

Scorpione: distratti. Fluidità e concentrazione potrebbero far difetto questo mercoledì quindi sarà bene che i nati Scorpione pensino prima di proferir parola o, per non sbagliare, rimanere in religioso silenzio potrebbe essere una scelta adatta.

Regali perfetti per Capricorno

Sagittario: affetti.

Nel giorno di Natale i nati Sagittario vorranno, a ragion veduta, mettere da parte le incombenze pratiche per dedicarsi totalmente agli affetti più cari. Partner e figli ne saranno entusiasti.

Capricorno: regali perfetti. Oggi i nativi potrebbero sentire spesso la frase "Era ciò che desideravo" perchè lo Stellium di Terra 'donerà' loro ottime capacità di tatto ed intuizione per carpire di cosa hanno realmente bisogno le persone care.

Acquario: fuori giri. In queste 24 ore ai nati Acquario sembrerà di 'girare a vuoto' a causa delle molteplici asperità che li 'tallonano' oramai da un bel pò.

Amore in secondo piano.

Pesci: letargici. A meno che non siano gli stessi nati Pesci ad organizzare la cena di Natale a casa propria, difficilmente decideranno di passare la festività in un'altra abitazione o ristorante che sia.