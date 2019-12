Luna in Scorpione nell'Oroscopo dell'amore di coppia di domenica 22 dicembre scava in profondità nell'animo dei segni zodiacali, a caccia di sensazioni nuove. Attingendo a un'intuizione fuori dal comune, anche le emozioni celate da tempo saliranno a galla e un'introspezione molto consapevole sarà utile per concretizzare i desideri di coppia in modo più risolutivo. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Ariete: Venere molto vicina, poiché in sestile astrologico, rende la sfera amorosa profonda e l'amore riesce a gratificarvi l'esistenza.

Alcuni aiuti di tipo femminile saranno benefici per raggiungere le mete vitali prefissate.

Toro: il rapporto di coppia viene migliorato grazie all'influsso benefico di Nettuno che regala una nuova sensibilità molto affettuosa nei confronti del partner. Luna in opposizione cerca di rendere il tutto più nervoso, mentre Marte quasi sfida a superare l'apatia ricercando nuovi stimoli.

Gemelli: l'amore diventa più profondo con Venere in posizione benefica dall'Acquario. Tuttavia avrete bisogno di vivere i vostri spazi vitali in modo più originale, ritagliandovi del tempo tutto per voi.

Luna e Marte porranno degli interrogativi, stuzzicandovi a ricercare maggiore complicità in due.

Cancro: buone le sensazioni, con Luna benefica dallo Scorpione che potrebbe rendere le intuizioni talmente brillanti da entrare quasi nella testa del partner, immedesimandovi in ciò che pensa e in ciò che prova. Fascino e sensualità contrasteranno un'opposizione saturniana che pone dei limiti nel modo di amare.

Leone: l'astro venusiano rema contro poiché in opposizione e raffredda un po' il modo di amare, rendendovi alquanto superficiali. Marte e Luna in quadratura completano il tutto rigirando "il coltello nella piaga", che ne dite di arginare questi imprevisti con la simpatia?

Vergine: l'influsso del satellite notturno si fa sentire e un sesto senso sensibilissimo farà captare alcune sfumature in coppia che prima passavano inosservate.

Molto magnetici, affascinanti e intuitivi, via libera all'applicazione di progetti fortunati per la coppia.

Bilancia: ottimo l'amore grazie a Venere in casa astrologica undicesima che amplia il modo di capire il partner, potenziando una comprensione che è il risultato di un'apertura mentale costruttiva per i sentimenti. Più loquaci con Mercurio e Sole complici dal Sagittario, potrete comunicare gli affetti anche in chiave verbale.

Scorpione: le emozioni diventano più intense con Luna nel segno che approfondisce l'intuizione in modo molto perspicace. Le sensazioni a due diventano molto travolgenti e turbinose, anche grazie alla presenza di Marte che rende il tutto più sensuale ed eccitante.

Sagittario: approfittate della presenza di Sole nel segno ancora per poco. L'astro diurno punta un riflettore sugli affetti e potenzia un'autoaffermazione delle vostre capacità, in sinergia con Mercurio che rende il tutto più comunicativo.

Capricorno: più meditabondi a causa della vicinanza di Luna con Saturno, preferirete ritagliarvi i vostri spazi e stare per un po' soli a riflettere. Saturno in sestile con l'astro d'argento cerca di equilibrare con il rigore gli impulsi sensibili ed emotivi di Luna.

Acquario: Venere nel segno rende l'amore leggero e indipendente. Una maggiore comprensione intellettuale tiene a freno i sentimenti, sprigionando un'originalità che dovrà essere stimolata dall'allegria del partner per dare buoni frutti.

Pesci: un nuovo modo di reagire alle avversità amorose sa come fronteggiare il tutto in modo costruttivo.

L'influenza lunare indirizza le energie in modo da arginare alcune problematiche, mettendo a frutto risultati eccellenti in coppia.